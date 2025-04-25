CORAL

CORAL 是 Coral Protocol 的原生代币，该协议是 AI 代理协作的基础设施层。 Coral 使代理之间能够跨框架进行沟通、协调与交易。 CORAL 驱动代理对代理的支付、任务执行与信誉评分，推动一个去中心化的生态系统，在其中智慧代理能够自主协作运作。

币种名称CORAL

排名No.3783

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量10,000,000,000

总供应量10,000,000,000

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.002024236869817867,2025-05-10

最低价0.000322065226668754,2025-04-25

所属公链SOL

简介CORAL 是 Coral Protocol 的原生代币，该协议是 AI 代理协作的基础设施层。 Coral 使代理之间能够跨框架进行沟通、协调与交易。 CORAL 驱动代理对代理的支付、任务执行与信誉评分，推动一个去中心化的生态系统，在其中智慧代理能够自主协作运作。

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社媒

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