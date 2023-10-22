OTK

Octo Gaming 是 Solana 上排名第一的手机游戏平台，累计下载量达 400 万次，现已上架 App Store、Play Store 以及 Solana dApp。该平台透过迷你游戏运作，融合 Octo 的原创 IP 以及最强大的 Web2 与 Web3 IP，让用户能够将玩游戏的时间转化为收益。目前平台上已有 17 款游戏，累计对战次数超过 1 亿场。

币种名称OTK

排名No.1763

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量1,200,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.12041089353940107,2024-03-25

最低价0.000660347704777999,2023-10-22

所属公链SOL

简介Octo Gaming 是 Solana 上排名第一的手机游戏平台，累计下载量达 400 万次，现已上架 App Store、Play Store 以及 Solana dApp。该平台透过迷你游戏运作，融合 Octo 的原创 IP 以及最强大的 Web2 与 Web3 IP，让用户能够将玩游戏的时间转化为收益。目前平台上已有 17 款游戏，累计对战次数超过 1 亿场。

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