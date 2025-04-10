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KALP Network 正在重新定义区块链创新，打造全球首个许可式跨链生态系统。该生态系统专为政府、企业和机构设计，旨在建立符合监管要求的数位公共基础设施（DPI）。KALP Network 结合了公共区块链的透明度和许可网络的灵活性，确保受监管行业的合规性、可扩展性与安全性。

币种名称GINI

排名No.3668

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0.00%

流通供应量0

最大供应量2,000,000,000

总供应量2,000,000,000

流通率0%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.05587398083535845,2025-04-10

最低价0.04111852227447726,2025-04-28

所属公链MATIC

简介KALP Network 正在重新定义区块链创新，打造全球首个许可式跨链生态系统。该生态系统专为政府、企业和机构设计，旨在建立符合监管要求的数位公共基础设施（DPI）。KALP Network 结合了公共区块链的透明度和许可网络的灵活性，确保受监管行业的合规性、可扩展性与安全性。

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