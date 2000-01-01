AIBRAIN

MelosBoom 是领先的 AI + DeIOE Web3 音乐生态系统，开创了“边听边赚”模式，同时构建了实时音乐数据的全球网络。Melos Network 正在开发 Melos 数据生命周期网络 (MDLN)，该网络利用 DePIN 来增强网络和数据安全性，同时减少对云计算的依赖。这促进了去中心化的全球商业生态系统。该平台吸引了数百万用户和数千名音乐创作者，并得到了币安实验室等领先组织的支持。

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简介MelosBoom 是领先的 AI + DeIOE Web3 音乐生态系统，开创了“边听边赚”模式，同时构建了实时音乐数据的全球网络。Melos Network 正在开发 Melos 数据生命周期网络 (MDLN)，该网络利用 DePIN 来增强网络和数据安全性，同时减少对云计算的依赖。这促进了去中心化的全球商业生态系统。该平台吸引了数百万用户和数千名音乐创作者，并得到了币安实验室等领先组织的支持。

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