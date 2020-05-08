Cashaa是英國最大的加密友好新銀行，為數百加密貨幣業務提供金融服務。它成立於2016年，最初通過比特幣提供現金轉賬服務。2017年末，Cashaa開始為整個加密行業提供金融解決方案。現在，它已建立加密貨幣友好金融平臺，為新舊貨幣提供金融服務。CAS是Cashaa平臺通證，是Cashaa 金融生態重要組成部分，且有多種用途，例如用於支付程式處理費，安裝費，國際電匯打折，交易費等。