ETH Dominance là gì? Tìm hiểu biểu đồ và ý nghĩa của ETH Dominance

Thị trường tiền mã hoá thay đổi nhanh chóng, và việc hiểu các chỉ số quan trọng có thể tạo ra sự khác biệt giữa lợi nhuận và thua lỗ. Ethereum Dominance là một trong những chỉ số quan trọng nhất để theo dõi tâm lý thị trường và đưa ra quyết định đầu tư thông minh hơn. Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu ETH Dominance thực sự là gì, cách đọc biểu đồ Dominance như một nhà giao dịch chuyên nghiệp, và cách chỉ số này tương tác với thị phần của Bitcoin để báo hiệu các xu hướng thị trường rộng hơn. Dù bạn đang kiểm tra tỷ lệ Dominance của Ethereum lần đầu tiên hay muốn hoàn thiện chiến lược giao dịch, bài viết này sẽ phân tích tất cả những điều mà người mới cần biết về chỉ số quan trọng này.





Điểm nổi bật chính

ETH Dominance đo lường thị phần của Ethereum so với tổng các tiền mã hoá khác cộng lại.

Tính đến tháng 9/2025, Dominance của Ethereum nằm trong khoảng 13-15%, phục hồi từ mức thấp kỷ lục 6.95% vào tháng 4.

Biến động Dominance của Bitcoin và Ethereum cùng nhau báo hiệu các mô hình luân chuyển vốn và khả năng xuất hiện các mùa altcoin.

Ethereum kiểm soát khoảng 60-63% tổng giá trị bị khoá trong toàn bộ DeFi, duy trì vị trí là nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu.

Nâng cấp Pectra vào tháng 5/2025 và các phê duyệt Spot ETF đã thúc đẩy niềm tin của tổ chức và sự phục hồi Dominance của Ethereum.

Nhà giao dịch sử dụng ETH Dominance kết hợp với biến động giá để xác định thời điểm vào thị trường, quản lý rủi ro và nhận diện cơ hội luân chuyển sang altcoin.





ETH Dominance đo lường tỷ lệ thị trường tổng thể của tiền mã hoá thuộc về Ethereum. Khi nhà giao dịch nhắc đến ETH Dominance, họ đang nói về thị phần của Ethereum so với tất cả các tài sản số khác cộng lại. Chỉ số này cho bạn một cái nhìn tổng quan về sức mạnh của Ethereum so với hệ sinh thái tiền mã hoá rộng lớn hơn.

Cách tính ETH Dominance rất đơn giản. Lấy vốn hoá thị trường của Ethereum chia cho tổng vốn hoá thị trường tiền mã hoá, sau đó nhân với 100. Ví dụ, nếu tổng vốn hoá thị trường tiền mã hoá là $2,000 tỷ và vốn hoá của Ethereum đạt $400 tỷ, phần trăm Dominance của Ethereum sẽ là 20%. Điều này có nghĩa là 1/5 tổng số tiền đầu tư vào tiền mã hoá đang nằm ở Ethereum.

Hiểu ETH Dominance sẽ cho biết niềm tin của nhà đầu tư đang ở đâu. Tỷ lệ Dominance cao hơn cho thấy nhà đầu tư đang tập trung vốn vào ETH thay vì phân tán sang hàng ngàn altcoin, thường báo hiệu nhà giao dịch xem ETH là lựa chọn an toàn hơn trong điều kiện không chắc chắn. Khi Dominance của ETH giảm, điều đó thường có nghĩa là nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội ở các tiền mã hoá nhỏ hơn, hy vọng vào lợi nhuận cao hơn dù rủi ro tăng.

Giá trị hiện tại của ETH Dominance thay đổi liên tục khi giá biến động và có thêm dự án mới gia nhập thị trường. Bạn có thể theo dõi những thay đổi này theo thời gian thực trên các nền tảng như CoinMarketCap hoặc CoinGecko, nơi dữ liệu được cập nhật vài phút một lần và hiển thị cả số liệu hiện tại lẫn xu hướng lịch sử. Bối cảnh lịch sử rất quan trọng khi đánh giá ETH Dominance. Trở lại năm 2017 và 2018, ETH từng đạt đỉnh trên 30% trong thời kỳ bùng nổ ICO trước khi giảm xuống khi nhà đầu tư đa dạng hoá, trong khi phần trăm Dominance của ETH hiện tại đã ổn định trong khoảng phản ánh vị thế trưởng thành của ETH là nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu.





Trước khi phân tích xu hướng, bạn cần nguồn dữ liệu chính xác. Biểu đồ ETH Dominance xuất hiện trên TradingView CoinMarketCap và CoinGecko . TradingView cung cấp biểu đồ Dominance của Ethereum với mã ticker ETH.D cùng các công cụ biểu đồ nâng cao cho nhà giao dịch chuyên nghiệp, trong khi CoinMarketCap và CoinGecko mang đến giao diện đơn giản hơn, phù hợp cho người mới muốn xem nhanh tỷ lệ Dominance hiện tại của Ethereum. Mỗi nền tảng đều cập nhật biểu đồ ETH Dominance với dữ liệu mới thường xuyên, TradingView làm mới mỗi vài giây và CoinMarketCap cập nhật mỗi vài phút.





Khi mở biểu đồ ETH Dominance trên TradingView, bạn sẽ thấy biểu đồ đường thể hiện cách thị phần của ETH thay đổi theo thời gian. Đường đi lên cho thấy ETH đang chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng thị trường tiền mã hoá, trong khi đường đi xuống cho thấy dòng tiền đang chảy sang các tiền mã hoá khác. Biểu đồ ETH Dominance dữ liệu tháng 5/2025 cho thấy các mẫu biến động mạnh, bật tăng từ mức thấp nhất mọi thời đại 6.95% vào tháng 4 lên trên 11% vào mùa hè.

Các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng giúp nhà giao dịch xác định các điểm đảo chiều. Mức 7% trong lịch sử đã là vùng hỗ trợ mạnh cho tỷ lệ Dominance của ETH, với nhiều lần bật lên quanh ngưỡng này suốt năm 2024 và đầu 2025, trong khi kháng cự quanh 20% đã giới hạn các đợt tăng. Các mức này hoạt động giống như sàn và trần nơi Dominance thường đảo chiều.





Chỉ số ETH Dominance hiện tại cho bạn một cái nhìn tức thời, nhưng để phân tích hiệu quả, cần so sánh mức hiện tại với các xu hướng lịch sử. Biến động ngắn hạn trong tỷ lệ ETH Dominance thường đến từ các sự kiện tin tức tạm thời và có thể đảo chiều nhanh chóng, trong khi các xu hướng dài hạn của ETH Dominance phản ánh sự thay đổi cơ bản về cách nhà đầu tư nhìn nhận giá trị của ETH. Đà tăng ổn định từ 6.95% vào tháng 4/2025 lên trên 11% vào tháng 7 không chỉ là một cú bật kỹ thuật - mà còn xác nhận sự gia tăng chấp nhận của tổ chức thông qua ETF và hoạt động phát triển sôi động trở lại quanh các giải pháp mở rộng của Ethereum.









Mối quan hệ giữa BTC và ETH Dominance tạo nên một trong những mô hình quan trọng nhất của thị trường tiền mã hoá. Bitcoin Dominance và ETH Dominance liên tục ảnh hưởng lẫn nhau thông qua dòng vốn và tâm lý nhà đầu tư. Khi bạn xem xét Dominance của Bitcoin và ETH cùng nhau, sẽ thấy dòng tiền thường luân chuyển giữa hai đồng tiền mã hoá lớn này tuỳ theo điều kiện thị trường và mức độ chấp nhận rủi ro.

Hiểu các mẫu Dominance của ETH và BTC cần nhận biết rằng tổng Dominance của tất cả các tiền mã hoá là 100%. Khi Dominance của Bitcoin tăng mạnh, thường có nghĩa là nhà đầu tư đang rút khỏi altcoin và cả ETH để tìm kiếm sự an toàn. Biểu đồ Dominance của ETH và BTC cho thấy rõ các mô hình luân chuyển này, thể hiện khi dòng vốn chuyển từ tài sản lớn này sang tài sản lớn khác.





Các kết hợp khác nhau giữa biến động tỷ lệ Dominance của BTC và ETH sẽ kể những câu chuyện riêng biệt. Khi Dominance của Bitcoin tăng cùng với giá Bitcoin tăng, điều này thường báo hiệu một thị trường tăng giá của Bitcoin, nơi các tiền mã hoá nhỏ hơn gặp khó khăn. Bitcoin Dominance, Ethereum Dominance và dữ liệu đầu năm 2024 đã cho thấy chính xác mô hình này khi các phê duyệt Bitcoin ETF dẫn đến dòng vốn lớn đổ vào.

Một kịch bản khác xuất hiện khi giá Bitcoin tăng, nhưng biểu đồ Dominance của Bitcoin và Ethereum cho thấy Dominance của BTC giảm trong khi Dominance của ETH tăng. Sự kết hợp này thường báo hiệu mùa altcoin, với Ethereum dẫn đầu xu hướng. Từ tháng 4 đến tháng 7/2025, Dominance của Bitcoin giảm từ khoảng 56% xuống 52% trong khi Dominance của Ethereum ở mức tháng 4/2025 bật tăng từ vùng đáy, tạo nên điều kiện thuận lợi cho altcoin.





Dòng luân chuyển Dominance từ BTC sang ETH thường đóng vai trò như một chỉ báo sớm cho hiệu suất của altcoin nói chung. Khi dòng vốn chuyển từ Bitcoin sang Ethereum, thường sẽ dẫn đến các dòng vốn tương tự chảy vào các nền tảng Layer-1 khác và các token DeFi. Nhà giao dịch thông minh theo dõi kỹ sự luân chuyển này, sử dụng mối quan hệ Dominance BTC/ETH như một hệ thống cảnh báo sớm cho sự thay đổi của các giai đoạn thị trường.

Điều kiện hiện tại cho thấy một giai đoạn chuyển tiếp. Sự phục hồi Dominance của Ethereum trong tháng 5/2025 từ vùng đáy lịch sử cho thấy niềm tin ngày càng tăng vào nền tảng cơ bản của ETH, đặc biệt sau nâng cấp Pectra và sự tham gia của ETF tổ chức. Tuy nhiên, Bitcoin vẫn duy trì Dominance trên 50%, cho thấy thị trường chưa hoàn toàn chuyển sang trạng thái chấp nhận rủi ro cao.





Giá trị Dominance của Ethereum hiện tại, nằm trong khoảng 13-15% vào cuối năm 2025, thể hiện sự phục hồi đáng kể từ mức thấp 6.95% vào tháng 4. Sự bật tăng này cho thấy nhiều tín hiệu quan trọng về điều kiện thị trường và tâm lý nhà đầu tư. Giá trị Ethereum Dominance ETH.D hiện tại phản ánh niềm tin được củng cố vào vị trí dẫn đầu của Ethereum với tư cách là nền tảng hợp đồng thông minh hàng đầu, đặc biệt khi nâng cấp Pectra đã cải thiện khả năng mở rộng và hiệu suất.

Nhiều yếu tố giải thích sự thay đổi Dominance thị trường của Ethereum trong năm 2025 so với đầu năm. Việc tổ chức chấp nhận tăng tốc mạnh mẽ khi ETH Spot ETF bắt đầu giao dịch, với các tổ chức tài chính lớn như BlackRock, Fidelity và Grayscale tung ra sản phẩm giúp nhà đầu tư truyền thống tiếp cận ETH dễ dàng hơn. Mức Dominance thị trường của Ethereum vào tháng 4/2025 đánh dấu vùng đáy trước làn sóng tổ chức thực sự tham gia, còn dữ liệu Dominance của Ethereum tháng 5/2025 ghi nhận những giai đoạn đầu của quá trình phục hồi.

Xu hướng phần trăm Dominance của Ethereum năm 2025 cũng phản ánh sự thống trị liên tục của Ethereum ở các lĩnh vực chủ chốt. Các giao thức DeFi xây dựng trên Ethereum vẫn kiểm soát phần lớn tổng giá trị bị khoá trên tất cả các blockchain, còn thị trường NFT vẫn chủ yếu tập trung vào Ethereum dù có sự cạnh tranh từ các chuỗi khác. Sự thống trị TVL DeFi của Ethereum năm 2024 tiếp tục kéo dài sang 2025, khi Ethereum duy trì khoảng 60-63% tổng giá trị DeFi bị khoá dù các giải pháp Layer-2 và các chuỗi cạnh tranh ngày càng phát triển.

Các diễn biến gần đây cho thấy chụp nhanh Ethereum Dominance ngày 29/05/2025 là một điểm ổn định chứ không phải đỉnh. Nâng cấp Pectra thành công đã loại bỏ các nút thắt kỹ thuật từng hạn chế hiệu suất của Ethereum, trong khi các giải pháp Layer-2 như Arbitrum và Optimism tiếp tục mở rộng khả năng giao dịch mà không làm phân mảnh hệ sinh thái. Sự kết hợp giữa nâng cấp lớp nền và tăng trưởng Layer-2 này càng củng cố vị thế nền tảng của Ethereum.













Nhà giao dịch chuyên nghiệp đưa phần trăm Ethereum Dominance vào quá trình ra quyết định như một công cụ xác định thời điểm và phân bổ vốn. Khi chỉ số ETH Dominance hiện tại tăng cùng với giá ETH tăng, nhà đầu tư giàu kinh nghiệm thường xem đây là tín hiệu tăng giá mạnh cho riêng ETH. Sự kết hợp này cho thấy dòng vốn không chỉ chảy vào ETH từ tiền pháp định mà còn rút ra từ các tiền mã hoá khác, phản ánh niềm tin rộng lớn vào triển vọng của ETH.





Chiến lược phân bổ danh mục sẽ thay đổi dựa trên xu hướng Dominance. Nhà giao dịch thận trọng có thể tăng tỷ trọng ETH trong danh mục khi Dominance bắt đầu tăng từ các mức thấp trong lịch sử, xem đây là cơ hội giá trị khi ETH bị bán quá mức so với các đối thủ nhỏ hơn. Đợt bật tăng từ 6.95% vào tháng 4/2025 chính là ví dụ điển hình cho kịch bản này, với tỷ lệ Dominance hiện tại cho thấy Ethereum đã bị định giá thấp hơn so với nền tảng cơ bản.





Quản lý rủi ro trở nên dễ dàng hơn khi bạn theo dõi Dominance kết hợp với biến động giá. Nếu giá ETH giảm nhưng Dominance tăng, điều này cho biết các tiền mã hoá khác còn giảm mạnh hơn. Sức mạnh tương đối này có thể là lý do để tiếp tục giữ vị thế ETH ngay cả khi thị trường đi xuống. Ngược lại, khi giá ETH tăng nhưng Dominance giảm, tín hiệu này cho thấy altcoin nhỏ đang vượt trội, có thể cần điều chỉnh danh mục sang các phân khúc đó.





Việc xác định thời điểm đầu tư vào altcoin sẽ chính xác hơn khi dùng Ethereum Dominance làm bộ lọc. Khi Dominance của ETH bắt đầu giảm sau một giai đoạn tăng kéo dài, đây thường là lúc tối ưu để chuyển vốn sang các tiền mã hoá nhỏ hơn. Những điểm luân chuyển này không xuất hiện ngẫu nhiên mà đi theo quy luật - ETH thường dẫn dắt thị trường tăng trước, sau đó nhà đầu tư mới chuyển sang tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn từ các tài sản rủi ro hơn.





Nhầm lẫn giữa Dominance và giá: Chỉ vì phần trăm Ethereum Dominance tăng không có nghĩa là giá ETH cũng tăng. Dominance có thể tăng ngay cả khi giá ETH giảm, miễn là các tiền mã hoá khác giảm mạnh hơn.

Phản ứng thái quá với biến động ngắn hạn: Chỉ số ETH Dominance hôm nay có thể dao động 1-2 điểm phần trăm do tin tức nhất thời, nhưng các thay đổi ngắn hạn này hiếm khi báo hiệu sự thay đổi xu hướng thực sự.

Bỏ qua bối cảnh thị trường: Việc Dominance của Ethereum tăng trong thị trường giá xuống mang ý nghĩa hoàn toàn khác so với khi tăng trong thị trường giá lên.

Sử dụng Dominance như một chỉ báo độc lập: Nhà giao dịch thông minh sẽ so sánh dữ liệu Dominance với khối lượng giao dịch, tỷ lệ Funding và hoạt động trên chuỗi thay vì chỉ dựa vào một chỉ số duy nhất.

Giao dịch theo tín hiệu nhiễu ngắn hạn: Người mới thường giao dịch dựa trên biến động Dominance hàng ngày, trong khi nên tập trung vào xu hướng theo tuần hoặc tháng để có tín hiệu đáng tin cậy hơn.













1. Tỷ lệ Dominance của Ethereum hiện tại là bao nhiêu?

Tính đến cuối tháng 9/2025, Ethereum Dominance nằm trong khoảng 13-15%, phục hồi từ mức thấp 6.95% vào tháng 4/2025.





2. Tôi nên kiểm tra biểu đồ ETH Dominance bao lâu một lần?

Nhà đầu tư dài hạn nên kiểm tra hàng tuần, còn nhà giao dịch chủ động nên theo dõi hàng ngày hoặc khi có sự kiện lớn trên thị trường.





3. ETH Dominance cao là tốt hay xấu?

Dominance cao không tự động là tốt hay xấu, điều này phụ thuộc vào bối cảnh thị trường và việc bạn đang nắm giữ ETH hay altcoin.





4. Tôi có thể theo dõi Ethereum Dominance hôm nay ở đâu?

TradingView, CoinMarketCap và CoinGecko đều cung cấp biểu đồ và dữ liệu Ethereum Dominance theo thời gian thực.





5. Sự khác biệt giữa BTC và ETH Dominance là gì?

BTC đo lường thị phần của Bitcoin còn ETH đo lường thị phần của Ethereum, hai chỉ số này kết hợp với nhau để phản ánh các mô hình luân chuyển vốn.





6. Giá trị hiện tại của ETH.D có ý nghĩa gì?

ETH.D chỉ là mã ticker cho Ethereum Dominance trên các nền tảng như TradingView.





7. Tại sao phần trăm Dominance của Ethereum giảm trong đầu năm 2025?

Sự cạnh tranh từ các nền tảng Layer-1 khác và chốt lời sau các đợt tăng giá trước đó đã đẩy Dominance về mức thấp kỷ lục.





8. Phần trăm Dominance thị trường của Ethereum có dự báo được mùa altcoin không?

Khi Dominance của ETH giảm trong lúc giá tăng, đây thường là tín hiệu sớm về mùa altcoin.





Hiểu về ETH Dominance mang đến góc nhìn mạnh mẽ để giải mã điều kiện thị trường tiền mã hoá. Biểu đồ Ethereum Dominance cho thấy dòng vốn, khẩu vị rủi ro và sự chuyển đổi các giai đoạn thị trường ảnh hưởng đến toàn bộ danh mục của bạn. Từ mức thấp kỷ lục 6.95% vào tháng 4/2025 đến mức phục hồi trên 13%, các biến động gần đây cho thấy niềm tin tổ chức quay trở lại và sức mạnh cơ bản của ETH được củng cố.

Mối quan hệ giữa BTC và ETH Dominance có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch thực tế khi bạn đọc đúng mẫu hình. Nhà giao dịch thông minh luôn kết hợp phân tích Dominance với các chỉ số khác thay vì chỉ dựa vào một chỉ báo duy nhất. Hãy theo dõi Ethereum Dominance thường xuyên trên các nền tảng như TradingView, CoinMarketCap hoặc CoinGecko, nhưng luôn cân nhắc cả biến động giá và bối cảnh thị trường rộng hơn bên cạnh xu hướng Dominance.

Dù bạn theo dõi Ethereum Dominance hàng tuần hay kiểm tra trước các giao dịch lớn, chỉ số này xứng đáng là công cụ không thể thiếu trong bộ phân tích của bạn.



