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POL
POL 是下一个世代的代币，可以为奠基于 ZK 的 L2 链的庞大生态系提供动力。它透过原生重新质押协议以达到这一点，此协议让 POL 持有者可以验证多个链，并在每个链上执行多个角色，进而把 POL 变成一种高效率的代币。
概况
币种名称
POL
发行时间
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发行总量
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