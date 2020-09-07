Alchem（ACH）2018年（ACH）成立於一個支付解決方案的新加坡，他們為全球支付支付，商戶、者和機構連接法人。提供簡單的區塊鏈系統與加密貨幣的連接，更容易通過更容易與支付，網絡訪問。 Binance、Shopify、NIUM等行業領導者的高度支付合作，與多萬個建立了接觸支付，如今，Alchemy Pay在70多個國家擁有300個國家的支付2個代幣。 ACH是以太坊區塊鏈牙的ERC20。
币种名称ACH
排名No.198
市值$0.00
完全稀释市值$0.00
市场占有率%
交易额/市值（24小时）0.30%
流通供应量9,063,008,932.099236
最大供应量10,000,000,000
总供应量9,999,999,999.999989
流通率0.9063%
发行日期2020-09-07 00:00:00
资产首次发行价格--
历史最高价0.19750365,2021-08-06
最低价0.00133775,2021-07-20
所属公链ETH
简介Alchem（ACH）2018年（ACH）成立於一個支付解決方案的新加坡，他們為全球支付支付，商戶、者和機構連接法人。提供簡單的區塊鏈系統與加密貨幣的連接，更容易通過更容易與支付，網絡訪問。 Binance、Shopify、NIUM等行業領導者的高度支付合作，與多萬個建立了接觸支付，如今，Alchemy Pay在70多個國家擁有300個國家的支付2個代幣。 ACH是以太坊區塊鏈牙的ERC20。
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社媒
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