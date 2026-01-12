Paʻanga của Tonga là đơn vị tiền tệ chính thức của Vương quốc Tonga, một quốc gia có chủ quyền thuộc vùng Polynesia và là một quần đảo nằm ở Nam Thái Bình Dương. Đồng tiền này thường được ký hiệu bằng biểu tượng "T$", trong khi mã tiền tệ ISO 4217 là TOP. Paʻanga đóng vai trò thiết yếu trong nền kinh tế Tonga và được sử dụng trong các giao dịch hàng ngày trên cả nước.

Đồng Paʻanga được chia thành 100 Seniti, tương tự như cách nhiều đồng tiền khác được chia thành cent. Điều này giúp thực hiện các giao dịch tài chính chính xác và định giá hàng hóa, dịch vụ trên thị trường Tonga. Tiền xu có nhiều mệnh giá khác nhau, bao gồm 1, 2, 5, 10, 20 và 50 Seniti, cùng với 1 và 2 Paʻanga. Tiền giấy được phát hành với các mệnh giá 1, 2, 5, 10, 20, 50 và 100 Paʻanga.

Là một loại tiền pháp định, Paʻanga của Tonga không được bảo chứng bởi một hàng hóa vật chất như vàng hay bạc. Thay vào đó, giá trị của nó xuất phát từ sự ổn định kinh tế và tín nhiệm của chính phủ Tonga. Ngân hàng Dự trữ Quốc gia Tonga chịu trách nhiệm phát hành và quản lý lưu hành đồng tiền này, đảm bảo sự ổn định cho hệ thống tiền tệ của đất nước.

Trên thị trường ngoại hối quốc tế, Paʻanga của Tonga được giao dịch với nhiều loại tiền tệ khác. Giống như hầu hết các đồng tiền khác, tỷ giá hối đoái của Paʻanga dao động dựa trên nhiều yếu tố kinh tế, bao gồm cán cân thương mại của Tonga, tình hình kinh tế và mức độ ổn định chính trị. Tỷ giá này có thể tác động trực tiếp đến chi phí nhập khẩu hàng hóa cũng như giá trị xuất khẩu, ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế.

Paʻanga của Tonga đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của Tonga, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại trong và ngoài nước. Cũng như mọi đồng tiền khác, sức khỏe và sự ổn định của đồng tiền này gắn chặt với tình hình kinh tế chung của Tonga. Dù phạm vi ảnh hưởng toàn cầu còn hạn chế, Paʻanga vẫn là thành phần thiết yếu trong nền kinh tế Tonga và là công cụ then chốt trong chính sách tiền tệ của quốc gia này.