PELL

Pell Network 构建了一个全链（Omnichain）去中心化验证服务网络，突破 BTC 再质押（restake）将 BTCFi 延伸至加密安全经济领域，全面释放比特币的安全潜力。Pell 提升了质押者的资本效率，并为开发者提供了一种高效、安全且具成本效益的方式来构建验证服务。基于我们重建性的全链 BTC 再质押网络，Pell 延伸，致力于打造一个完善的全链基础设施，以支持 AI驱动的去中心化金融（DeFAI）。

币种名称PELL

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量2,100,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链BSC

简介Pell Network 构建了一个全链（Omnichain）去中心化验证服务网络，突破 BTC 再质押（restake）将 BTCFi 延伸至加密安全经济领域，全面释放比特币的安全潜力。Pell 提升了质押者的资本效率，并为开发者提供了一种高效、安全且具成本效益的方式来构建验证服务。基于我们重建性的全链 BTC 再质押网络，Pell 延伸，致力于打造一个完善的全链基础设施，以支持 AI驱动的去中心化金融（DeFAI）。

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