QAI

QuantixAI 由 Quantix Capital 开发，推出了 QAI 代币，这是一种基于以太坊的代币，旨在优化复杂算法交易生态系统中的流动性动态。从技术上讲，QuantixAI 集成了一系列先进的量化交易策略，利用自回归综合移动平均线 (ARIMA)、广义自回归条件异方差 (GARCH) 等统计模型以及包括支持向量机 (SVM) 和长短期记忆 (LSTM) 网络在内的机器学习算法。通过 Apache Kafka 等工具增强了实时数据处理能力，从而促进了高效的数据提取和处理。

币种名称QAI

排名No.3261

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量10,000,000

总供应量10,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价105.64769851319828,2024-11-13

最低价2.109046466218064,2024-04-20

所属公链ETH

简介QuantixAI 由 Quantix Capital 开发，推出了 QAI 代币，这是一种基于以太坊的代币，旨在优化复杂算法交易生态系统中的流动性动态。从技术上讲，QuantixAI 集成了一系列先进的量化交易策略，利用自回归综合移动平均线 (ARIMA)、广义自回归条件异方差 (GARCH) 等统计模型以及包括支持向量机 (SVM) 和长短期记忆 (LSTM) 网络在内的机器学习算法。通过 Apache Kafka 等工具增强了实时数据处理能力，从而促进了高效的数据提取和处理。

所属板块

社媒

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