合约赠金
1、使用规则
- （1）赠金仅可用于合约交易，盈利部分可提现，赠金本身不可提现。
- （2）赠金可作为保证金进行交易，也可用于抵扣交易手续费、亏损、资金费用。
- （3）赠金消耗完之前，任何资产转出合约账户的操作，都将导致您的赠金清零。
- （4）赠金有效期为15日，发放15日后未使用完的剩余赠金将被回收，期间带来的爆仓风险请留意。
- （5）新用户通过链上充值或法币入金并划转至合约账户，单笔金额大于首充任务要求额度且在领取奖励时合约账户无提币和划转行为，即可按不同任务等级发放奖励。
- （注意：请您在点击领取首充赠金前，合约账户金额须满足首充金额要求，否则将可能领取不成功，也无法补发。首充奖励一个UID仅限领取一次。）
- （6）新用户完成KYC进入活动页后，首次单笔合约订单交易量满足首笔交易任务的要求，即可按照完成任务发放奖励，该奖励只能领取一次，不能多次领取。
- （7）邀请任务奖励于完成任务后，次日发放赠金，如次日未收到请联系客服领取。
- （8）功能体验任务奖励每位用户仅限领取一次，如【首次体验止盈止损】任务。
- （9）使用任何手段套取奖励的行为都将被视为作弊，疑似账户会进入审核状态，一经确认，相关账户将被封禁，并回收账户内全部赠金。
- （10）因活动参与用户较多，完成对应任务后需要等待30分钟以内才可领取奖励，如果超出30分钟后对应任务在审核状态，可能需要1-3天左右的审核时间（审核时间不会影响首充任务双倍奖励的领取），谢谢您的理解和支持，我们将继续优化改进用户体验。
- （11）本活动最终解释权归 MEXC 所有，平台将随时根据市场情况调整任务以及奖励的权利。
- 活动规则及详情，请以最新公告为准：https://support.mexc.com/hc/zh-cn/articles/4404973379482
2、如何查看赠金
- （1）赠金余额：赠金将发放至您的合约账户中，打开APP，点击「资产」-「合约」即可查看余额。
- （2）使用详情：可登录官网https://www.mexc.com/，在「合约交易」-「合约订单」-「资金流水」中查看，其中绿色正数代表发放赠金金额，红色负数代表消耗赠金金额。