MyMasterWar是一個DeFi xNFT的遊戲生態系統。該游戲中運用了區塊鏈技術，并且采用了免費遊戲並賺取和利潤分享的模式，使其與衆不同。不像其他的NFT游戲，MyMasterWar不需要玩家花錢才能開始遊戲。