MSDG 旨在提供引人入胜的解谜、策略和基于区块链的激励机制。其核心特色包括：基于解谜的玩法（Telegram 小程序）、卡牌战斗扩展包、区块链驱动的经济体系、去中心化所有权与公平竞争、多阶段开发。Mystic The Gathering 不仅仅是一款游戏，更是一个融合策略、魔法和科技的数字世界，为玩家带来独特而丰富的游戏体验。
币种名称MSDG
排名No.
市值$0,00
完全稀释市值$0,00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量10 000 000 000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BSC
简介MSDG 旨在提供引人入胜的解谜、策略和基于区块链的激励机制。其核心特色包括：基于解谜的玩法（Telegram 小程序）、卡牌战斗扩展包、区块链驱动的经济体系、去中心化所有权与公平竞争、多阶段开发。Mystic The Gathering 不仅仅是一款游戏，更是一个融合策略、魔法和科技的数字世界，为玩家带来独特而丰富的游戏体验。
所属板块
社媒
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