Polyverse 是一个革命性的多链区块链游戏生态系统，旨在为玩家提供沉浸式的网页游戏体验，并赋予他们真正的数字资产所有权。Polyverse 代币 PATIC (PTC) 支持游戏内交易、NFT 交易、质押奖励、去中心化治理以及以太坊和 WAX 之间的跨链互操作性。凭借战略合作伙伴关系、强大的代币经济学和专注的社区，Polyverse 正处于 Web3 游戏创新的前沿。
币种名称PTC
排名No.3476
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量50,000,000,000
总供应量50,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.002055201939586999,2025-04-15
最低价0.001177500912530466,2025-04-15
所属公链ETH
简介Polyverse 是一个革命性的多链区块链游戏生态系统，旨在为玩家提供沉浸式的网页游戏体验，并赋予他们真正的数字资产所有权。Polyverse 代币 PATIC (PTC) 支持游戏内交易、NFT 交易、质押奖励、去中心化治理以及以太坊和 WAX 之间的跨链互操作性。凭借战略合作伙伴关系、强大的代币经济学和专注的社区，Polyverse 正处于 Web3 游戏创新的前沿。
所属板块
社媒
etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 cmc 提供，不作为投资决策参考。