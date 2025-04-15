PTC

Polyverse 是一个革命性的多链区块链游戏生态系统，旨在为玩家提供沉浸式的网页游戏体验，并赋予他们真正的数字资产所有权。Polyverse 代币 PATIC (PTC) 支持游戏内交易、NFT 交易、质押奖励、去中心化治理以及以太坊和 WAX 之间的跨链互操作性。凭借战略合作伙伴关系、强大的代币经济学和专注的社区，Polyverse 正处于 Web3 游戏创新的前沿。

币种名称PTC

排名No.3476

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量50,000,000,000

总供应量50,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.002055201939586999,2025-04-15

最低价0.001177500912530466,2025-04-15

所属公链ETH

简介Polyverse 是一个革命性的多链区块链游戏生态系统，旨在为玩家提供沉浸式的网页游戏体验，并赋予他们真正的数字资产所有权。Polyverse 代币 PATIC (PTC) 支持游戏内交易、NFT 交易、质押奖励、去中心化治理以及以太坊和 WAX 之间的跨链互操作性。凭借战略合作伙伴关系、强大的代币经济学和专注的社区，Polyverse 正处于 Web3 游戏创新的前沿。

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