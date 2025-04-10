KALP Network 正在重新定义区块链创新，打造全球首个许可式跨链生态系统。该生态系统专为政府、企业和机构设计，旨在建立符合监管要求的数位公共基础设施（DPI）。KALP Network 结合了公共区块链的透明度和许可网络的灵活性，确保受监管行业的合规性、可扩展性与安全性。
币种名称GINI
排名No.3668
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.00%
流通供应量0
最大供应量2,000,000,000
总供应量2,000,000,000
流通率0%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.05587398083535845,2025-04-10
最低价0.04111852227447726,2025-04-28
所属公链MATIC
简介KALP Network 正在重新定义区块链创新，打造全球首个许可式跨链生态系统。该生态系统专为政府、企业和机构设计，旨在建立符合监管要求的数位公共基础设施（DPI）。KALP Network 结合了公共区块链的透明度和许可网络的灵活性，确保受监管行业的合规性、可扩展性与安全性。
所属板块
社媒
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