POL 是下一个世代的代币，可以为奠基于 ZK 的 L2 链的庞大生态系提供动力。它透过原生重新质押协议以达到这一点，此协议让 POL 持有者可以验证多个链，并在每个链上执行多个角色，进而把 POL 变成一种高效率的代币。