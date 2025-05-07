INIT

Initia (INIT) 是一条 L1 区块链，旨在整合应用链，通过互联互通的基础设施和协同一致的经济机制，释放其全部价值。Initia 的核心理念是就底层基础设施（例如数据可用性、互操作性和预言机）做出明智的决策。

币种名称INIT

排名No.286

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）80.70%

流通供应量148,750,000

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.1487%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价1.441874884763229,2025-05-13

最低价0.5475632953060536,2025-05-07

所属公链INITIA

简介Initia (INIT) 是一条 L1 区块链，旨在整合应用链，通过互联互通的基础设施和协同一致的经济机制，释放其全部价值。Initia 的核心理念是就底层基础设施（例如数据可用性、互操作性和预言机）做出明智的决策。

所属板块

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