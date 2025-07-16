Maker Và Taker Là Gì?









Thị trường giao dịch tiền mã hoá bao gồm taker và maker. Maker là những nhà giao dịch tạo lệnh và thêm vào vào sổ lệnh, chờ người khác hoàn thành giao dịch. Taker là những người giao dịch chấp nhận lệnh hiện có từ sổ lệnh. Sự khác biệt chính giữa hai loại này là maker cung cấp thanh khoản, trong khi taker sử dụng thanh khoản.





Đối với các sàn giao dịch sử dụng cơ chế khớp lệnh, các maker đóng vai trò quan trọng hơn vì họ có thể nâng cao độ sâu của sổ lệnh, do đó làm tăng sức hấp dẫn của sàn giao dịch.









Đây là cơ chế khớp lệnh của cả người mua và người bán. Maker tạo các lệnh ở các mức giá khác nhau, được ghi vào sổ lệnh, trong khi taker khớp các lệnh ở mức giá tương ứng để hoàn thành giao dịch





Hãy sử dụng một ví dụ đơn giản để minh họa. Nếu bạn muốn mua token MX với giá 3 USDT, thì phải có maker trên thị trường bán MX với giá 3 USDT trở xuống. Nếu không, bạn không thể thực hiện giao dịch mua. Mọi giao dịch hoàn thành đều yêu cầu cả người mua và người bán tham gia. Nếu không, lệnh sẽ không thể được thực hiện.





Hầu hết các sàn giao dịch tập trung đều sử dụng cơ chế khớp lệnh này. Ưu điểm của mô hình này bao gồm tính đơn giản (người dùng dễ hiểu), tính linh hoạt (người giao dịch có thể đặt lệnh như cắt lỗ) và tính nhanh chóng (giao dịch nhanh giúp giảm thua lỗ do trượt giá).









Khi cả hai bên tiến hành giao dịch thị trường có thể nhanh chóng hoàn thành việc trao đổi tài sản ở mức giá dự kiến, điều đó cho thấy tính thanh khoản của thị trường tốt. Các token phổ biến như BTC, ETH và MX thường có tính thanh khoản tốt. Tuy nhiên, các token ít được giao dịch hơn có thể gặp khó khăn khi hoàn thành giao dịch, cho thấy sự thiếu thanh khoản. Hiện tượng này đặc biệt phổ biến trong NFT.





Trong ví dụ đã đề cập trước đó, MX là token có tính thanh khoản đặc biệt, dẫn đến một số lượng lớn giao dịch diễn ra trên thị trường. Đối với các token có tính thanh khoản kém, có thể khó bán tài sản ở mức giá mong muốn và để đạt được giao dịch có thể yêu cầu sụt giảm về giá đáng kể.





Điều này cũng làm nổi bật một nhược điểm của việc sử dụng cơ chế khớp sổ lệnh. Trong các tình huống thiếu tính thanh khoản của thị trường, trải nghiệm giao dịch của các maker có thể kém hơn.









Cách đơn giản nhất để biết bạn là maker ra hay taker là tìm hiểu các khái niệm và đặc điểm của những thuật ngữ này. Maker là người tạo lệnh, cung cấp tính thanh khoản và giá thực hiện tốt nhất có thể cho thị trường. Mặt khác, taker là người ngay lập tức hoàn thành giao dịch, sử dụng thanh khoản hiện có thay vì đóng góp thanh khoản.





Nếu lệnh bạn đặt không xuất hiện trên sổ lệnh và được thực hiện ngay lập tức, bạn chắc chắn là taker. Đây là lý do tại sao các lệnh thị trường được phân loại là lệnh taker, vì chúng được thiết kế để thực hiện ngay lập tức.





Nếu lệnh bạn đặt không được thực hiện ngay lập tức nhưng xuất hiện trên sổ lệnh, điều này sẽ làm tăng số lượng lệnh trên sổ lệnh, do đó góp phần tăng tính thanh khoản cho thị trường. Vì vậy, giao dịch của bạn được coi là lệnh maker.









Khi nói đến lịch sử lệnh, MEXC cung cấp dữ liệu toàn diện, cho thấy vai trò của bạn trong mỗi giao dịch. Bạn có thể truy cập thông tin này thông qua cả trang web và App.









Đăng nhập vào website chính thức của MEXC . Nhấn vào [Lệnh] ở góc trên bên phải và chọn [Lệnh Spot]. Trên trang Lệnh Spot, nhấp vào mục [Lịch sử giao dịch] và bạn có thể kiểm tra các lệnh Spot trước đây để xem bạn là Taker hay Maker trong mỗi giao dịch.









Tương tự, trên website chính thức của MEXC, nhấn vào [Lệnh] ở góc trên bên phải và chọn [Lệnh Futures]. Trên trang Lệnh, nhấn vào mục [Lịch sử lệnh] và chọn [Lịch sử khớp lệnh]. Bạn có thể kiểm tra các lệnh Futures trước đây của mình để xem liệu bạn là Taker hay Maker trong mỗi giao dịch.













Đăng nhập vào App MEXC. Trên trang chủ, chạm vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái. Sau đó, nhấn vào [Giao dịch], chọn [Lệnh Spot] và nhấn vào mục [Lịch sử giao dịch] kiểm tra các lệnh Spot trước đây để xem bạn là Taker hay Maker trong mỗi giao dịch.









Đăng nhập vào App MEXC, chọn biểu tượng người dùng ở góc trên bên trái. Sau đó, nhấn vào [Giao dịch], chọn [Lệnh Futures] và nhấn vào tab [Lịch sử lệnh]. Trong các tùy chọn lọc bên dưới, hãy chọn [Lịch sử khớp lệnh] kiểm tra các lệnh trước đây để xem bạn là Taker hay Maker trong mỗi giao dịch.







