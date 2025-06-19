MAT

Matchain 是一款 AI 高性能 BNB Layer 2，专注于身份和数据主权，通过简单的用户体验吸引数亿非加密用户——从巴黎圣日耳曼的 5.5 亿球迷开始——通过 MatchID（基于 AI 的去中心化身份）、MatchHUB（易于使用的入门应用程序）和全球品牌合作伙伴关系，同时大规模捕获和货币化用户和数据。

币种名称MAT

排名No.1349

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）133.51%

流通供应量7,230,000

最大供应量100,000,000

总供应量40,000,000

流通率0.0723%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价6.672668572600626,2025-06-19

最低价0.5976657220031634,2025-06-26

所属公链BSC

简介Matchain 是一款 AI 高性能 BNB Layer 2，专注于身份和数据主权，通过简单的用户体验吸引数亿非加密用户——从巴黎圣日耳曼的 5.5 亿球迷开始——通过 MatchID（基于 AI 的去中心化身份）、MatchHUB（易于使用的入门应用程序）和全球品牌合作伙伴关系，同时大规模捕获和货币化用户和数据。

所属板块

社媒

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