Matchain 是一款 AI 高性能 BNB Layer 2，专注于身份和数据主权，通过简单的用户体验吸引数亿非加密用户——从巴黎圣日耳曼的 5.5 亿球迷开始——通过 MatchID（基于 AI 的去中心化身份）、MatchHUB（易于使用的入门应用程序）和全球品牌合作伙伴关系，同时大规模捕获和货币化用户和数据。
币种名称MAT
排名No.1349
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）133.51%
流通供应量7,230,000
最大供应量100,000,000
总供应量40,000,000
流通率0.0723%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价6.672668572600626,2025-06-19
最低价0.5976657220031634,2025-06-26
所属公链BSC
简介Matchain 是一款 AI 高性能 BNB Layer 2，专注于身份和数据主权，通过简单的用户体验吸引数亿非加密用户——从巴黎圣日耳曼的 5.5 亿球迷开始——通过 MatchID（基于 AI 的去中心化身份）、MatchHUB（易于使用的入门应用程序）和全球品牌合作伙伴关系，同时大规模捕获和货币化用户和数据。
所属板块
社媒
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