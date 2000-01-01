Pell Network 构建了一个全链（Omnichain）去中心化验证服务网络，突破 BTC 再质押（restake）将 BTCFi 延伸至加密安全经济领域，全面释放比特币的安全潜力。Pell 提升了质押者的资本效率，并为开发者提供了一种高效、安全且具成本效益的方式来构建验证服务。基于我们重建性的全链 BTC 再质押网络，Pell 延伸，致力于打造一个完善的全链基础设施，以支持 AI驱动的去中心化金融（DeFAI）。
币种名称PELL
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量2,100,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BSC
简介Pell Network 构建了一个全链（Omnichain）去中心化验证服务网络，突破 BTC 再质押（restake）将 BTCFi 延伸至加密安全经济领域，全面释放比特币的安全潜力。Pell 提升了质押者的资本效率，并为开发者提供了一种高效、安全且具成本效益的方式来构建验证服务。基于我们重建性的全链 BTC 再质押网络，Pell 延伸，致力于打造一个完善的全链基础设施，以支持 AI驱动的去中心化金融（DeFAI）。
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