BDTC

BDTCOIN 是一种独特的黄金标准数字货币，它与众多金融参与者共同革新全球金融，是一个充满活力的尖端区块链，基于抗量子协议和 DeFi 生态系统构建。BDTCOIN 旨在服务于私营和公共部门，满足广泛的应用需求。对于个人用户，BDTCOIN 提供高水平的隐私保护，确保个人交易的保密性和安全性，免受监控。在公共领域，BDTCOIN 可以通过减少官僚主义的延误并在必要时提高透明度，彻底改变政府和非政府组织处理交易的方式。这种双重用途使 BDTCOIN 成为一种多功能的数字货币，旨在满足多样化的需求并适应各种场景，从而提高不同应用领域数字交易的效率和安全性。

币种名称BDTC

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量34,924,100

最大供应量71,000,000

流通率%

发行日期2022-09-14 00:00:00

资产首次发行价格1.28 USDT

历史最高价,

最低价,

所属公链BDTC

简介BDTCOIN 是一种独特的黄金标准数字货币，它与众多金融参与者共同革新全球金融，是一个充满活力的尖端区块链，基于抗量子协议和 DeFi 生态系统构建。BDTCOIN 旨在服务于私营和公共部门，满足广泛的应用需求。对于个人用户，BDTCOIN 提供高水平的隐私保护，确保个人交易的保密性和安全性，免受监控。在公共领域，BDTCOIN 可以通过减少官僚主义的延误并在必要时提高透明度，彻底改变政府和非政府组织处理交易的方式。这种双重用途使 BDTCOIN 成为一种多功能的数字货币，旨在满足多样化的需求并适应各种场景，从而提高不同应用领域数字交易的效率和安全性。

所属板块

社媒

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