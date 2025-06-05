CUDIS

CUDIS 致力于将健康寿命延长至 140 岁，正在构建首个长寿协议，旨在使长寿可追踪、个性化且可奖励。通过整合 CUDIS Ring（一个由人工智能驱动的长寿中心）和区块链驱动的超级应用程序，用户可以完全掌控自己的健康数据、实时长寿洞察，并获得优化自身生物健康的经济激励。CUDIS 正在与全球合作伙伴携手，构建一个全新的长寿生态系统，提供切实有效的产品、项目和服务。

币种名称CUDIS

排名No.871

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）7.82%

流通供应量247,500,000

最大供应量1,000,000,000

总供应量1,000,000,000

流通率0.2475%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.16793938366939262,2025-06-05

最低价0.06599160398360256,2025-06-19

所属公链SOL

简介CUDIS 致力于将健康寿命延长至 140 岁，正在构建首个长寿协议，旨在使长寿可追踪、个性化且可奖励。通过整合 CUDIS Ring（一个由人工智能驱动的长寿中心）和区块链驱动的超级应用程序，用户可以完全掌控自己的健康数据、实时长寿洞察，并获得优化自身生物健康的经济激励。CUDIS 正在与全球合作伙伴携手，构建一个全新的长寿生态系统，提供切实有效的产品、项目和服务。

所属板块

社媒

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