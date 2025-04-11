APTM 是一个兼容 EVM 的 Layer 1 区块链，构建于 Avalanche 的子网之上。其由 DAO 驱动的生态系统支持高效的智能合约部署、Web3 集成、dApp 支持以及开发者友好的基础架构，并采用通缩模型以增强其长期可持续性。
币种名称APTM
排名No.1432
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）145.41%
流通供应量3,899,287
最大供应量2,100,000,000
总供应量6,948,952.0707756
流通率0.0018%
发行日期--
资产首次发行价格--
历史最高价1.972488445629584,2025-04-11
最低价0.7208375990263015,2025-04-24
所属公链APERTUM
简介APTM 是一个兼容 EVM 的 Layer 1 区块链，构建于 Avalanche 的子网之上。其由 DAO 驱动的生态系统支持高效的智能合约部署、Web3 集成、dApp 支持以及开发者友好的基础架构，并采用通缩模型以增强其长期可持续性。
所属板块
社媒
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