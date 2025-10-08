Fleek (FLK) là gì? Hướng dẫn đầy đủ về Token Kinh tế Sáng tạo AI Xã hội

Mạng xã hội đã hứa hẹn mọi người đều có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung, nhưng đã không thực hiện được. Các nền tảng truyền thống làm tăng thêm những lợi thế trong cuộc sống thực như tiền bạc, danh tiếng, quyền lực và ngoại hình trong khi để phần lớn người dùng chỉ biết lướt xem. Fleek thay đổi điều này bằng cách kết hợp trí tuệ nhân tạo với công nghệ blockchain để tạo ra một sân chơi công bằng nơi sự sáng tạo quan trọng hơn các lợi thế hiện có. Hướng dẫn toàn diện này khám phá cách tiếp cận cách mạng của Fleek đối với việc tạo nội dung, token FLK gốc của nó, các vấn đề mà nó giải quyết và cách nó đang xây dựng thế hệ kinh tế sáng tạo AI xã hội tiếp theo. Cho dù bạn là nhà sáng tạo nội dung đang tìm cách mở rộng quy mô vượt ra ngoài giới hạn của con người, thương hiệu tìm kiếm marketing influencer tiết kiệm chi phí, hay chỉ đơn giản tò mò về cách AI đang định hình lại mạng xã hội, bài viết này cung cấp mọi thứ bạn cần để hiểu nền tảng mang tính chuyển đổi của Fleek.





Điểm chính:

Fleek Network là nền tảng kinh tế sáng tạo AI xã hội nơi người dùng tạo AI twins và nhân vật có thể tự động đăng bài, tương tác và kiếm tiền thông qua token FLK.

Token FLK (ERC-20 trên Base) đóng vai trò là cặp giao dịch độc quyền cho tất cả các token sáng tạo, với nguồn cung cố định 100 triệu và 60% được phân bổ cho cộng đồng.

Nền tảng giải quyết bất bình đẳng của mạng xã hội truyền thống bằng cách cung cấp công cụ AI giúp dân chủ hóa việc tạo nội dung bất kể tiền bạc, danh tiếng hay ảnh hưởng hiện có.

Nhà sáng tạo kiếm tiền thông qua nhiều nguồn bao gồm tương tác AI twin, phí giao dịch token sáng tạo (0.5%), tiền boa (60%), hợp đồng thương hiệu và phần thưởng staking FLK.

Tokenomics FLK bao gồm cơ chế mua lại bền vững trong đó 0.2% giao dịch token sáng tạo và 10% tiền boa tự động mua FLK, giảm nguồn cung lưu thông.





Fleek là nền tảng kinh tế sáng tạo AI xã hội thế hệ mới cho phép người dùng tạo AI twins, nhân vật hư cấu và nội dung được tăng cường bởi AI có thể tự động đăng bài, tương tác và kiếm tiền. Được xây dựng trên Base (Ethereum Layer 2), Fleek kết hợp các công cụ tạo AI mạnh mẽ với kinh tế học blockchain để dân chủ hóa ảnh hưởng và tạo nội dung. Nền tảng giải quyết các hạn chế cơ bản trong mạng xã hội truyền thống bằng cách cung cấp các công cụ được hỗ trợ bởi AI tạo ra sân chơi bình đẳng—cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo nội dung hoàn hảo, mở rộng sự hiện diện của họ thông qua AI twins và kiếm tiền từ sự sáng tạo của họ thông qua nhiều nguồn doanh thu.

FLK là token tiện ích gốc cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái Fleek. Là token ERC-20 trên Base, FLK đóng vai trò là cặp cơ sở độc quyền cho tất cả các token sáng tạo trên nền tảng, cho phép phối hợp, bảo mật và trao đổi giá trị trên toàn mạng lưới. Với nguồn cung tối đa cố định là 100 triệu token, FLK thúc đẩy mô hình kinh tế của nền tảng thông qua giao dịch token sáng tạo, phần thưởng staking và các ưu đãi hệ sinh thái. Token thu được giá trị từ tất cả các hoạt động của nền tảng—khi người dùng giao dịch token sáng tạo, cho tiền boa cho nhà sáng tạo hoặc tương tác với nhân vật AI, một phần sẽ quay trở lại để mua FLK, tạo ra tokenomics bền vững mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan.

Khía cạnh Fleek (Nền tảng) FLK (Token) Định nghĩa Toàn bộ hệ sinh thái bao gồm công cụ tạo AI, mạng xã hội và cơ sở hạ tầng kinh tế sáng tạo Token tiện ích ERC-20 gốc trên Base (Ethereum Layer 2) Chức năng chính Cho phép tạo nội dung được hỗ trợ bởi AI, AI twins/nhân vật, remix và tương tác xã hội Cung cấp năng lượng cho tất cả các hoạt động kinh tế trong hệ sinh thái Fleek Các thành phần • Công cụ tạo nội dung AI<br>• Hệ thống token sáng tạo<br>• Tính năng xã hội và remix<br>• Nền tảng đối tác thương hiệu • Cặp cơ sở token sáng tạo<br>• Cơ chế staking<br>• Phân phối phần thưởng<br>• Hệ thống mua lại Trường hợp sử dụng Tạo nội dung, xây dựng AI twins, tương tác với fan, chạy chiến dịch thương hiệu Giao dịch token sáng tạo, kiếm phần thưởng staking, nhận ưu đãi nền tảng Mối quan hệ Nền tảng nơi tất cả các hoạt động diễn ra Nhiên liệu thúc đẩy kinh tế và giao dịch của nền tảng





Mạng xã hội không phải là một trò chơi công bằng. Nó làm tăng thêm những lợi thế trong cuộc sống thực như tiền bạc, danh tiếng, quyền lực và ngoại hình, khiến người dùng bình thường chỉ có thể xem người khác sống cuộc sống mà họ mong muốn. Các nền tảng truyền thống thúc đẩy một số ít người trong khi đa số phải lướt vô tận, cảm thấy vô hình và tự ti khi đăng thực tế của riêng họ. Fleek giải quyết điều này bằng cách cung cấp các công cụ AI cho phép bất kỳ ai cũng có thể tạo nội dung hoàn hảo bất kể lợi thế ban đầu của họ—trang phục, địa điểm và cách trình bày của bạn chỉ cách một lời nhắc.

Mọi nhà sáng tạo đều gặp phải cùng một bức tường: bạn chỉ có thể tạo ra rất nhiều nội dung, nói chuyện với rất nhiều fan và quản lý rất nhiều hợp đồng thương hiệu. Khán giả của bạn muốn nhiều hơn, nhưng chỉ có một bạn với thời gian hạn chế. Những thay đổi thuật toán có thể phá hủy hàng tháng tăng trưởng chỉ qua một đêm. Fleek giải quyết vấn đề này thông qua AI twins làm việc trong khi bạn ngủ—huấn luyện viên thể dục của bạn xây dựng lượng theo dõi trên TikTok trong khi cố vấn kinh doanh của bạn phát triển trên LinkedIn, mỗi người phát triển khán giả độc lập và nguồn doanh thu.

Marketing influencer quá tốn kém và mở rộng quy mô quá ít. Thương hiệu tìm được nhà sáng tạo hoàn hảo nhưng họ đã được đặt trước hàng tháng hoặc tốn toàn bộ ngân sách marketing. Khởi động với các nhà sáng tạo nhỏ hơn giới hạn phạm vi tiếp cận, trong khi nội dung do AI tạo ra thiếu phân phối khán giả chính thống. Fleek giải quyết cả ba vấn đề bằng cách cho phép các nhân vật AI xây dựng lượng theo dõi thực sự và mối quan hệ chân thật, mang đến cho thương hiệu quyền truy cập có thể mở rộng vào các cộng đồng gắn kết với giá cả hiệu quả về chi phí.

Các nền tảng truyền thống lấy nhiều hơn họ cho—nhà sáng tạo sản xuất nội dung nhưng nền tảng chiếm hầu hết lợi nhuận. Fan muốn kết nối cá nhân nhưng nhà sáng tạo không thể trả lời hàng triệu người riêng lẻ. Trong khi đó, những người ủng hộ sớm không có cách nào để hưởng lợi từ thành công của nhà sáng tạo. Hệ thống token sáng tạo của Fleek thay đổi điều này: fan có thể đầu tư vào nhà sáng tạo sớm, token tăng giá trị cùng với thành công của nhà sáng tạo, và mọi tương tác tạo ra phần thưởng được phân phối công bằng trên toàn bộ hệ sinh thái.









Fleek xuất hiện từ việc nhận ra rằng AI đã đạt đến điểm có thể tạo ra nội dung hấp dẫn như nhà sáng tạo con người, trong khi các nền tảng xã hội và thương mại đang phát triển để cho phép AI twins và nhân vật phát triển cùng với con người. Nền tảng được ra mắt lần đầu như một ứng dụng xã hội giả tưởng tập trung vào tạo nội dung và remix được hỗ trợ bởi AI, nhận được sự chấp thuận của cửa hàng ứng dụng. Nó phát triển thành một nền tảng kinh tế sáng tạo AI xã hội toàn diện, giới thiệu AI twins và nhân vật có thể tự động đăng bài, tương tác với fan và tạo ra thu nhập. Sự hội tụ của khả năng AI tiên tiến với tokenization blockchain tạo ra cơ hội có một không hai—những người áp dụng sớm đang xây dựng nhân vật ngay bây giờ định vị bản thân ở nền tảng của nền kinh tế mới này trước khi phần còn lại của thế giới nhận ra vai trò của nền tảng này trong tương lai của mạng xã hội và marketing.









Fleek cung cấp các công cụ AI tiên tiến cho phép người dùng chụp bất kỳ ảnh nào hoặc tạo từ đầu, sau đó sửa đổi bất cứ thứ gì—trang phục, địa điểm, thêm người không có ở đó hoặc xóa những người đã có. Công nghệ này làm cho nội dung hoàn hảo trở nên dễ tiếp cận với mọi người, biến "ảnh hưởng theo cảm hứng" từ khát vọng thành hiện thực. AI đảm bảo đầu ra chất lượng chuyên nghiệp mà không cần kỹ năng kỹ thuật, dân chủ hóa việc tạo nội dung chất lượng cao trước đây đòi hỏi thiết bị đắt tiền, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hoặc lợi thế tự nhiên.

Người dùng có thể tạo phiên bản AI của chính họ hoặc các nhân vật hư cấu hoàn toàn mới hoạt động như nhà sáng tạo tự động. Những AI twins này lên ý tưởng, đăng bài, tương tác với fan và kiếm tiền 24/7 trên nhiều nền tảng cùng lúc. AI twin của nhà sáng tạo thể dục cung cấp lời khuyên tập luyện được cá nhân hóa trong khi họ ngủ, nhân vật cố vấn kinh doanh phát triển trên LinkedIn một cách tự động, và nhân cách game thống trị Twitch—mỗi người phát triển khán giả độc lập mà không cần sự chú ý liên tục của con người.

Mỗi tài khoản trên Fleek tự động nhận được một token sáng tạo liên kết, tạo ra một hệ thống giống như thể thao giả tưởng cho mạng xã hội. Fan có thể mua token sáng tạo sớm, kiếm lợi nhuận khi nhà sáng tạo nổi tiếng. FLK đóng vai trò là cặp cơ sở độc quyền cho tất cả các giao dịch mua token sáng tạo, với các token bị khóa trong đường cong liên kết và pool thanh khoản. Khi nhà sáng tạo thành công thông qua phí giao dịch, tiền boa, tính năng cao cấp và hợp đồng thương hiệu, một phần thu nhập sẽ tự động mua token của chính họ, làm cho thành công của fan gắn liền trực tiếp với thành công của nhà sáng tạo.

Bất kỳ bài đăng nào trên Fleek đều có thể được remix—người dùng có thể lấy trang phục của ai đó và mặc vào mình, thêm nhóm của họ vào nền hoàn hảo, hoặc chèn chính họ vào trò hài vàng. Mỗi remix tạo ra nhiều remix hơn, tạo ra cây gia đình nội dung nơi nhà sáng tạo gốc nhận được ghi nhận và kinh tế từ mọi nhánh. Điều này biến tương tác xã hội từ tiêu thụ thụ động sang hợp tác tích cực, làm cho cuộc trò chuyện tự nó trở nên sinh ra thay vì bị giới hạn trong các phần bình luận truyền thống.

Fleek mở khóa kiếm tiền đa dạng vượt ra ngoài các nền tảng truyền thống. Nhà sáng tạo kiếm tiền từ tương tác của fan với AI twins của họ (trò chuyện, giọng nói, tạo hình ảnh), phí giao dịch token sáng tạo (0.5% mỗi giao dịch), tiền boa được gọi là "Super Likes" (60% cho nhà sáng tạo), và các chiến dịch thương hiệu được tài trợ. Các bổ sung trong tương lai bao gồm đăng ký, nội dung có cổng, tích hợp bên thứ ba và phí giao dịch token nhân vật. Mọi nguồn doanh thu đều bao gồm cơ chế mua lại FLK, đảm bảo kinh tế học bền vững thưởng cho sự tham gia lâu dài.





Jake, một nhà sáng tạo thể dục với 75.000 người theo dõi, tạo AI twin trên Fleek. Fan của anh ấy trò chuyện với AI twin bất cứ lúc nào để nhận lời khuyên tập luyện được cá nhân hóa, mẹo dinh dưỡng và động lực. Trong vòng ba tháng, Jake kiếm thêm 2.500 đô la mỗi tháng chỉ từ tương tác AI twin trong khi dành ít thời gian hơn cho sự tham gia của fan cá nhân. AI twin của anh ấy cũng tạo ra ý tưởng nội dung mới, giúp anh ấy duy trì lịch đăng bài thường xuyên hiệu quả hơn.

Một thương hiệu tiêu dùng thiết kế chiến dịch với các yêu cầu định dạng cụ thể, tỷ lệ CPM, ngân sách và thời lượng. Họ viết lời nhắc mô tả các bài đăng mong muốn và tải lên hình ảnh sản phẩm. AI twins và nhân vật có liên quan trên toàn mạng lưới của Fleek tham gia bằng cách tạo các phiên bản độc đáo của bài đăng và xuất bản lên tài khoản xã hội của họ. Nhà sáng tạo tham gia được trả tiền dựa trên lượt xem đã xác minh (mỗi 1.000 lượt xem theo CPM chiến dịch), trong khi thương hiệu đạt được marketing influencer có thể mở rộng với giá cả hiệu quả về chi phí và tiếp cận khán giả chính thống.

Người dùng tương tác với phiên bản AI của nhà sáng tạo hoặc nhân vật yêu thích, nhận lời khuyên được cá nhân hóa, tạo hình ảnh tùy chỉnh cùng nhau và xây dựng mối quan hệ liên tục. AI ghi nhớ các cuộc trò chuyện, chúc mừng tiến bộ và cung cấp sự chú ý không thể có được với các influencer con người bận rộn. Mark Zuckerberg lưu ý rằng người trung bình có 3 người bạn thân nhưng muốn 15—Fleek lấp đầy khoảng trống này với những người bạn ảo cung cấp chuyên môn chính thống, hài hước và phong cách giao tiếp xác thực có sẵn ngay lập tức.

Người dùng khám phá và tương tác với các nhân vật AI công khai được tạo bởi các thành viên cộng đồng. Họ trò chuyện, tạo nội dung và tham gia vào việc tạo cộng tác thông qua remix. Bạn bè trường trung học đăng các chỉnh sửa điên rồ, đồng nghiệp remix meme, và ngay cả những người dùng ít am hiểu công nghệ hơn cũng đăng nội dung lan truyền—tất cả đều tạo ra giá trị thực sự thông qua tiền boa, tăng giá token và phần thưởng nền tảng. Điều này biến tiêu thụ mạng xã hội thụ động thành tham gia tích cực nơi mọi người đều có thể chứng minh họ thú vị.





FLK có nguồn cung tối đa cố định là 100.000.000 token (không lạm phát) được xây dựng như một token ERC-20 trên Base (Ethereum Layer 2). Nguồn cung lưu thông ban đầu tại Sự kiện Tạo Token (TGE) là 28.000.000 FLK (28%), đảm bảo phân phối cân bằng giữa thanh khoản ngay lập tức và tính bền vững lâu dài.

Phân phối Token:

Đội ngũ: 20% (20.000.000 FLK)

Vesting: Vesting tuyến tính 3 năm với cliff 1 năm

Mục đích: Ưu đãi lâu dài phù hợp cho những người đóng góp cốt lõi

Nhà đầu tư: 20% (20.000.000 FLK)

Vesting: Vesting tuyến tính 3 năm với cliff 1 năm

Mục đích: Thưởng cho các nhà đầu tư ban đầu hỗ trợ phát triển nền tảng

Cộng đồng: 60% (60.000.000 FLK)

Kho bạc Hệ sinh thái & Phần thưởng Staking: 20% (20.000.000 FLK)

Mở khóa: 20% tại TGE, 80% vest tuyến tính trong 2 năm

CoinList & Thanh khoản: 20% (20.000.000 FLK)

Mở khóa: 100% được mở khóa tại TGE để có thanh khoản ngay lập tức

Quỹ: 10% (10.000.000 FLK)

Mở khóa: 20% tại TGE, 80% vest tuyến tính trong 1 năm

Ưu đãi & Airdrop: 10% (10.000.000 FLK)

Mở khóa: 20% tại TGE, 80% vest tuyến tính trong 1 năm

Phân bổ cộng đồng chiếm đa số (60%) đảm bảo nền tảng ngày càng được sở hữu và vận hành bởi người dùng theo thời gian, trong khi lịch trình vesting cho đội ngũ và nhà đầu tư thể hiện cam kết lâu dài và ngăn chặn cú sốc cung đột ngột.









FLK đóng vai trò là đồng tiền độc quyền để mua tất cả các token sáng tạo trên Fleek. Mỗi tài khoản người dùng có một token sáng tạo liên kết chỉ giao dịch với FLK, tạo ra nhu cầu tự nhiên khi nền tảng phát triển. Khi người dùng mua token sáng tạo, FLK bị khóa trong đường cong liên kết và pool thanh khoản, loại bỏ nguồn cung lưu thông. Cơ chế này đảm bảo rằng sự tăng trưởng của nền tảng tương quan trực tiếp với nhu cầu FLK tăng và nguồn cung có sẵn giảm.

Người nắm giữ token có thể stake FLK để kiếm lợi nhuận trong khi nhận được lợi ích nền tảng nâng cao. Các lợi thế staking hiện tại và tương lai bao gồm tăng khả năng hiển thị trên trang khám phá, tăng cường sự hiện diện trên feed và quyền truy cập ưu tiên vào các tính năng mới. Staking tạo ra một ràng buộc cung khác vì các token bị khóa để staking tạo ra phần thưởng liên tục trong khi giảm nguồn cung lưu thông, khuyến khích nắm giữ lâu dài thay vì đầu cơ ngắn hạn.

FLK được phân phối cho cả người dùng và nhà sáng tạo cho hoạt động nền tảng. Người dùng kiếm tiền thông qua tiền boa, giao dịch, tương tác và các tương tác khác, trong khi nhà sáng tạo nhận được ưu đãi dựa trên bài đăng, người theo dõi, chỉ số tương tác và khối lượng giao dịch. Các cuộc thi nội dung hàng ngày và hàng tuần cung cấp các cơ hội kiếm tiền bổ sung. Hệ thống thưởng này khuyến khích tham gia tích cực và tạo nội dung chất lượng trong khi phân phối giá trị công bằng cho những người đóng góp làm cho nền tảng có giá trị.

Tất cả các nguồn doanh thu đều kết hợp mua lại FLK, với các token được mua trở về kho bạc cộng đồng để tiếp tục khuyến khích. Giao dịch token sáng tạo

phải chịu phí 2% trong đó 0.2% mua FLK. Tiền boa phân phối 10% cho việc mua FLK. Các nguồn doanh thu trong tương lai bao gồm nội dung cao cấp, tương tác AI và đối tác thương hiệu sẽ duy trì các thành phần mua lại. Điều này tạo ra tokenomics bền vững trong đó sự thành công của nền tảng liên tục giảm nguồn cung lưu thông trong khi bổ sung phần thưởng.





Fleek đang xây dựng hướng tới một thế giới nơi bất kỳ ai cũng có thể tạo các nhân vật AI có thể cạnh tranh với những người nổi tiếng hạng A về ảnh hưởng và thu nhập. Mọi nhà sáng tạo sẽ có AI twins làm việc suốt ngày đêm—tương tác với fan, đảm bảo hợp đồng thương hiệu, tạo thu nhập tự động. Đây không chỉ là thay thế các kết nối của con người mà là tạo ra các hình thức giải trí và cơ hội hoàn toàn mới. Thế hệ tiếp theo sẽ xây dựng các nhân vật AI giống như họ chơi thể thao giả tưởng ngày nay: để vui, cạnh tranh và kiếm tiền thật. Các thương hiệu sẽ thích mạng lưới influencer AI hơn marketing truyền thống vì ROI và quy mô sẽ vô song. Các nhà sáng tạo sớm đang xây dựng nhân vật ngay bây giờ định vị bản thân ở nền tảng của nền kinh tế mới này, đạt được lợi thế to lớn khi không gian bùng nổ.









Fleek hoạt động tại giao điểm mới nổi của AI xã hội, token sáng tạo và mạng xã hội dựa trên blockchain. Các đối thủ cạnh tranh chính của nó bao gồm Friend.tech (SocialFi với khóa sáng tạo), Rally (nền tảng coin sáng tạo) và BitClout/DeSo (xã hội phi tập trung với coin sáng tạo). Tuy nhiên, Fleek tự phân biệt thông qua một số lợi thế độc đáo.

Lợi thế cạnh tranh của Fleek:

Friend.tech tiên phong SocialFi bằng cách kết nối fan trực tiếp với nhà sáng tạo thông qua các khóa có thể giao dịch, nhưng nó thiếu công cụ tạo nội dung và khả năng AI. Fleek kết hợp token sáng tạo với công cụ tạo AI mạnh mẽ, cho phép người dùng không chỉ đầu tư vào nhà sáng tạo mà còn trở thành nhà sáng tạo thông qua hỗ trợ AI. Trong khi Friend.tech yêu cầu ảnh hưởng hiện có để thành công, Fleek dân chủ hóa ảnh hưởng—bất kỳ ai cũng có thể tạo nội dung chuyên nghiệp và xây dựng khán giả chính thống bất kể lợi thế ban đầu.

Rally và BitClout tập trung chủ yếu vào tokenization mà không giải quyết thách thức cốt lõi về khả năng mở rộng quy mô tạo nội dung. AI twins của Fleek giải quyết giới hạn cơ bản của nhà sáng tạo: thời gian và năng lượng hữu hạn. Một người trên Fleek có thể duy trì nhiều nhân vật AI trên các nền tảng và ngách khác nhau cùng lúc, mỗi người xây dựng khán giả độc lập và nguồn doanh thu—điều không thể có trên các nền tảng cạnh tranh chỉ tập trung vào cơ chế token.

Đề xuất giá trị độc đáo:

Các tính năng remix và nội dung cộng tác của Fleek tạo ra hiệu ứng mạng lưới không có ở đối thủ cạnh tranh. Mỗi remix tạo ra nhiều remix hơn trong khi nhà sáng tạo gốc kiếm tiền từ mọi nhánh, biến mạng xã hội thụ động thành nền kinh tế cộng tác tích cực. Việc tích hợp đối tác thương hiệu ở cấp độ giao thức cung cấp kiếm tiền tích hợp vượt ra ngoài giao dịch token, mang đến cho nhà sáng tạo và AI twins của họ doanh thu bền vững độc lập với đầu cơ.

Câu hỏi "tốt hơn" phụ thuộc vào mục tiêu của người dùng. Các trader tìm kiếm thanh khoản đã thiết lập có thể thích thị trường trưởng thành của Friend.tech. Tuy nhiên, nhà sáng tạo muốn mở rộng quy mô được hỗ trợ bởi AI, thương hiệu tìm kiếm quyền truy cập influencer hiệu quả về chi phí và fan mong muốn mối quan hệ AI có ý nghĩa sẽ thấy cách tiếp cận toàn diện của Fleek có giá trị hơn. Khi khả năng AI tiến bộ, các nền tảng kết hợp công cụ tạo với tokenization giành được lợi thế so với các mô hình SocialFi thuần túy thiếu tính năng tạo nội dung.





MEXC là nền tảng hàng đầu để mua token FLK, cung cấp trải nghiệm giao dịch thân thiện với người dùng với các tính năng bảo mật mạnh mẽ.





Tạo tài khoản MEXC: Truy cập trang web MEXC, đăng ký bằng email của bạn và hoàn thành xác minh KYC. Nạp tiền: Nạp tiền vào tài khoản của bạn bằng cách gửi USDT hoặc các loại tiền điện tử được hỗ trợ khác từ ví bên ngoài. Điều hướng đến giao dịch FLK: Tìm kiếm "FLK" trong phần giao dịch và chọn cặp giao dịch FLK/USDT. Chọn loại lệnh: Chọn lệnh thị trường để mua ngay lập tức ở giá hiện tại hoặc lệnh giới hạn để đặt giá mua mong muốn của bạn. Thực hiện mua: Nhập số lượng FLK bạn muốn mua, xem lại chi tiết giao dịch và xác nhận lệnh của bạn. Quản lý Token của bạn: Token FLK của bạn sẽ xuất hiện trong ví MEXC của bạn—giữ chúng trên sàn giao dịch để giao dịch hoặc rút về ví cá nhân để nắm giữ lâu dài.





Fleek đại diện cho sự hội tụ cách mạng của AI, mạng xã hội và công nghệ blockchain, giải quyết bất bình đẳng cơ bản trong các nền tảng truyền thống trong khi giải quyết các thách thức về khả năng mở rộng quy mô quan trọng cho nhà sáng tạo và thương hiệu. Thông qua tạo nội dung được hỗ trợ bởi AI, AI twins tự động, kinh tế token sáng tạo và tính năng remix cộng tác, Fleek dân chủ hóa ảnh hưởng và xây dựng hệ thống phân phối giá trị công bằng. Token FLK cung cấp năng lượng cho hệ sinh thái này thông qua tokenomics bền vững kết hợp ghép cặp cơ sở token sáng tạo, phần thưởng staking, ưu đãi nền tảng và cơ chế mua lại. Khi khả năng AI tiến bộ và các nền tảng xã hội phát triển, Fleek định vị mình ở tiền tuyến của nền kinh tế sáng tạo thế hệ tiếp theo—mang đến cho những người áp dụng sớm cơ hội tham gia vào những gì có thể trở thành kế hoạch chi tiết về cách AI và blockchain định hình lại mạng xã hội, tạo nội dung và ảnh hưởng kỹ thuật số.





