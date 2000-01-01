$GOONC 是一种基于「gooning」文化现象所衍生的迷因代币，疑似由与 @OpenAI 有关的开发者 @basedalexandoor 通过 @launchcoin 发行。该币名称来源于「gooning」一词，原意指人们在长时间进行某种沉迷行为（如刷短视频、打游戏）时进入一种恍惚、专注，甚至接近出神的状态，尤其受到 Z 世代中带有自嘲意味的用法青睐。
币种名称GOONC
排名No.
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量1,000,000,000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链SOL
简介$GOONC 是一种基于「gooning」文化现象所衍生的迷因代币，疑似由与 @OpenAI 有关的开发者 @basedalexandoor 通过 @launchcoin 发行。该币名称来源于「gooning」一词，原意指人们在长时间进行某种沉迷行为（如刷短视频、打游戏）时进入一种恍惚、专注，甚至接近出神的状态，尤其受到 Z 世代中带有自嘲意味的用法青睐。
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