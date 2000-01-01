GOONC

$GOONC 是一种基于「gooning」文化现象所衍生的迷因代币，疑似由与 @OpenAI 有关的开发者 @basedalexandoor 通过 @launchcoin 发行。该币名称来源于「gooning」一词，原意指人们在长时间进行某种沉迷行为（如刷短视频、打游戏）时进入一种恍惚、专注，甚至接近出神的状态，尤其受到 Z 世代中带有自嘲意味的用法青睐。

币种名称GOONC

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量1,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链SOL

简介$GOONC 是一种基于「gooning」文化现象所衍生的迷因代币，疑似由与 @OpenAI 有关的开发者 @basedalexandoor 通过 @launchcoin 发行。该币名称来源于「gooning」一词，原意指人们在长时间进行某种沉迷行为（如刷短视频、打游戏）时进入一种恍惚、专注，甚至接近出神的状态，尤其受到 Z 世代中带有自嘲意味的用法青睐。

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