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Elderglade 是一个新一代 Web3 奇幻游戏生态系统，融合了两大热门游戏类型。它创造了一种独特的混合模式，既支持高容量用户获取，又能实现深度、长会话的互动。该生态系统可通过 LINE、Telegram、原生移动应用（iOS 和 Android）以及浏览器访问，实现大规模流畅的入门体验。

币种名称ELDE

排名No.865

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量400,000,000

总供应量400,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链BSC

简介Elderglade 是一个新一代 Web3 奇幻游戏生态系统，融合了两大热门游戏类型。它创造了一种独特的混合模式，既支持高容量用户获取，又能实现深度、长会话的互动。该生态系统可通过 LINE、Telegram、原生移动应用（iOS 和 Android）以及浏览器访问，实现大规模流畅的入门体验。

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