AERGO是一個開源式平臺，企業能夠在無信任和分佈式IT生態系統上共用數據，構建創新的應用程式和服務。AERGO代幣具有實用性，在AERGO平臺上運行。旨在服務於AERGO平臺的不同功能。AERGO代幣是AERGO生態系統內的交換媒介。
币种名称AERGO
排名No.472
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）12.55%
流通供应量479,999,995.7689212
最大供应量500,000,000
总供应量500,000,000
流通率0.9599%
发行日期2018-12-18 00:00:00
资产首次发行价格--
历史最高价0.6970735396414783,2025-04-16
最低价0.0161023174991,2020-03-13
所属公链ETH
简介AERGO是一個開源式平臺，企業能夠在無信任和分佈式IT生態系統上共用數據，構建創新的應用程式和服務。AERGO代幣具有實用性，在AERGO平臺上運行。旨在服務於AERGO平臺的不同功能。AERGO代幣是AERGO生態系統內的交換媒介。
所属板块
社媒
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