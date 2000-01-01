Elaria (ELR) 是一个基于区块链的游戏项目，通过策略性玩法和代币驱动的机制，将一个丰富多彩、身临其境的奇幻世界带入现实。Elaria 的灵感源自经典集换式卡牌游戏的传说，将玩家带入神秘的 Mytherra 国度。在那里，被称为 Planescallers 的强大法师们相互竞争，试图恢复宇宙破碎魔法的平衡。
币种名称ELR
排名No.
市值$0,00
完全稀释市值$0,00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0
流通供应量--
最大供应量0
总供应量10 000 000 000
流通率%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价,
最低价,
所属公链BSC
简介Elaria (ELR) 是一个基于区块链的游戏项目，通过策略性玩法和代币驱动的机制，将一个丰富多彩、身临其境的奇幻世界带入现实。Elaria 的灵感源自经典集换式卡牌游戏的传说，将玩家带入神秘的 Mytherra 国度。在那里，被称为 Planescallers 的强大法师们相互竞争，试图恢复宇宙破碎魔法的平衡。
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