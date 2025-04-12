BABY

Babylon 是一个去中心化系统，它支持直接在比特币区块链上进行原生比特币质押，无需中介。该协议实现了一种新颖的共享安全架构，将比特币的安全模型扩展到更广泛的去中心化生态系统。通过其架构，BTC 持有者可以参与多重质押操作，同时将其资产保留在比特币网络上，为比特币安全网络 (BSN) 提供可验证的安全保障。该协议的主要功能是通过实施比特币质押机制来增强权益证明 (PoS) 共识安全性。通过加密原语和协议级创新，Babylon 协议支持无需信任的比特币质押，并具有高效的解绑期。

币种名称BABY

排名No.239

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率0.0001%

交易额/市值（24小时）1.13%

流通供应量2,383,766,290.98

最大供应量∞

总供应量10,115,621,905

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价0.17283055403102,2025-04-12

最低价0.06724285551252143,2025-04-19

所属公链BABYLON

简介Babylon 是一个去中心化系统，它支持直接在比特币区块链上进行原生比特币质押，无需中介。该协议实现了一种新颖的共享安全架构，将比特币的安全模型扩展到更广泛的去中心化生态系统。通过其架构，BTC 持有者可以参与多重质押操作，同时将其资产保留在比特币网络上，为比特币安全网络 (BSN) 提供可验证的安全保障。该协议的主要功能是通过实施比特币质押机制来增强权益证明 (PoS) 共识安全性。通过加密原语和协议级创新，Babylon 协议支持无需信任的比特币质押，并具有高效的解绑期。

所属板块

社媒

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