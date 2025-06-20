NURA

Nura Labs 是一家 Web3 创新工作室，致力于为去中心化经济构建智能、安全且可扩展的基础设施。作为 Nura Wallet 的创始人，他们将区块链工程、AI 自动化和无缝的用户体验相结合，打造出能够推动现实世界实用性和大规模采用的工具。

币种名称NURA

排名No.1291

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.06%

流通供应量5,273,800,000

最大供应量10,000,000,000

总供应量10,000,000,000

流通率0.5273%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.002280932236681356,2025-06-20

最低价0.000792593965744128,2025-06-22

所属公链ETH

简介Nura Labs 是一家 Web3 创新工作室，致力于为去中心化经济构建智能、安全且可扩展的基础设施。作为 Nura Wallet 的创始人，他们将区块链工程、AI 自动化和无缝的用户体验相结合，打造出能够推动现实世界实用性和大规模采用的工具。

所属板块

社媒

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