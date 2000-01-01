Lair Finance 是跨链流动性（再）质押网关，使用户能够在跨 Layer-1 层转移流动性的同时获得复合收益。Kaia 66% 的 TVL 已获得保障，并吸引了 400 万 Line Consumer 用户加入，该协议将其生态系统扩展到 Berachain，用于 $BGT 和 $Bera 的再质押，并与 Story、Injective 和 Initia 进行了集成。
币种名称LAIR
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量1,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链KLAY
简介Lair Finance 是跨链流动性（再）质押网关，使用户能够在跨 Layer-1 层转移流动性的同时获得复合收益。Kaia 66% 的 TVL 已获得保障，并吸引了 400 万 Line Consumer 用户加入，该协议将其生态系统扩展到 Berachain，用于 $BGT 和 $Bera 的再质押，并与 Story、Injective 和 Initia 进行了集成。
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