Dill (DL Token) là gì? Hướng dẫn toàn diện về Blockchain mô-đun cách mạng

Trong bối cảnh blockchain đang phát triển nhanh chóng ngày nay, khả năng mở rộng vẫn là thách thức cấp bách nhất của ngành. Trong khi hầu hết các blockchain Layer 1 buộc các ứng dụng vào khung cứng nhắc làm giảm hiệu suất, Dill xuất hiện như một giải pháp cách mạng từ chối những đánh đổi này.

Hướng dẫn toàn diện này khám phá kiến trúc mô-đun đột phá của Dill, tính hữu ích của token DL gốc và cách blockchain thế hệ mới này được định vị để cho phép việc áp dụng dApp hàng loạt thông qua khả năng mở rộng, chủ quyền và phi tập trung chưa từng có. Dù bạn là nhà đầu tư crypto, nhà phát triển hay người đam mê blockchain, việc hiểu Dill sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về cơ sở hạ tầng tương lai hỗ trợ tỷ người dùng Web3 tiếp theo.





Những điểm chính

Dill là blockchain Layer 1 cách mạng đạt 800.000 TPS thông qua kiến trúc mô-đun tiên tiến

Token DL cung cấp bảo mật mạng với staking hai tầng sáng tạo hỗ trợ tới 1 triệu validators

Nền tảng cung cấp môi trường thực thi có chủ quyền cho phép ứng dụng nắm bắt giá trị và tùy chỉnh kinh tế

Tokenomics DL có nguồn cung cố định 6 tỷ với phân phối chiến lược thưởng cho những người tham gia hệ sinh thái

Dill Ecosystem Launchpool tạo ra bánh đà tăng trưởng bền vững kết nối stakers, ứng dụng và việc sử dụng mạng





Dill là blockchain Layer 1 cách mạng được xây dựng trên kiến trúc mô-đun tiên tiến và công nghệ sharding, được thiết kế để giải quyết bộ ba tiến thoái lưỡng nan của blockchain thông qua khả năng mở rộng, chủ quyền và phi tập trung tối đa. Là chuỗi mô hình mới, Dill mang lại hiệu suất chưa từng có với tới 800.000 giao dịch mỗi giây trong khi hỗ trợ tới 1 triệu validators—những khả năng định vị nó hơn 5 năm trước lộ trình hiện tại của Ethereum.

Token DL đóng vai trò là tiền điện tử gốc cung cấp năng lượng cho toàn bộ hệ sinh thái Dill. Với nguồn cung cố định 6 tỷ token, DL cho phép bảo mật mạng thông qua staking, tạo điều kiện tham gia quản trị và cung cấp quyền truy cập vào các tính năng sáng tạo như Ecosystem Launchpool. Vượt ra ngoài tiện ích đơn giản, DL đại diện cho quyền sở hữu trong cơ sở hạ tầng cách mạng được thiết kế đặc biệt cho các ứng dụng có chủ quyền yêu cầu môi trường thực thi chuyên dụng mà không cần thỏa hiệp về phi tập trung hay hiệu suất.

Khía cạnh Dill DL Token Định nghĩa Nền tảng blockchain Layer 1 với kiến trúc mô-đun Tiền điện tử gốc cung cấp năng lượng cho mạng Dill Mục đích Cung cấp cơ sở hạ tầng có thể mở rộng cho dApps với không gian thực thi chuyên dụng Cho phép staking, quản trị và tham gia hệ sinh thái Kiến trúc Bao gồm lớp đồng thuận, lớp dữ liệu, lớp thực thi và các thành phần cầu nối Nguồn cung cố định 6 tỷ token với phân phối chiến lược Tính năng chính Khả năng 800.000 TPS, hỗ trợ 1M+ validators, sharding tiên tiến Bảo mật mạng, quyền quản trị, phần thưởng Launchpool Người dùng mục tiêu Nhà phát triển xây dựng ứng dụng có chủ quyền Stakers, validators và những người tham gia hệ sinh thái Đề xuất giá trị Cơ sở hạ tầng cho ứng dụng blockchain thế hệ mới Cơ chế khuyến khích kinh tế và token quản trị





Thách thức cơ bản mà công nghệ blockchain đang phải đối mặt là không thể đạt được khả năng mở rộng, bảo mật và phi tập trung cùng một lúc. Các giải pháp truyền thống buộc phải đánh đổi: Ethereum ưu tiên phi tập trung nhưng gặp khó khăn với khả năng mở rộng, trong khi các chuỗi hiệu suất cao như Solana đạt được thông lượng bằng cách hy sinh phi tập trung. Kiến trúc mô-đun của Dill loại bỏ những đánh đổi này bằng cách tối ưu hóa từng thành phần độc lập trong khi duy trì đảm bảo bảo mật thống nhất.

Các hệ sinh thái blockchain hiện tại nhốt ứng dụng trong khung cứng nhắc, áp đặt một kích cỡ cho tất cả, hạn chế tùy chỉnh và việc nắm bắt giá trị. Ứng dụng mất chủ quyền khi chuyển từ tài nguyên chuyên dụng sang cơ sở hạ tầng chia sẻ, tạo ra hiện tượng "giao thức béo, ứng dụng gầy" nơi những hạn chế của nền tảng làm ràng buộc chức năng và kinh tế ứng dụng. Điều này trở nên đặc biệt có vấn đề khi các đại lý AI và ứng dụng tần số cao yêu cầu môi trường thực thi chuyên biệt.

Các blockchain hiện tại không thể hỗ trợ nhu cầu tính toán của các ứng dụng thế hệ mới. Với các đại lý AI dự kiến tạo ra hoạt động on-chain lớn và các ứng dụng game yêu cầu phản hồi thời gian thực, cơ sở hạ tầng hiện tại tạo ra tắc nghẽn ngăn cản việc áp dụng hàng loạt. Ngành đã xây dựng công nghệ nền tảng nhưng thiếu mô hình kinh tế được thiết kế cho tăng trưởng dựa trên cơ sở hạ tầng thay vì đầu cơ giai đoạn đầu.









Dill xuất hiện từ việc nhận ra rằng công nghệ blockchain đã đạt đến điểm uốn quan trọng: trong khi các đột phá về hiệu suất cho thấy sự sẵn sàng cho việc áp dụng quy mô lớn, các cơ chế tăng trưởng hệ sinh thái hiện có vẫn còn hạn chế về cơ bản. Dự án được thành lập dựa trên nguyên tắc rằng các chức năng blockchain khác nhau có thể được tối ưu hóa độc lập trong khi duy trì đảm bảo bảo mật và phi tập trung thống nhất—một triết lý dẫn đến cách tiếp cận mô-đun cách mạng của Dill.

Nhóm phát triển xác định rằng các ứng dụng ngày càng đòi hỏi chủ quyền và khả năng tùy chỉnh mà các blockchain đa năng không thể cung cấp. Các dự án như Uniswap, chi hơn 1 tỷ USD phí gas hàng năm trên Ethereum, đã chứng minh nhu cầu về môi trường thực thi chuyên dụng có thể nắm bắt giá trị trong khi cung cấp các tính năng như phân phối lại MEV và sắp xếp giao dịch minh bạch—những khả năng không thể thực hiện trên cơ sở hạ tầng chia sẻ truyền thống.

Với sự hỗ trợ từ các tổ chức hàng đầu bao gồm việc tham gia của Binance Labs trong Season 7 và hỗ trợ từ các validators đã thành lập và đối tác hệ sinh thái, Dill định vị mình trở thành nền tảng cơ sở hạ tầng cho giai đoạn tiến hóa tiếp theo của Web3, nhắm vào khoảng trống giữa khả năng công nghệ và tăng trưởng hệ sinh thái bền vững.









Dill đạt được thông lượng chưa từng có tới 800.000 TPS thông qua thiết kế mô-đun phức tạp và triển khai Full Danksharding. Nền tảng sử dụng 2D Erasure Coding với 64 subnets hỗ trợ tối đa 512 blobs, cung cấp khả năng mở rộng 5MB/s—vượt trội đáng kể so với mục tiêu lộ trình của Ethereum. Kiến trúc kỹ thuật này cho phép các ứng dụng thời gian thực trong khi duy trì đảm bảo bảo mật mật mã.

Cơ chế xác thực hai lớp sáng tạo dân chủ hóa sự tham gia trong khi đảm bảo bảo mật kinh tế. Validators nhẹ với rào cản thấp hơn cho phép solo stakers tham gia vào bảo mật mạng, trong khi validators nặng cung cấp đảm bảo kinh tế nâng cao trong các slots đơn lẻ. Hệ thống này hỗ trợ tới 1 triệu validators—tạo ra phi tập trung chưa từng có mà không cần thỏa hiệp hiệu suất hay bảo mật.

Mỗi ứng dụng nhận được môi trường thực thi chuyên dụng với quyền kiểm soát hoàn toàn đối với phí gas, sắp xếp giao dịch và tham số kinh tế. Chủ quyền này cho phép ứng dụng nắm bắt giá trị lớp thực thi trong khi triển khai các tính năng tùy chỉnh như phân phối lại MEV tích hợp, xác nhận trước ở mức mili giây và cơ chế đồng thuận chuyên biệt—những khả năng không thể thực hiện trên các blockchain đa năng chia sẻ.

Dill triển khai Data Availability Sampling (DAS) với cam kết đa thức KZG và subnet sharding để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trên mạng phân tán. Clients nhẹ có thể xác minh các ô dữ liệu cụ thể mà không cần tải xuống các blocks hoàn chỉnh, cho phép xác thực hiệu quả trong khi hỗ trợ kích thước block lớn cần thiết cho các ứng dụng thông lượng cao.





Dill cung cấp môi trường lý tưởng cho tương tác đại lý AI thông qua cơ chế đồng thuận phi tập trung và cơ sở hạ tầng có thể lập trình. Các đại lý có thể tạo ra không gian thực thi tự chủ với quyền kiểm soát hoàn toàn các tham số kinh tế, cho phép tương tác 24/7 sử dụng token DL như tiền tệ chung. Khả năng mở rộng của nền tảng hỗ trợ tương tác người-người, người-đại lý và đại lý-đại lý trong khi loại bỏ phụ thuộc cầu nối để trao đổi giá trị liền mạch.

Ngành game đối mặt với những trở ngại kỹ thuật đáng kể với ít hơn 15% game blockchain hoạt động hoàn toàn on-chain do hạn chế về khả năng mở rộng và hiệu suất. Dill giải quyết những thách thức này thông qua không gian thực thi chuyên dụng và thông lượng cao, cho phép cập nhật thời gian thực cho các game tick-rate cao như MMORPG. Lớp cơ sở thống nhất của nền tảng tạo ra khả năng truy cập trạng thái chia sẻ, cho phép di chuyển tài sản liền mạch giữa các game trong khi loại bỏ nền kinh tế phân mảnh.

Các ứng dụng DeFi truyền thống gặp khó khăn do tắc nghẽn mạng và chi phí gas không thể dự đoán hạn chế các chiến lược giao dịch phức tạp và tạo thị trường tự động. Môi trường thực thi chuyên dụng của Dill cho phép các giao thức DeFi triển khai cơ chế đồng thuận tùy chỉnh, cấu trúc phí có thể dự đoán và hệ thống phân phối lại MEV tạo ra điều kiện giao dịch công bằng hơn trong khi duy trì đảm bảo bảo mật phi tập trung.





Token DL duy trì nguồn cung tối đa cố định 6 tỷ token được phân bổ chiến lược để thúc đẩy tăng trưởng hệ sinh thái bền vững trong khi thưởng cho sự tham gia của cộng đồng:

Chi tiết Phân phối:

Khuyến khích TGE & Tính thanh khoản — 15% (900M token) : Hỗ trợ thanh khoản sàn giao dịch và airdrop cộng đồng, với 3% được phân bổ đặc biệt cho những người đóng góp testnet Dill sớm thông qua phát hành theo giai đoạn (50% tại TGE, 40% sau 30 ngày, 10% sau 90 ngày)

Hệ sinh thái & Cộng đồng — 37.5% (2.25B token) : Phân bổ lớn nhất khuyến khích những người tham gia cốt lõi bao gồm stakers, người dùng tích cực và đối tác chiến lược thúc đẩy việc sử dụng mạng

Quỹ & Ngân quỹ — 10% (600M token) : Tài trợ phát triển giao thức thông qua grants, tích hợp và khuyến khích nhà phát triển đảm bảo đổi mới liên tục

Người đóng góp Sớm & Cố vấn — 20% (1.2B token) : Phần thưởng cho nhóm sáng lập, builders và cố vấn đóng góp vào việc phát triển cơ sở hạ tầng cách mạng của Dill

Nhà đầu tư — 17.5% (1.05B token): Phân bổ nhà đầu tư chiến lược cung cấp giá trị dài hạn, hướng dẫn và kết nối hệ sinh thái





Thiết kế Lịch trình Vesting:

Lịch trình phát hành token cân bằng thanh khoản tức thời với cam kết dài hạn. Phân bổ Hệ sinh thái và Quỹ mở khóa 10% tại TGE với các token còn lại được phân phối trong 60 tháng, trong khi Người đóng góp Sớm và Nhà đầu tư phải đối mặt với cliff 1 năm theo sau bởi các giai đoạn vesting 36 tháng và 30 tháng tương ứng. Cấu trúc này đảm bảo tăng trưởng nguồn cung token phù hợp với việc áp dụng mạng trong khi giảm áp lực đầu cơ.









Người nắm giữ token DL bảo mật mạng Dill thông qua hệ thống staking hai tầng sáng tạo, kiếm phần thưởng từ phí giao dịch trong khi tham gia đồng thuận validator. Cách tiếp cận hai lớp cho phép cả light stakers (người tham gia cá nhân) và heavy stakers (tổ chức) đóng góp bảo mật mạng, với lợi suất nâng cao có sẵn trong các quan hệ đối tác Launchpool tạo giá trị bổ sung cho những stakers cam kết.

Các ứng dụng triển khai trên Dill sử dụng token DL để truy cập không gian thực thi chuyên dụng và các tính năng cao cấp bao gồm khả năng sharding tiên tiến và khả năng tương tác giữa các ứng dụng. Token cho phép chức năng gas token tùy chỉnh trong không gian ứng dụng chuyên dụng, cho phép các dự án tạo ra mô hình kinh tế chuyên biệt trong khi duy trì kết nối với hệ sinh thái Dill rộng lớn hơn.

Người nắm giữ token DL tham gia quản trị giao thức bằng cách bỏ phiếu về nâng cấp mạng, thay đổi tham số và sáng kiến hệ sinh thái. Điều này bao gồm đề xuất quan hệ đối tác Launchpool mới, ảnh hưởng đến cấu trúc phí và xác định cơ chế phân phối phần thưởng định hình sự tiến hóa của nền tảng. Sự tham gia quản trị đảm bảo mạng phát triển theo lợi ích của các bên liên quan thay vì kiểm soát tập trung.

Dill Ecosystem Launchpool cho phép những stakers DL kiếm phần thưởng bằng token từ các ứng dụng mới ra mắt trên nền tảng. Cơ chế này tạo ra bánh đà bền vững nơi các dự án thành công tăng việc sử dụng mạng, tạo ra phần thưởng staking cao hơn thu hút nhiều validators hơn và mở rộng khả năng cho các lần ra mắt tương lai—chuyển đổi phân phối token truyền thống thành việc tạo giá trị hệ sinh thái đang diễn ra.





Lộ trình của Dill tập trung vào việc mở rộng hệ sinh thái có hệ thống thông qua các cột mốc quan trọng thiết lập cơ sở hạ tầng toàn diện cho các ứng dụng có chủ quyền. Ra mắt Mainnet Q3 2025 khởi động các hoạt động nền tảng cốt lõi, tiếp theo là triển khai Ecosystem Launchpool Q4 tạo ra cơ chế tăng trưởng bền vững cho việc áp dụng ứng dụng. Lộ trình 2026 bao gồm Tích hợp Cầu nối Bên thứ ba Bên ngoài cho khả năng tương tác nâng cao và triển khai Cầu nối Gốc Tối thiểu Tin cậy cho chức năng chuỗi chéo liền mạch.

Vượt ra ngoài phát triển kỹ thuật, Dill nhằm chứng minh cách cơ sở hạ tầng blockchain có thể hỗ trợ việc áp dụng hàng loạt thông qua các câu chuyện thành công ứng dụng thực tế. Sự kết hợp độc đáo của nền tảng về khả năng mở rộng, chủ quyền và phi tập trung định vị nó trở thành lớp nền tảng cho các ứng dụng Web3 thế hệ mới, từ hệ thống tự chủ được hỗ trợ AI đến trải nghiệm game hoàn toàn on-chain yêu cầu môi trường thực thi chuyên biệt.

Tầm nhìn dài hạn của dự án tập trung vào việc tạo ra hệ sinh thái tự duy trì nơi các hiệu ứng mạng kết hợp thông qua bánh đà Launchpool—các ứng dụng thành công thúc đẩy việc sử dụng mạng, tăng phần thưởng staking, thu hút nhiều validators hơn và mở rộng khả năng cho các đổi mới tương lai, thiết lập Dill như cơ sở hạ tầng thiết yếu cho sự tiến hóa của blockchain hướng tới việc áp dụng chủ stream.









Phân tích Đối thủ Chính:

Dill cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng Layer 1 đã thành lập bao gồm Ethereum, Solana và các giải pháp mô-đun mới nổi như Celestia. Mỗi cách tiếp cận đại diện cho những đánh đổi khác nhau trong bộ ba blockchain, nhưng kiến trúc của Dill giải quyết một cách độc đáo những hạn chế ràng buộc các giải pháp đối thủ.

Lợi thế Cạnh tranh của Dill:

so với Ethereum: Trong khi Ethereum duy trì phi tập trung mạnh mẽ, cách tiếp cận mở rộng tập trung rollup tạo ra sự phân mảnh hệ sinh thái và giảm ảnh hưởng của nền tảng đối với ứng dụng. Dill đạt được phi tập trung tương đương (1M+ validators) trong khi mang lại thông lượng cao hơn đáng kể (800.000 TPS so với ~25 TPS lớp cơ sở của Ethereum) thông qua kiến trúc thống nhất tránh sự phân mảnh Layer 2.

so với Solana: Solana đạt được thông lượng ấn tượng nhưng hy sinh phi tập trung với số lượng validators bị giới hạn ở hàng trăm thay vì hàng triệu. Dill mang lại hiệu suất so sánh được (800K TPS so với mức tối đa lý thuyết của Solana) trong khi hỗ trợ gấp 1000 lần validators hơn thông qua staking hai tầng sáng tạo dân chủ hóa sự tham gia mà không cần thỏa hiệp bảo mật.

so với Giải pháp Mô-đun: Các dự án như Celestia tập trung hoàn toàn vào tính khả dụng dữ liệu, yêu cầu các lớp bổ sung cho thực thi và thanh toán. Dill cung cấp tính mô-đun tích hợp với đảm bảo bảo mật thống nhất, loại bỏ sự phức tạp và phân mảnh liên quan đến các stacks mô-đun đa chuỗi trong khi duy trì lợi ích tối ưu hóa của các thành phần chuyên biệt.





DL token có sẵn để giao dịch trên MEXC, một sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu cung cấp dịch vụ giao dịch toàn diện với các biện pháp bảo mật mạnh mẽ. MEXC cung cấp nền tảng lý tưởng để mua token DL thông qua giao diện thân thiện với người dùng, cấu trúc phí cạnh tranh và tính thanh khoản sâu đảm bảo thực hiện giao dịch hiệu quả với độ trượt tối thiểu. Sàn giao dịch cung cấp các tính năng giao dịch nâng cao bao gồm giao dịch spot, hợp đồng tương lai và tùy chọn staking cho phép người nắm giữ DL tham gia vào bảo mật mạng trong khi kiếm phần thưởng. Danh tiếng đã được thiết lập và tuân thủ quy định của MEXC tạo ra môi trường an toàn cho cả nhà giao dịch mới và có kinh nghiệm muốn tham gia vào hệ sinh thái blockchain cách mạng của Dill.





Hướng dẫn Mua từng bước trên MEXC:

Tạo tài khoản MEXC : Truy cập trang web chính thức của MEXC và hoàn thành đăng ký với xác minh email. - Hoàn thành xác minh KYC : Gửi các tài liệu nhận dạng được yêu cầu để đáp ứng tiêu chuẩn tuân thủ quy định. Nạp tiền : Chuyển USDT hoặc các loại tiền điện tử được hỗ trợ khác vào ví MEXC của bạn. Tìm cặp giao dịch DL : Tìm kiếm "DL/USDT" trong phần giao dịch của sàn. Đặt lệnh : Chọn giữa lệnh thị trường (mua ngay lập tức) hoặc lệnh giới hạn (đặt giá mong muốn). Bảo mật Token : Chuyển token DL vào ví cá nhân để tăng cường bảo mật hoặc giữ trong MEXC cho cơ hội staking.





Dill đại diện cho một đột phá cơ bản trong kiến trúc blockchain bằng cách giải quyết bộ ba thông qua thiết kế mô-đun sáng tạo đạt được khả năng mở rộng, chủ quyền và phi tập trung tối đa đồng thời. Với khả năng 800.000 TPS, hỗ trợ 1 triệu validators và môi trường thực thi chuyên dụng cho ứng dụng, Dill cung cấp cơ sở hạ tầng mà các nền tảng hiện tại không thể sánh kịp. Token DL tạo ra các khuyến khích kinh tế bền vững thông qua phần thưởng staking, tham gia quản trị và lợi ích Ecosystem Launchpool làm cho lợi ích của các bên liên quan phù hợp với tăng trưởng mạng. Khi công nghệ blockchain tiếp cận việc áp dụng hàng loạt, cách tiếp cận cách mạng của Dill đối với chủ quyền ứng dụng và tối ưu hóa cơ sở hạ tầng định vị nó như nền tảng thiết yếu cho giai đoạn tiến hóa tiếp theo của Web3. Đối với các nhà đầu tư, nhà phát triển và những người đam mê blockchain tìm kiếm tiếp xúc với cơ sở hạ tầng thế hệ mới, Dill cung cấp những lợi thế hấp dẫn giải quyết các hạn chế hiện tại của ngành trong khi tạo ra khả năng mới cho phát triển ứng dụng phi tập trung và tăng trưởng hệ sinh thái.





