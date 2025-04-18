BANK

Lorenzo 是一个机构级资产管理平台，发行由多种底层策略支持的收益代币，其两款旗舰产品包括由巴比伦质押收益驱动的 BTC 流动性质押代币 stBTC，以及包含 Lorenzo 原生收益和链上流动性挖矿收益的包装 BTC enzoBTC。

币种名称BANK

排名No.733

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）7.33%

流通供应量425,250,000

最大供应量2,100,000,000

总供应量425,250,000

流通率0.2025%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.09177061454901096,2025-05-23

最低价0.018389388782512995,2025-04-18

所属公链BSC

简介Lorenzo 是一个机构级资产管理平台，发行由多种底层策略支持的收益代币，其两款旗舰产品包括由巴比伦质押收益驱动的 BTC 流动性质押代币 stBTC，以及包含 Lorenzo 原生收益和链上流动性挖矿收益的包装 BTC enzoBTC。

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