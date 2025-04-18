Lorenzo 是一个机构级资产管理平台，发行由多种底层策略支持的收益代币，其两款旗舰产品包括由巴比伦质押收益驱动的 BTC 流动性质押代币 stBTC，以及包含 Lorenzo 原生收益和链上流动性挖矿收益的包装 BTC enzoBTC。
币种名称BANK
排名No.733
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）7.33%
流通供应量425,250,000
最大供应量2,100,000,000
总供应量425,250,000
流通率0.2025%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价0.09177061454901096,2025-05-23
最低价0.018389388782512995,2025-04-18
所属公链BSC
简介Lorenzo 是一个机构级资产管理平台，发行由多种底层策略支持的收益代币，其两款旗舰产品包括由巴比伦质押收益驱动的 BTC 流动性质押代币 stBTC，以及包含 Lorenzo 原生收益和链上流动性挖矿收益的包装 BTC enzoBTC。
所属板块
社媒
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