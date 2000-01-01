ELR

Elaria (ELR) 是一个基于区块链的游戏项目，通过策略性玩法和代币驱动的机制，将一个丰富多彩、身临其境的奇幻世界带入现实。Elaria 的灵感源自经典集换式卡牌游戏的传说，将玩家带入神秘的 Mytherra 国度。在那里，被称为 Planescallers 的强大法师们相互竞争，试图恢复宇宙破碎魔法的平衡。

币种名称ELR

排名No.

市值$0,00

完全稀释市值$0,00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量10 000 000 000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链BSC

简介Elaria (ELR) 是一个基于区块链的游戏项目，通过策略性玩法和代币驱动的机制，将一个丰富多彩、身临其境的奇幻世界带入现实。Elaria 的灵感源自经典集换式卡牌游戏的传说，将玩家带入神秘的 Mytherra 国度。在那里，被称为 Planescallers 的强大法师们相互竞争，试图恢复宇宙破碎魔法的平衡。

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