LAIR

Lair Finance 是跨链流动性（再）质押网关，使用户能够在跨 Layer-1 层转移流动性的同时获得复合收益。Kaia 66% 的 TVL 已获得保障，并吸引了 400 万 Line Consumer 用户加入，该协议将其生态系统扩展到 Berachain，用于 $BGT 和 $Bera 的再质押，并与 Story、Injective 和 Initia 进行了集成。

币种名称LAIR

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链KLAY

简介Lair Finance 是跨链流动性（再）质押网关，使用户能够在跨 Layer-1 层转移流动性的同时获得复合收益。Kaia 66% 的 TVL 已获得保障，并吸引了 400 万 Line Consumer 用户加入，该协议将其生态系统扩展到 Berachain，用于 $BGT 和 $Bera 的再质押，并与 Story、Injective 和 Initia 进行了集成。

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