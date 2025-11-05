BIANRENSHENG(BINANCELIFE) là gì? Từ meme Internet đến hiện tượng tiền mã hoá









1) Cột mốc đáng nhớ: BINANCELIFE (BINANCELIFE) trở thành meme coin Trung Quốc đầu tiên ra mắt trên Binance, phá vỡ các quy tắc truyền thống của thị trường.

2) Tăng trưởng bùng nổ: Trong vòng ba ngày sau khi ra mắt, vốn hoá của BINANCELIFE đã tăng vọt từ 0 lên $300 triệu tính đến 09/10, với mức tăng 2,000% chỉ trong một giờ sau khi niêm yết trên Binance Alpha.

3) Hiện tượng văn hoá: Lấy cảm hứng từ meme "Apple vs. Android" lan truyền trên Internet, BINANCELIFE phổ biến khẩu hiệu "Lái xe Binance, sống trong cộng đồng Binance, tận hưởng cuộc sống Binance", và thậm chí nhận được tương tác trực tiếp từ cựu CEO Binance – Changpeng Zhao (CZ).

4) Tác động hệ sinh thái: BINANCELIFE giúp khối lượng giao dịch DEX trên BNB Chain vượt qua Solana, đạt $4.141 tỷ, và kích hoạt làn sóng tăng trưởng trên toàn bộ mảng meme coin Trung Quốc.

5) Sức mạnh cộng đồng: Thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trên chuỗi như 0xSun và Lengjing, với năm ví nắm giữ hàng đầu ghi nhận khoản lãi chưa chốt vượt quá $6 triệu – thể hiện sức ảnh hưởng khổng lồ từ cộng đồng.









BIANRENSHENG (BINANCELIFE) là một meme coin được ra mắt trên BNB Chain, đạt vốn hoá thị trường $300 triệu (tính đến 09/10) chỉ trong ba ngày kể từ khi khởi chạy. Đây là meme coin Trung Quốc có giá trị cao nhất trong lịch sử tiền mã hoá và cũng là đồng đầu tiên được niêm yết trên Binance Alpha. Không chỉ là một cơ hội đầu tư, thành công của BINANCELIFE còn đánh dấu bước ngoặt trong việc văn hoá tiền mã hoá Trung Quốc được công nhận trên phạm vi toàn cầu.









BINANCELIFE được truyền cảm hứng từ trào lưu văn hoá trực tuyến bắt nguồn từ lý thuyết "Apple vs. Android" do KOL Douyin – Hồ Trần Phong (Hu Chenfeng) đề xuất, phân loại một cách hài hước những thứ cao cấp, đẳng cấp là "Apple" và những thứ bình dân, rẻ tiền là "Android". Cộng đồng tiền mã hoá đã áp dụng khái niệm này, ví Binance như "Apple" trong thế giới tiền mã hoá và tạo nên meme: "Lái xe Binance, sống trong cộng đồng Binance, tận hưởng cuộc sống Binance".





Khái niệm sáng tạo này lan truyền mạnh sau khi Changpeng Zhao (CZ) đăng lời chúc Tết Trung Thu vào ngày 06/10/2025, kèm câu hỏi: "Ai có meme Trung Thu sáng tạo nhất?" Ngay sau đó, mạng BSC tràn ngập các meme coin đang thịnh hành, và BINANCELIFE nổi bật nhờ tính liên kết văn hoá và sức hút cộng đồng mạnh mẽ.

















Blockchain: BNB Chain

Ký hiệu token: BIANRENSHENG

Tổng cung: 1 tỷ

Nguồn cung lưu hành: 1 tỷ (lưu hành 100%)

Địa chỉ hợp đồng: 0x924fa68a0FC644485b8df8AbfA0A41C2e7744444









Tính đến thời điểm hiện tại, theo dữ liệu mới nhất từ MEXC, BIANRENSHENG (BINANCELIFE) đã ghi nhận hiệu suất thị trường đáng chú ý:

Mức cao nhất mọi thời đại: 0.46 USDT (08/10/2025)

Vốn hoá cao nhất trong 3 ngày sau ra mắt: Hơn $300 triệu (tính đến 09/10)

Khối lượng giao dịch 24h: Hơn $540 triệu

Số lượng nắm giữ: Hơn 24,551 địa chỉ













Bạn có thể mua token BIANRENSHENG (BINANCELIFE) trực tiếp trên MEXC. Với phí giao dịch thấp, tốc độ khớp lệnh nhanh, danh mục tài sản đa dạng và thanh khoản vượt trội, MEXC đã chiếm được lòng tin của các nhà đầu tư toàn cầu. Khả năng nắm bắt xu hướng dự án mới cùng hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ khiến MEXC trở thành sàn giao dịch lý tưởng để khám phá các token tiềm năng.





Hiện tại, MEXC đã triển khai cả giao dịch Spot và Futures cho token BINANCELIFE. Bạn có thể giao dịch token với mức phí cực thấp trên MEXC theo các bước sau:





1) Mở và đăng nhập App MEXC hoặc truy cập website chính thức.

2) Tìm "BINANCELIFE" trong thanh tìm kiếm và chọn giao dịch Spot hoặc Futures

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó hoàn tất giao dịch.





















Vào lúc 18:00 07/10/2025, BINANCELIFE chính thức ra mắt thành công trên nền tảng Binance Alpha và thiết lập nhiều kỷ lục:

Trở thành meme coin Trung Quốc đầu tiên được niêm yết trên Binance Alpha.

Phá vỡ định kiến rằng Binance không ủng hộ meme coin Trung Quốc.

Tăng 2,000% chỉ trong một giờ sau khi niêm yết, thu hút sự chú ý toàn cầu.

Sự kiện này mang ý nghĩa vượt xa bản thân dự án, khi lần đầu tiên văn hoá cộng đồng tiền mã hoá Trung Quốc được công nhận bởi một sàn giao dịch hàng đầu toàn cầu, mở đường cho các dự án theo chủ đề Trung Quốc bước vào thị trường chính thống.













BINANCELIFE đã thu hút sự chú ý và tham gia của nhiều nhà đầu tư nổi tiếng trên chuỗi như 0xSun Lengjing , và Wang Xiao'er – những nhân vật có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng tiền mã hoá Trung Quốc. Theo thống kê, top 5 địa chỉ nắm giữ lớn nhất từng ghi nhận lợi nhuận chưa chốt vượt quá $6 triệu, thể hiện sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ của dự án.









Thành công của dự án đã kích hoạt phản ứng dây chuyền:

Truyền cảm hứng cho làn sóng dự án phái sinh theo mô hình đặt tên "Binance + XX".

Thu hút sự quan tâm từ các KOL quốc tế, trong đó có Ansem , người đã chủ động kết nối với cộng đồng tiền mã hoá Trung Quốc.

Đẩy khối lượng giao dịch DEX trên BSC vượt qua Solana , đạt $4.141 tỷ trong 24 giờ.









Sự trỗi dậy của BINANCELIFE trùng hợp với giai đoạn Binance hồi sinh mạnh mẽ. Dưới triết lý "Build" của Changpeng Zhao (CZ), Binance chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ:

BNB Chain ghi nhận $2.48 triệu phí giao dịch trong 24 giờ, đứng đầu tất cả các mạng lưới.

BNB Chain trở thành một trong những chiến trường chính cho hoạt động meme coin.









Dù BINANCELIFE đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng, nhà đầu tư vẫn cần lưu ý các rủi ro sau:

Rủi ro thanh khoản: Thanh khoản trên chuỗi vẫn còn hạn chế. Các giao dịch lớn có thể gây trượt giá.

Rủi ro biến động: Meme coin có mức biến động cao. Người dùng nên đầu tư thận trọng.

Rủi ro pháp lý: Thị trường tiền mã hoá vẫn đối mặt với nhiều bất ổn về quy định.

Rủi ro dự án: Vòng đời của meme coin thường ngắn, cần theo dõi sát biến động thị trường.





Sự thành công của BINANCELIFE không chỉ đơn thuần là một câu chuyện đầu tư, mà còn phản ánh sự tự tin văn hoá ngày càng gia tăng của cộng đồng tiền mã hoá Trung Quốc. Dự án chứng minh rằng các sản phẩm mang yếu tố Trung Quốc cũng có thể được công nhận trên toàn cầu, mở ra những khả năng mới cho bức tranh tiền mã hoá quốc tế. Với nhà đầu tư, việc tham gia một cách tỉnh táo và tập trung vào nền tảng dự án cùng sự phát triển cộng đồng vẫn là chìa khoá cho sự tăng trưởng bền vững.





Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên không phải là tư vấn đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán hay bất kỳ hình thức tư vấn chuyên môn nào, cũng không cấu thành lời khuyên mua, bán hay nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn cung cấp thông tin chỉ để tham khảo và không mang tính chất tư vấn đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và cẩn trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ quyết định đầu tư nào của người dùng.



