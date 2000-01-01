AIBRAIN

MelosBoom 是领先的 AI + DeIOE Web3 音乐生态系统，开创了“边听边赚”模式，同时构建了实时音乐数据的全球网络。Melos Network 正在开发 Melos 数据生命周期网络 (MDLN)，该网络利用 DePIN 来增强网络和数据安全性，同时减少对云计算的依赖。这促进了去中心化的全球商业生态系统。该平台吸引了数百万用户和数千名音乐创作者，并得到了币安实验室等领先组织的支持。

币种名称AIBRAIN

排名No.

市值$0.00

完全稀释市值$0.00

市场占有率%

交易额/市值（24小时）0

流通供应量--

最大供应量0

流通率%

发行日期--

资产首次发行价格--

历史最高价,

最低价,

所属公链BSC

简介MelosBoom 是领先的 AI + DeIOE Web3 音乐生态系统，开创了“边听边赚”模式，同时构建了实时音乐数据的全球网络。Melos Network 正在开发 Melos 数据生命周期网络 (MDLN)，该网络利用 DePIN 来增强网络和数据安全性，同时减少对云计算的依赖。这促进了去中心化的全球商业生态系统。该平台吸引了数百万用户和数千名音乐创作者，并得到了币安实验室等领先组织的支持。

所属板块

社媒

etfindex:mc_etfindex_source免责声明：数据由 提供，不作为投资决策参考。

MEXC 是您获取加密货币的最简单方式。探索世界领先的加密货币交易所，购买、交易和赚取加密货币。交易比特币 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多种代币。
搜索
自选
AIBRAIN/USDT
MelosBoom
----
--
24h 最高价
--
24h 最低价
--
24h 成交量 (AIBRAIN)
--
24h 成交额 (USDT)
--
图表
币种资料
委托订单
最新成交
委托订单
最新成交
委托订单
最新成交
最新成交
现货交易
当前委托（0）
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
MEXC 是您获取加密货币的最简单方式。探索世界领先的加密货币交易所，购买、交易和赚取加密货币。交易比特币 BTC、以太坊 ETH 以及 3,000 多种代币。
AIBRAIN/USDT
MelosBoom
--
--‎--
24h 最高价
--
24h 最低价
--
24h 成交量 (AIBRAIN)
--
24h 成交额 (USDT)
--
图表
委托订单
最新成交
币种资料
当前委托（0）
历史委托
历史成交
当前持仓（0）
network_icon网络异常
线路 1
在线客服
Loading...