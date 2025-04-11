APTM

APTM 是一个兼容 EVM 的 Layer 1 区块链，构建于 Avalanche 的子网之上。其由 DAO 驱动的生态系统支持高效的智能合约部署、Web3 集成、dApp 支持以及开发者友好的基础架构，并采用通缩模型以增强其长期可持续性。

币种名称APTM

排名No.1432

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）145.41%

流通供应量3,899,287

最大供应量2,100,000,000

总供应量6,948,952.0707756

流通率0.0018%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价1.972488445629584,2025-04-11

最低价0.7208375990263015,2025-04-24

所属公链APERTUM

简介APTM 是一个兼容 EVM 的 Layer 1 区块链，构建于 Avalanche 的子网之上。其由 DAO 驱动的生态系统支持高效的智能合约部署、Web3 集成、dApp 支持以及开发者友好的基础架构，并采用通缩模型以增强其长期可持续性。

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