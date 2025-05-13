RDAC

Redacted 加速跨多个元和垂直领域的 web3 初创企业发展，通过由 RDAC 驱动的用户和数据生态系统，塑造下一个行业颠覆者。web3 行业目前面临着可持续性挑战——由于元的不断变化，代币价值难以维持，加之缺乏产品用例，以及代币在 TGE 失去用户关注后逐渐下沉。为了应对这一行业挑战，RDAC 统一于一个代币下，为 Redacted 共同拥有和共同开发的一系列创收产品提供支持，这些产品涵盖 DeFi、AI、交易、支付、NFTFi 等多个垂直领域，总计拥有 130 万用户、110 万社交覆盖率和 5 亿美元的交易量。Redacted 已筹集 1000 万美元，并获得了 Spartan Group、Animoca Brands、Polygon Ventures 以及超过 100 位 web3 领域顶级创始人和天使投资人的鼎力支持。

币种名称RDAC

排名No.1676

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）17.10%

流通供应量132,735,959.95796248

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.1327%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.07676394485297608,2025-05-13

最低价0.015948019661205574,2025-05-24

所属公链BASE

简介Redacted 加速跨多个元和垂直领域的 web3 初创企业发展，通过由 RDAC 驱动的用户和数据生态系统，塑造下一个行业颠覆者。web3 行业目前面临着可持续性挑战——由于元的不断变化，代币价值难以维持，加之缺乏产品用例，以及代币在 TGE 失去用户关注后逐渐下沉。为了应对这一行业挑战，RDAC 统一于一个代币下，为 Redacted 共同拥有和共同开发的一系列创收产品提供支持，这些产品涵盖 DeFi、AI、交易、支付、NFTFi 等多个垂直领域，总计拥有 130 万用户、110 万社交覆盖率和 5 亿美元的交易量。Redacted 已筹集 1000 万美元，并获得了 Spartan Group、Animoca Brands、Polygon Ventures 以及超过 100 位 web3 领域顶级创始人和天使投资人的鼎力支持。

所属板块

社媒

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