Initia (INIT) 是一条 L1 区块链，旨在整合应用链，通过互联互通的基础设施和协同一致的经济机制，释放其全部价值。Initia 的核心理念是就底层基础设施（例如数据可用性、互操作性和预言机）做出明智的决策。
币种名称INIT
排名No.286
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）80.70%
流通供应量148,750,000
最大供应量1,000,000,000
总供应量1,000,000,000
流通率0.1487%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价1.441874884763229,2025-05-13
最低价0.5475632953060536,2025-05-07
所属公链INITIA
简介Initia (INIT) 是一条 L1 区块链，旨在整合应用链，通过互联互通的基础设施和协同一致的经济机制，释放其全部价值。Initia 的核心理念是就底层基础设施（例如数据可用性、互操作性和预言机）做出明智的决策。
所属板块
社媒
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