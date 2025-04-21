Balance 是面向社交和游戏的下一代 AI+Web3 协议和框架，无缝集成了 AI 技术、区块链技术和去中心化应用。通过将 AI 代理（智能、自适应的数字伙伴）与管理和保护网络的关键节点相结合，Balance 为娱乐、生产力等领域构建了一个高度互动的去中心化生态系统。
币种名称EPT
排名No.825
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）1.61%
流通供应量2,442,518,929
最大供应量10,000,000,000
总供应量9,999,999,990
流通率0.2442%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.061734272639565727,2025-04-21
最低价0.007516907948050062,2025-05-08
所属公链ETH
简介Balance 是面向社交和游戏的下一代 AI+Web3 协议和框架，无缝集成了 AI 技术、区块链技术和去中心化应用。通过将 AI 代理（智能、自适应的数字伙伴）与管理和保护网络的关键节点相结合，Balance 为娱乐、生产力等领域构建了一个高度互动的去中心化生态系统。
所属板块
社媒
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