Espresso là gì? Kết nối lại thế giới Blockchain phân mảnh với 100 node





1) Espresso sử dụng cơ chế đồng thuận BFT phi tập trung để xác nhận giao dịch nhanh chóng trong vòng 6 giây cho tất cả các blockchain được kết nối.

2) Là lớp xác nhận toàn cầu, Espresso cho phép các chuỗi khác nhau truy cập trạng thái đã được xác minh của nhau theo thời gian thực, kích hoạt khả năng tương tác thực sự giữa các chuỗi.

3) Tương thích với các khung rollup hàng đầu như Arbitrum, OP Stack và Polygon CDK.

4) So với thời gian xác nhận 15 phút của Ethereum, Espresso rút ngắn thời gian xác nhận xuống chỉ còn vài giây, cải thiện đáng kể hiệu suất giao dịch chuỗi chéo.

5) Ngoài chức năng xác nhận, Espresso còn có thể đóng vai trò là một trình sắp xếp giao dịch phi tập trung và lớp lưu trữ dữ liệu có chi phí thấp.





Khi các ứng dụng blockchain ngày càng mở rộng, một chuỗi đơn lẻ không còn có thể đáp ứng tất cả nhu cầu của người dùng. Do đó, hàng trăm blockchain mới đã xuất hiện, một số tập trung vào GameFi , số khác vào DeFi hoặc NFT. Các mạng này trở thành những "hòn đảo" tách biệt, với tài sản và ứng dụng bị giới hạn trong hệ sinh thái riêng của mình.





Sự phân mảnh này gây ra nhiều thách thức: người dùng phải liên tục chuyển đổi chuỗi và bắc cầu tài sản, nhà phát triển cần triển khai lại ứng dụng trên nhiều hệ sinh thái khác nhau, và thanh khoản bị phân tán, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn. Quan trọng hơn, lợi thế cốt lõi của blockchain – khả năng kết hợp (composability), nơi các ứng dụng có thể tương tác với nhau như những khối Lego – trở nên vô hiệu trong bối cảnh chuỗi chéo.









Đội ngũ Espresso Systems nhận ra những thách thức then chốt mà blockchain công khai hiện nay đang đối mặt và đặt ra một tầm nhìn táo bạo, cho phép tất cả các blockchain hoạt động như một hệ thống thống nhất. Để hiện thực hóa điều đó, dự án đã phát triển Espresso Network, đóng vai trò là lớp xác nhận toàn cầu cung cấp xác nhận giao dịch nhanh chóng, đáng tin cậy và trung lập cho tất cả các blockchain được kết nối.









Trong kiến trúc blockchain truyền thống, một giao dịch phải trải qua nhiều giai đoạn trước khi đạt được xác nhận cuối cùng. Lấy ví dụ rollup Ethereum : sau khi người dùng gửi giao dịch, giao dịch sẽ được xử lý và xác nhận tạm thời bởi trình sắp xếp (sequencer) của rollup. Sau đó, trình sắp xếp gom các giao dịch lại và gửi lên Mainnet Ethereum, nơi các giao dịch phải đợi xác nhận cuối cùng, thường mất khoảng 15 phút. Quy trình dài này mang theo rủi ro: nếu trình sắp xếp hoạt động sai lệch hoặc gặp lỗi, giao dịch có thể bị đảo ngược.





Espresso đưa một lớp xác nhận vào giữa quy trình này, hoạt động như một lớp trung gian để xác nhận nhanh. Khi trình sắp xếp của rollup gửi block giao dịch lên Espresso, các node xác thực của nó sẽ sử dụng đồng thuận BFT để đạt được sự đồng thuận trong vòng 6 giây, cung cấp một cơ chế xác nhận có độ tin cậy kinh tế cao. Quan trọng hơn, thông qua các ràng buộc ở cấp độ giao thức, chỉ các block được xác nhận bởi Espresso mới có thể được hoàn tất và thanh toán trên Ethereum.









Quy trình của Espresso được chia thành 5 bước chính:





1) Gửi: Trình sắp xếp được ủy quyền của rollup gửi các lô giao dịch lên mạng Espresso.

2) Đồng thuận: Các node xác thực của Espresso chạy giao thức HotShot BFT, đạt đồng thuận cho mỗi block trong khoảng 6 giây.

3) Ràng buộc: Ở cấp độ giao thức, chỉ các block được Espresso xác nhận mới được phép hoàn tất trên Layer-1 (ví dụ Ethereum).

4) Khả dụng: Khi đã được xác nhận, block có thể được đọc trong vài giây, cung cấp cái nhìn đáng tin cậy về trạng thái mới nhất của rollup.

5) Tương tác chuỗi chéo: Các chuỗi khác, cầu nối chuỗi chéo và giao thức nhắn tin có thể đọc từ Espresso để truy cập dữ liệu trạng thái thời gian thực trên tất cả các mạng tích hợp.

Thiết kế này đặc biệt hiệu quả vì không yêu cầu thay đổi kiến trúc hiện tại của blockchain. Thay vào đó, Espresso hoạt động như một lớp bổ sung, nâng cao khả năng tương tác trên toàn bộ hệ sinh thái.













Espresso sử dụng giao thức HotShot do chính dự án phát triển – một cơ chế đồng thuận BFT được tối ưu hoá cho tốc độ và khả năng mở rộng. Khác với Ethereum ưu tiên khả năng chống kiểm duyệt nhưng gây độ trễ, HotShot tập trung vào xác nhận cấp độ dưới một giây.





Thử nghiệm thực tế cho thấy Espresso đã đạt thời gian xác nhận trung bình khoảng 6 giây và đang tiến gần đến mức dưới 1 giây. Sự cải thiện đáng kể này đóng vai trò then chốt đối với trải nghiệm người dùng – các giao dịch từng mất 15 phút để xác nhận trên Ethereum giờ chỉ còn vài giây thông qua Espresso.









Hầu hết các rollup hiện nay đều sử dụng trình sắp xếp tập trung – tạo ra điểm lỗi đơn và giả định tin cậy. Espresso cung cấp một lựa chọn thay thế: một mạng lưới phi tập trung gồm 100 node xác thực (và sẽ mở rộng, chuyển sang cơ chế Proof-of-Stake không cần cấp phép). Các rollup có thể ủy quyền công việc trình sắp xếp cho mạng lưới này thay vì tự vận hành trình sắp xếp riêng.





Kiến trúc này không chỉ tăng cường bảo mật và tính phi tập trung, mà còn tạo tiền đề cho sequencer dùng chung, cho phép nhiều rollup sử dụng chung một tập trình sắp xếp và mở khoá khả năng giao dịch chuỗi chéo theo cách nguyên tử.









Khả năng lưu trữ dữ liệu (data availability) là một trong những điểm nghẽn chính của việc mở rộng blockchain. Espresso không chỉ cung cấp dịch vụ xác nhận mà còn có thể hoạt động như một lớp lưu trữ dữ liệu chi phí thấp. So với việc lưu trữ trực tiếp trên Ethereum, Espresso cung cấp cam kết mạnh về khả dụng dữ liệu với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ, giúp ứng dụng mở rộng hiệu quả hơn.





Hiện tại, mạng Espresso đạt thông lượng dữ liệu 20 MB/s – cao hơn rất nhiều so với hầu hết các giải pháp hiện có.













Các cầu nối nhanh nhất hiện nay sử dụng mô hình solver – người dùng khóa tài sản ở chuỗi nguồn và solver ứng trước tài sản ở chuỗi đích. Tuy nhiên, solver phải đối mặt với rủi ro nếu giao dịch ở chuỗi nguồn bị hoàn tác, họ sẽ chịu lỗ. Do đó, solver hoặc phải đợi thời gian xác nhận dài, làm giảm trải nghiệm người dùng, hoặc chấp nhận rủi ro và tính phí cao hơn.





Với Espresso, solver có thể nhận xác nhận đáng tin cậy chỉ sau vài giây, đảm bảo giao dịch người dùng không bị hoàn tác. Điều này cải thiện hiệu suất sử dụng vốn và giảm chi phí chuỗi chéo. Các cầu nối hàng đầu như Across đang khám phá tích hợp với Espresso.









Tin nhắn chuỗi chéo là nền tảng của khả năng tương tác giữa các blockchain. Các giải pháp hiện tại hoặc rất chậm như là qua Layer-1, mất nhiều ngày xác nhận, hoặc phụ thuộc vào hội đồng đáng tin cậy như Wormhole, LayerZero. Dù hội đồng hoạt động trung thực, nhưng vẫn phải chờ Layer-1 xác nhận.





Espresso giúp giao dịch đạt tính cuối cùng chỉ trong vài giây, cho phép giao thức nhắn tin xác minh thông điệp nhanh và an toàn hơn. Dù dùng TEE hay bằng chứng ZK, các hệ thống này đều cần danh sách giao dịch hoặc Merkle root đã được xác nhận – điều mà Espresso cung cấp.









Một số thiết kế tiên tiến chuỗi chéo cho phép blockchain chấp nhận lạc quan thông điệp từ chuỗi khác và xử lý sai lệch ở bước thanh toán, yêu cầu cơ chế phối hợp giữa các chuỗi, thường dùng ZK hoặc gian lận xen kẽ.





Espresso cung cấp xác nhận BFT (Byzantine Fault Tolerant) nhanh và bằng chứng trạng thái có thể xác minh, giúp các rollup truy cập trạng thái chính xác theo thời gian thực – không cần đợi đến khi thanh toán để phát hiện lỗi. Điều này giúp cụm tương tác tổng hợp thực tiễn và an toàn hơn.









Khi các cụm khả năng tương tác tổng hợp được kết hợp với một trình sắp xếp chuỗi dùng chung, khả năng kết hợp đồng bộ hoàn toàn có thể đạt được, được xem là mục tiêu tối thượng của khả năng tương tác chuỗi chéo. Trong mô hình này, các hợp đồng thông minh trên các chuỗi khác nhau có thể gọi lẫn nhau trong cùng một giao dịch, như thể đang hoạt động trên một chuỗi duy nhất.





Espresso đóng vai trò trung tâm trong việc hỗ trợ cả hai thành phần quan trọng này: cung cấp xác nhận nhanh cho các cụm tổng hợp và cơ sở hạ tầng phi tập trung cho trình sắp xếp dùng chung.









Espresso đang được nhiều dự án trong hệ sinh thái blockchain công nhận. Hơn 20 chuỗi đã tích hợp hoặc thử nghiệm trên Testnet, bao gồm:

Rollup đa mục đích : RARI Chain và các AppChain khác.

Chuỗi ứng dụng cụ thể: Molten Network, tập trung vào giao dịch và t3rn, chuyên về thực hiện chuỗi chéo.

Tích hợp công nghệ: Các khuôn khổ lớn như Arbitrum Orbit, OP Stack, Polygon CDK, Cartesi đều đang tích hợp Espresso.

Ngoài blockchain, các dự án cơ sở hạ tầng cốt lõi như cầu nối chuỗi chéo, mạng lưới giải quyết và bộ tổng hợp DEX cũng đang khám phá cách tận dụng lớp xác nhận của Espresso.









Espresso Systems không chỉ xây dựng sản phẩm mà còn thúc đẩy nghiên cứu và chuẩn hóa trên toàn ngành công nghiệp blockchain. Một trong những đóng góp quan trọng là đề xuất CIRC (Coordinated Inter-Rollup Communication), một tiêu chuẩn được thiết kế để cho phép giao thức nhắn tin chuỗi chéo không phụ thuộc vào chuỗi. Dự án cũng đang khám phá các thị trường trình sắp xếp chia sẻ tương thích với động cơ, cho phép các rollup đấu giá quyền đặt hàng giao dịch một cách minh bạch, đồng thời bảo toàn cả doanh thu và chủ quyền.





Với sự ra mắt của Mainnet 0, Espresso đã chính thức bước vào giai đoạn sản xuất. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu. Tầm nhìn dài hạn của đội ngũ là xây dựng một "khu vườn vô tận" thực sự, một hệ sinh thái mở không có tường ngăn, nơi tất cả các chuỗi có thể tương tác tự do và đổi mới không bị hạn chế.









Tương lai của blockchain không nên là một bức tranh phân mảnh của các chuỗi riêng lẻ, mà là một mạng lưới kết nối liền mạch. Bằng cách cung cấp một lớp xác nhận nhanh chóng, đáng tin cậy và trung lập, Espresso đang đặt nền móng cho tầm nhìn này.





Đối với người dùng, điều này mang lại trải nghiệm chuỗi chéo liền mạch hơn và chi phí thấp hơn. Đối với các nhà phát triển, điều này đồng nghĩa với khả năng tập trung vào đổi mới mà không bị gánh nặng bởi sự phức tạp của chuỗi chéo. Đối với toàn ngành, đây là một bước tiến nữa hướng tới việc áp dụng công nghệ blockchain đại trà.





Cũng giống như giao thức TCP/IP hợp nhất các mạng máy tính riêng lẻ vào Internet hiện đại, Espresso hướng đến mục tiêu trở thành giao thức cốt lõi kết nối các blockchain đa dạng thành một hệ sinh thái thống nhất, có khả năng kết nối. Trong một thế giới đa chuỗi, lớp xác thực của Espresso có thể chứng minh là mảnh ghép thiết yếu kết nối toàn bộ hệ thống lại với nhau.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tài liệu này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hoặc bất kỳ dịch vụ liên quan nào, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và đầu tư một cách thận trọng. Mọi quyết định đầu tư và hệ quả đều thuộc trách nhiệm của người dùng.



