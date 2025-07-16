Shiba Inu (SHIB) là gì? Giới thiệu về Tài sản Kỹ thuật số

Shiba Inu (SHIB) là một loại tiền điện tử dựa trên blockchain, cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái Shiba Inu, một nền tảng phi tập trung tập trung vào sự đổi mới do cộng đồng dẫn dắt và văn hóa meme. Được ra mắt vào tháng 8 năm 2020, token SHIB đã được phát triển để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các tài sản kỹ thuật số dễ tiếp cận và lấy cộng đồng làm trung tâm trong ngành tiền điện tử. Với tiêu chuẩn token ERC-20 dựa trên Ethereum, token Shiba Inu cho phép người dùng tham gia vào các hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi), bao gồm giao dịch, staking và tạo NFT, đồng thời đảm bảo chi phí giao dịch thấp và khả năng tiếp cận rộng rãi. Thương hiệu vui nhộn và cách tiếp cận từ dưới lên của dự án đã giúp nó xây dựng một cộng đồng lớn và đam mê, định vị SHIB như một đồng meme coin hàng đầu với tiện ích trong thế giới thực và hệ sinh thái đang phát triển nhanh chóng.

Shiba Inu được thành lập vào năm 2020 bởi một nhà phát triển ẩn danh có tên là "Ryoshi." Nền tảng của người sáng lập vẫn cố tình không được tiết lộ, phản ánh tinh thần phi tập trung và sở hữu cộng đồng của dự án. Tầm nhìn đằng sau token SHIB là tạo ra một thử nghiệm về việc xây dựng cộng đồng tự phát phi tập trung, tận dụng công nghệ blockchain để trao quyền cho người dùng và thúc đẩy một hệ sinh thái sôi động và tự duy trì.

Kể từ khi ra đời, token Shiba Inu đã đạt được một số cột mốc quan trọng. Đặc biệt, dự án đã khóa 50% nguồn cung ban đầu của token SHIB trên Uniswap để đảm bảo tính thanh khoản và gửi 50% còn lại cho Vitalik Buterin, đồng sáng lập Ethereum, người sau đó đã quyên góp một phần lớn cho Quỹ Cứu trợ Crypto Covid của Ấn Độ. Việc ra mắt ShibaSwap, sàn giao dịch phi tập trung của hệ sinh thái, đánh dấu một bước tiến lớn, cho phép người dùng giao dịch, stake và đốt token SHIB. Việc giới thiệu Shibarium, giải pháp mở rộng Layer 2 của Ethereum, và sự tích hợp của nó với MEXC vào năm 2025 đã mở rộng thêm khả năng và phạm vi tiếp cận của dự án, củng cố vị trí của Shiba Inu như một nhân tố nổi bật trong lĩnh vực DeFi và meme coin.

Hệ sinh thái Shiba Inu bao gồm một số sản phẩm liên kết với nhau được thiết kế để cung cấp một bộ dịch vụ phi tập trung toàn diện cho cộng đồng toàn cầu của mình:

ShibaSwap (Nền tảng/Ứng dụng Chính):

ShibaSwap là sàn giao dịch phi tập trung (DEX) chính trong hệ sinh thái Shiba Inu, cho phép người dùng giao dịch các token ERC-20 được hỗ trợ, stake SHIB trong các pool thanh khoản lãi suất cao, tự nguyện đốt token và mint NFT SHIBOSHIS. Nền tảng này cung cấp cho người dùng khả năng kiếm phần thưởng và tham gia quản trị, biến nó thành một giải pháp hàng đầu trong phân khúc meme coin và DeFi.

Shibarium (Tính năng/Dịch vụ Phụ):

Shibarium là một giải pháp mở rộng Layer 2 của Ethereum được thiết kế để cải thiện tốc độ giao dịch và giảm chi phí cho người dùng token SHIB. Sự tích hợp của nó với MEXC vào năm 2025 đã tăng cường việc áp dụng và thanh khoản, cung cấp trải nghiệm liền mạch cho việc giao dịch và thực hiện giao dịch trong hệ sinh thái Shiba Inu.

Các Thành phần Bổ sung của Hệ sinh thái:

Hệ sinh thái cũng bao gồm các token như BONE và LEASH, mỗi token đóng vai trò độc đáo trong quản trị và tiện ích cùng với token SHIB, cũng như các đối tác với các nền tảng như DegenSafe.Fun để tăng cường bảo mật và chống lại các vụ lừa đảo trong lĩnh vực meme coin.

Những thành phần này cùng nhau tạo nên một môi trường toàn diện nơi SHIB đóng vai trò là token tiện ích cung cấp năng lượng cho tất cả các tương tác, nuôi dưỡng một hệ sinh thái tự duy trì và phát triển.

Ngành tiền điện tử đang phải đối mặt với một số thách thức quan trọng mà Shiba Inu nhằm giải quyết:

Thiếu các Dự án Do Cộng đồng Dẫn dắt:

Nhiều tài sản kỹ thuật số được kiểm soát bởi các đội ngũ tập trung, hạn chế sự tham gia và đổi mới của cộng đồng. Cách tiếp cận phi tập trung của token Shiba Inu trao quyền cho cộng đồng của mình để thúc đẩy phát triển và quản trị.

Chi phí Giao dịch Cao và Vấn đề Khả năng Mở rộng:

Tắc nghẽn mạng Ethereum và phí cao đã cản trở việc áp dụng DeFi và meme coin. Shibarium, với tư cách là giải pháp Layer 2, giải quyết những vấn đề này bằng cách cung cấp giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn cho người nắm giữ token SHIB.

Bảo mật và Phòng chống Lừa đảo:

Sự phổ biến của các vụ lừa đảo rug-pull và các dự án không an toàn làm suy yếu niềm tin vào lĩnh vực meme coin. Đối tác của Shiba Inu với DegenSafe.Fun và sự phát triển minh bạch, mã nguồn mở giúp giảm thiểu những rủi ro này cho người dùng token SHIB.

Bằng cách tận dụng công nghệ blockchain và một cộng đồng mạnh mẽ, Shiba Inu cung cấp một nền tảng an toàn, hiệu quả và bao quát cho người dùng tham gia với tài sản kỹ thuật số và dịch vụ DeFi.

Tổng cung ban đầu: 1 triệu tỷ token SHIB (1,000,000,000,000,000) được ra mắt vào tháng 8 năm 2020.

1 triệu tỷ token SHIB (1,000,000,000,000,000) được ra mắt vào tháng 8 năm 2020. Tổng cung hiện tại (tính đến tháng 7 năm 2025): Khoảng 589,25 nghìn tỷ token SHIB.

Khoảng 589,25 nghìn tỷ token SHIB. Cung lưu thông hiện tại: Khoảng 589,33 nghìn tỷ token SHIB.

Khoảng 589,33 nghìn tỷ token SHIB. Phần trăm cung ban đầu còn lại: Khoảng 58,95%.

Khoảng 58,95%. Token bị đốt: Khoảng 410,75 nghìn tỷ token SHIB (khoảng 41% nguồn cung ban đầu), bao gồm một đợt đốt đáng kể bởi Vitalik Buterin.

Phần lớn token SHIB đang lưu thông, với nguồn cung còn lại đã bị đốt và do đó bị loại bỏ vĩnh viễn khỏi hệ sinh thái. Không có thông tin chi tiết về việc nắm giữ cá nhân hoặc tổ chức trong các nguồn được cung cấp, nhưng token Shiba Inu được phân phối rộng rãi giữa các nhà đầu tư nhỏ lẻ do trạng thái meme coin và nguồn cung ban đầu lớn của nó.

Chỉ số Giá trị Tổng cung ban đầu 1 triệu tỷ token SHIB Tổng cung hiện tại 589,25 nghìn tỷ token SHIB Cung lưu thông 589,33 nghìn tỷ token SHIB Token bị đốt 410,75 nghìn tỷ token SHIB % nguồn cung ban đầu còn lại 58,95%

Trong hệ sinh thái Shiba Inu, SHIB phục vụ nhiều chức năng:

Phương tiện trao đổi: Được sử dụng để giao dịch và thanh toán trong hệ sinh thái.

Được sử dụng để giao dịch và thanh toán trong hệ sinh thái. Staking và Phần thưởng: Người dùng có thể stake token SHIB trên ShibaSwap để kiếm phần thưởng và tham gia vào các pool thanh khoản.

Người dùng có thể stake token SHIB trên ShibaSwap để kiếm phần thưởng và tham gia vào các pool thanh khoản. Quản trị: Người nắm giữ token SHIB có thể tham gia vào các đề xuất của cộng đồng và quyết định hệ sinh thái, đặc biệt là thông qua các token liên quan như BONE.

Việc cung cấp token Shiba Inu phần lớn đang lưu thông, không có lịch trình vesting hoặc mở khóa cho các phân bổ dành cho đội ngũ hoặc cố vấn, vì dự án được thiết kế để do cộng đồng dẫn dắt ngay từ đầu. Nguồn cung còn lại sẽ chịu sự đốt tự nguyện và các khuyến khích hệ sinh thái.

Shiba Inu triển khai mô hình quản trị phi tập trung, cho phép người nắm giữ token SHIB đề xuất và bỏ phiếu về các thay đổi hệ sinh thái. Staking token SHIB trên ShibaSwap mang lại cho người dùng phần thưởng và các đặc quyền bổ sung, hỗ trợ sự bền vững và tăng trưởng dài hạn của mạng lưới.

Shiba Inu (SHIB) đại diện cho một giải pháp sáng tạo trong ngành tiền điện tử, giải quyết các thách thức chính thông qua cách tiếp cận do cộng đồng dẫn dắt, hệ sinh thái DeFi mạnh mẽ và công nghệ có thể mở rộng. Với cơ sở người dùng ngày càng tăng và bộ sản phẩm mở rộng, token SHIB thể hiện tiềm năng đáng kể để thay đổi cách người dùng tương tác với tài sản kỹ thuật số và tài chính phi tập trung. Sẵn sàng bắt đầu giao dịch Shiba Inu (SHIB)? Khám phá cách tối đa hóa tiềm năng SHIB của bạn ngay hôm nay!