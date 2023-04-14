PEPE

佩佩蛙厌倦了看着无数从狗狗meme而衍生的项目，包括但不局限于Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon等项目，狗狗meme已经历了它们的辉煌。现在轮到在迷因界最知名的IP佩佩蛙来重新摘取迷因世界的桂冠。 佩佩蛙将使迷因币再次伟大，本项目在无预售，零税费，无流动池并放弃合约的情况下秘密发行，因为佩佩蛙永远是人民的加密货币。在纯粹的迷因力量的推动下，让佩佩蛙为您指明方向。

币种名称PEPE

排名No.28

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0013%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量420,689,899,653,543.56

最大供应量420,690,000,000,000

总供应量420,689,899,653,543.56

流通率0.9999%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.000028247247045764,2024-12-09

最低价0.000000000010627701,2023-04-14

所属公链ETH

简介佩佩蛙厌倦了看着无数从狗狗meme而衍生的项目，包括但不局限于Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon等项目，狗狗meme已经历了它们的辉煌。现在轮到在迷因界最知名的IP佩佩蛙来重新摘取迷因世界的桂冠。 佩佩蛙将使迷因币再次伟大，本项目在无预售，零税费，无流动池并放弃合约的情况下秘密发行，因为佩佩蛙永远是人民的加密货币。在纯粹的迷因力量的推动下，让佩佩蛙为您指明方向。

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社媒

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