PUNDIAI

Pundi AI 是一套去中心化的工具，旨在赋予用户对其个人数据的所有权和控制权。它通过将区块链技术与 Pundi AI 数据平台、Pundi AIFX Omnilayer、Pundi AI 数据市场和 Purse+ 等创新型 AI 数据工具相结合，满足了日益增长的以用户为中心的解决方案需求。 Pundi AI 由 Pundi X 于 2024 年创建，通过一套去中心化的工具，使人工智能开发民主化。它提供的服务涵盖 Omnilayer、数据标记和注释平台、AI 代理以及用于数据交易的 AI 市场。

币种名称PUNDIAI

排名No.

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交易额/市值（24小时）0

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流通率%

发行日期--

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历史最高价,

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所属公链FXEVM

简介Pundi AI 是一套去中心化的工具，旨在赋予用户对其个人数据的所有权和控制权。它通过将区块链技术与 Pundi AI 数据平台、Pundi AIFX Omnilayer、Pundi AI 数据市场和 Purse+ 等创新型 AI 数据工具相结合，满足了日益增长的以用户为中心的解决方案需求。 Pundi AI 由 Pundi X 于 2024 年创建，通过一套去中心化的工具，使人工智能开发民主化。它提供的服务涵盖 Omnilayer、数据标记和注释平台、AI 代理以及用于数据交易的 AI 市场。

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