Mind Network 率先推出抗量子全同态加密 (FHE) 基础设施，通过安全的数据和 AI 计算，为完全加密的互联网提供支持。Mind Network 正在与行业领导者合作，建立 HTTPZ（零信任互联网协议），为 Web3 和 AI 生态系统中可信 AI 和加密链上数据处理树立全新标准。
币种名称FHE
排名No.
市值$0,00
完全稀释市值$0,00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量249.000.000
最大供应量1.000.000.000
总供应量1.000.000.000
流通率0.249%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BSC
简介Mind Network 率先推出抗量子全同态加密 (FHE) 基础设施，通过安全的数据和 AI 计算，为完全加密的互联网提供支持。Mind Network 正在与行业领导者合作，建立 HTTPZ（零信任互联网协议），为 Web3 和 AI 生态系统中可信 AI 和加密链上数据处理树立全新标准。
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