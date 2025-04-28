JINGLE

隆重介绍 $JINGLE — 迷因音乐运动。它不只是一枚代币，更是一场运动。一台由迷因驱动的全球狂欢机器。一个专为病毒式传播而生的加密原生特洛伊木马 — 将强大的人工智慧、堕落的混乱和文化时刻融入一个以音乐为中心、高度可分享的生态系统。人工智慧模因病毒式传播引擎。

币种名称JINGLE

排名No.3529

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量999,913,696

总供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.022240255206036254,2025-04-28

最低价0.01692621565777358,2025-04-29

所属公链SOL

简介隆重介绍 $JINGLE — 迷因音乐运动。它不只是一枚代币，更是一场运动。一台由迷因驱动的全球狂欢机器。一个专为病毒式传播而生的加密原生特洛伊木马 — 将强大的人工智慧、堕落的混乱和文化时刻融入一个以音乐为中心、高度可分享的生态系统。人工智慧模因病毒式传播引擎。

所属板块

社媒

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