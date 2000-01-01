MSDG

MSDG 旨在提供引人入胜的解谜、策略和基于区块链的激励机制。其核心特色包括：基于解谜的玩法（Telegram 小程序）、卡牌战斗扩展包、区块链驱动的经济体系、去中心化所有权与公平竞争、多阶段开发。Mystic The Gathering 不仅仅是一款游戏，更是一个融合策略、魔法和科技的数字世界，为玩家带来独特而丰富的游戏体验。

币种名称MSDG

排名No.

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量10 000 000 000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链BSC

简介MSDG 旨在提供引人入胜的解谜、策略和基于区块链的激励机制。其核心特色包括：基于解谜的玩法（Telegram 小程序）、卡牌战斗扩展包、区块链驱动的经济体系、去中心化所有权与公平竞争、多阶段开发。Mystic The Gathering 不仅仅是一款游戏，更是一个融合策略、魔法和科技的数字世界，为玩家带来独特而丰富的游戏体验。

所属板块

社媒

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