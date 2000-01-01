FHE

Mind Network 率先推出抗量子全同态加密 (FHE) 基础设施，通过安全的数据和 AI 计算，为完全加密的互联网提供支持。Mind Network 正在与行业领导者合作，建立 HTTPZ（零信任互联网协议），为 Web3 和 AI 生态系统中可信 AI 和加密链上数据处理树立全新标准。

币种名称FHE

排名No.

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完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量249.000.000

最大供应量1.000.000.000

总供应量1.000.000.000

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所属公链BSC

简介Mind Network 率先推出抗量子全同态加密 (FHE) 基础设施，通过安全的数据和 AI 计算，为完全加密的互联网提供支持。Mind Network 正在与行业领导者合作，建立 HTTPZ（零信任互联网协议），为 Web3 和 AI 生态系统中可信 AI 和加密链上数据处理树立全新标准。

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