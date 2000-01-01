FUTBOL

0xFútbol 是为全球 40 亿足球迷打造的新一代生态系。它将游戏、现实世界资产、DeFi 以及其他与足球相关的创新技术整合成一个统一的综合经济体。透过 MetaSoccer、Wonderkid、Fútbol PM 和 FútbolPad 等产品，0xFútbol 改变了球迷与这项运动的互动方式，提供真正的所有权、奖励和参与感。 $FUTBOL 代币赋能整个生态系统，使球迷能够从被动的观众转变为未来足球的积极利益相关者。

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简介0xFútbol 是为全球 40 亿足球迷打造的新一代生态系。它将游戏、现实世界资产、DeFi 以及其他与足球相关的创新技术整合成一个统一的综合经济体。透过 MetaSoccer、Wonderkid、Fútbol PM 和 FútbolPad 等产品，0xFútbol 改变了球迷与这项运动的互动方式，提供真正的所有权、奖励和参与感。 $FUTBOL 代币赋能整个生态系统，使球迷能够从被动的观众转变为未来足球的积极利益相关者。

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