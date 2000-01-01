COM3

Comput3 是一个基于 Solana 的 GPU 基础架构平台。它允许应用程序、代理和团队仅通过 Phantom 登录访问任何类型的 GPU 和开源 LLM 模型。通过 API 密钥，开发者可以使用 GPU 进行推理、图像、视频处理以及运行自定义模型。COM3 代币可用于质押 GPU 时间或推理访问权限。GPU 网络和市场目前正在构建中。

币种名称COM3

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

总供应量10,000,000,003

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链SOL

简介Comput3 是一个基于 Solana 的 GPU 基础架构平台。它允许应用程序、代理和团队仅通过 Phantom 登录访问任何类型的 GPU 和开源 LLM 模型。通过 API 密钥，开发者可以使用 GPU 进行推理、图像、视频处理以及运行自定义模型。COM3 代币可用于质押 GPU 时间或推理访问权限。GPU 网络和市场目前正在构建中。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 提供，不作为投资决策参考。