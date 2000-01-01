Pundi AI 是一套去中心化的工具，旨在赋予用户对其个人数据的所有权和控制权。它通过将区块链技术与 Pundi AI 数据平台、Pundi AIFX Omnilayer、Pundi AI 数据市场和 Purse+ 等创新型 AI 数据工具相结合，满足了日益增长的以用户为中心的解决方案需求。
Pundi AI 由 Pundi X 于 2024 年创建，通过一套去中心化的工具，使人工智能开发民主化。它提供的服务涵盖 Omnilayer、数据标记和注释平台、AI 代理以及用于数据交易的 AI 市场。
币种名称PUNDIAI
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链FXEVM
简介Pundi AI 是一套去中心化的工具，旨在赋予用户对其个人数据的所有权和控制权。它通过将区块链技术与 Pundi AI 数据平台、Pundi AIFX Omnilayer、Pundi AI 数据市场和 Purse+ 等创新型 AI 数据工具相结合，满足了日益增长的以用户为中心的解决方案需求。
Pundi AI 由 Pundi X 于 2024 年创建，通过一套去中心化的工具，使人工智能开发民主化。它提供的服务涵盖 Omnilayer、数据标记和注释平台、AI 代理以及用于数据交易的 AI 市场。
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