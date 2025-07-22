Velvet Capital: Hệ điều hành DeFi thế hệ mới tích hợp AI, tái định nghĩa mô hình tài chính phi tập trung





Velvet Capital là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung ( DeFi ) mang tính đột phá, đóng vai trò như lớp trung gian tối ưu giúp các dự án DeFi tận dụng cơ hội thị trường. Với vai trò là một hệ điều hành DeFi toàn diện, nền tảng này giúp đơn giản hóa các giao dịch trên chuỗi, hỗ trợ phát hành vault được token hóa, đồng thời cung cấp các công cụ quản lý danh mục đầu tư nâng cao. Được hậu thuẫn bởi Binance Labs, Velvet Capital cung cấp giải pháp thuận tiện cho bất kỳ ai muốn tạo lập, quản lý và phát hành các quỹ, sản phẩm cấu trúc và danh mục đầu tư token hóa trực tiếp trên chuỗi.





Từ khi ra mắt, dự án đã tăng trưởng nhanh chóng, phát triển từ một công cụ quản lý danh mục đơn giản thành một nền tảng hạ tầng DeFi tích hợp chiều dọc. Velvet Capital hiện là một hệ sinh thái DeFAI (DeFi tích hợp AI) định hướng mục đích, bao gồm ứng dụng người dùng gốc, bot Telegram thông minh, API dễ tích hợp và hệ điều hành DeFAI định hướng tác vụ. Sự phát triển này giúp Velvet Capital trở thành nền tảng tiên phong trong hạ tầng DeFi thế hệ mới, kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo, vận hành dựa trên mục đích và khả năng hoạt động đa chuỗi.













Sứ mệnh của Velvet Capital là phổ cập các chiến lược đầu tư DeFi nâng cao và cung cấp hạ tầng quản lý quỹ đạt chuẩn tổ chức. Nền tảng này giải quyết các vấn đề nan giải trong DeFi hiện nay như: thanh khoản phân mảnh, giao diện phức tạp và rào cản kỹ thuật khiến người dùng phổ thông khó tiếp cận.





Velvet.Capital đã triển khai danh mục đầu tư tiền mã hoá phi tập trung, sử dụng hợp đồng thông minh được tích hợp với các sàn giao dịch phi tập trung và giao thức DeFi khác để quản lý trực tiếp trên chuỗi. Cách tiếp cận này loại bỏ hoàn toàn các bên trung gian tập trung, trao toàn quyền lưu ký tài sản cho người dùng. Mô hình này giúp Velvet Capital khác biệt một cách căn bản so với các nền tảng quản lý tài sản tập trung truyền thống: vừa cung cấp dịch vụ quản lý danh mục chuyên nghiệp, vừa đảm bảo người dùng nắm toàn quyền kiểm soát tài sản.









Sau nhiều giai đoạn phát triển chuyên sâu, Velvet Capital đã chính thức ra mắt phiên bản 2. Hiện tại, Velvet là một hệ điều hành DeFi tối ưu, định hướng theo ý định và tích hợp AI: với bộ máy thực thi thông minh, người dùng có thể giao dịch bất kỳ token nào như một chuyên gia, kết nối với các giao thức DeFi hàng đầu chỉ bằng một cú nhấn, đồng thời khám phá hoặc tạo ra các danh mục đầu tư hiệu suất cao. Phiên bản mới này tái cấu trúc toàn diện hạ tầng DeFi bằng cách tích hợp trí tuệ nhân tạo và cơ chế thực thi dựa trên ý định, mang lại trải nghiệm người dùng mạnh mẽ và trực quan hơn.





Hiện đã có hơn 20,000 nhà giao dịch sử dụng các dịch vụ giao dịch và quản lý danh mục đầu tư của nền tảng, cho thấy mức độ chấp nhận cao từ thị trường và giá trị sử dụng thực tế. Tệp người dùng trải rộng từ nhà đầu tư cá nhân đến các tổ chức chuyên nghiệp, bao gồm quỹ đầu cơ tiền mã hoá và các đơn vị quản lý tài sản kỹ thuật số.









Velvet Capital chiếm vị thế đặc biệt trong lĩnh vực DeFi khi vừa là ứng dụng hướng đến người dùng, vừa là lớp phần mềm trung gian hỗ trợ các giao thức DeFi khác. Với vai trò là hệ điều hành đa chuỗi, Velvet.Capital trao quyền cho người tham gia DeFi trong việc xây dựng các sản phẩm đa dạng, hỗ trợ phát hành quỹ token hóa một cách đơn giản, thực thi giao dịch nâng cao, khai thác thanh khoản hiệu quả và lưu ký linh hoạt trên nhiều chuỗi.













Đổi mới cốt lõi của Velvet là hệ điều hành dựa trên ý định (Intent Operating System) – chuyển đổi hoàn toàn khỏi mô hình tương tác dựa trên giao dịch truyền thống, sang cách vận hành theo kết quả mong muốn. Người dùng chỉ cần biểu đạt mục tiêu, thay vì cài đặt từng thông số lệnh cụ thể; hệ thống sẽ xử lý định tuyến và thực thi phức tạp ở lớp nền.





Lợi ích chính bao gồm:





Trải nghiệm người dùng đơn giản: Người dùng có thể mô tả chiến lược giao dịch hoặc mục tiêu danh mục đầu tư thông qua ngôn ngữ tự nhiên hoặc giao diện tối giản, hệ thống sẽ xử lý toàn bộ phần kỹ thuật phức tạp phía sau.

Tối ưu hoá thực thi: Hệ thống sẽ phân tích nhiều tuyến thực thi khác nhau và chọn ra lộ trình tốt nhất dựa trên phí gas, độ trượt giá và điều kiện thị trường.

Phối hợp đa chuỗi: Hệ điều hành ý định có thể điều phối các tác vụ xuyên chuỗi, cho phép người dùng triển khai các chiến lược đa chuỗi mà không cần hiểu sâu về kỹ thuật.









Một cột mốc quan trọng gần đây là bản beta của Velvet Unicorn – AI Copilot. Trợ lý này hỗ trợ người dùng DeFi khám phá token mới, đánh giá cơ hội trên chuỗi và đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn trên nhiều hệ sinh thái.





Được tích hợp trực tiếp trong terminal của Velvet Capital, AI này tận dụng các mô hình thống kê độc quyền để nhận diện token đang xu hướng, phân tích hoạt động trên chuỗi và dự đoán biến động giá:





Phân tích thị trường: Cập nhật thời gian thực các xu hướng thị trường đa chuỗi, hiệu suất token và cơ hội mới nổi.

Đánh giá rủi ro: Tự động phân tích các khoản đầu tư tiềm năng dựa trên dữ liệu trên chuỗi, hiệu suất quá khứ và động thái thị trường.

Đề xuất chiến lược: Gợi ý đầu tư cá nhân hoá, phù hợp với khẩu vị rủi ro, mục tiêu lợi nhuận và cấu trúc danh mục của người dùng.









Một trong những thành tựu kỹ thuật nổi bật nhất của Velvet Capital là hệ thống hạ tầng đa chuỗi toàn diện. Nền tảng cho phép người dùng tạo danh mục đầu tư và quỹ token hóa trên nhiều hệ sinh thái blockchain, mở rộng khả năng tiếp cận tài sản và cơ hội lợi nhuận.





Hạ tầng đa chuỗi hỗ trợ:





Quản lý danh mục đa chuỗi: Người dùng có thể tạo và quản lý danh mục trên nhiều mạng blockchain để tối đa hóa lợi suất và đa dạng hóa đầu tư.

Cầu nối tài sản liền mạch: Nền tảng trừu tượng hóa toàn bộ quá trình chuyển tài sản giữa các blockchain, mang đến trải nghiệm liền mạch cho người dùng.

Tích hợp không phụ thuộc giao thức: Tương thích với các giao thức DeFi trên nhiều chuỗi, cho phép truy cập toàn bộ hệ sinh thái chỉ từ một giao diện duy nhất.









Các hợp đồng thông minh của Velvet được thiết kế với ưu tiên bảo mật, hiệu suất và khả năng tùy biến cao, hỗ trợ:





Quản lý Vault: Tự động hóa quá trình tạo và quản lý các công cụ đầu tư token hóa, cho phép cấu hình linh hoạt và tích hợp cơ chế quản trị.

Quản lý rủi ro: Áp dụng các thuật toán kiểm soát rủi ro tích hợp và điều chỉnh vị thế nhằm bảo vệ tài sản và đảm bảo tính ổn định cho danh mục.

Phân bổ phí: Cơ chế thu và phân bổ phí minh bạch, tự động, dành cho hoạt động nền tảng và thưởng cho người quản lý vault.













Chức năng DaaS (Decentralized Finance as a Service – Tài chính phi tập trung dưới dạng dịch vụ) của Velvet Capital cho phép các tổ chức tạo lập quỹ riêng và chiến lược đầu tư độc quyền, định vị dự án như một nhà cung cấp hạ tầng toàn diện cho các ứng dụng DeFi đạt chuẩn tổ chức. Dịch vụ DaaS bao gồm:





Giải pháp gắn nhãn riêng (White-label): Các tổ chức có thể triển khai giao diện DeFi và sản phẩm đầu tư mang thương hiệu riêng, sử dụng hệ thống của Velvet Capital.

Công cụ tuân thủ: Tích hợp sẵn tính năng báo cáo và hỗ trợ tuân thủ, giúp đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Kiến trúc có khả năng mở rộng: Hạ tầng cấp doanh nghiệp hỗ trợ khối lượng giao dịch lớn và các chiến lược đầu tư phức tạp của tổ chức.









Nền tảng cung cấp hệ thống API mạnh mẽ, cho phép các tổ chức và nhà phát triển bên thứ ba tích hợp các tính năng của Velvet Capital vào ứng dụng riêng, bao gồm:





Giao dịch API: Truy cập trực tiếp vào bộ máy thực thi của Velvet Capital và hệ thống tổng hợp thanh khoản.

Quản lý danh mục API: Bộ công cụ tạo lập, quản lý và giám sát danh mục đầu tư thông qua phương thức lập trình.

Phân tích API: Dữ liệu thị trường, chỉ số hiệu suất và phân tích rủi ro dành cho khách hàng tổ chức.













VELVET là token gốc đóng vai trò chức năng và quản trị của nền tảng Velvet Capital. Token này được phát hành dưới dạng VELVET, chủ yếu dùng để khuyến khích các quản lý vault và nhà đầu tư thông qua phần thưởng, hỗ trợ chương trình giới thiệu và cho phép stake để nhận veVELVET (vote-locked governance token - token quản trị bị khóa biểu quyết).





Chức năng của VELVET không chỉ giới hạn ở quản trị – mô hình tokenomics được thiết kế thông minh để điều phối lợi ích giữa các bên liên quan và thúc đẩy sự phát triển của nền tảng, bao gồm: giảm phí, tham gia quản trị và tạo cơ hội sinh lợi nhuận.









Mô hình tokenomics của Velvet Capital kết hợp nhiều cơ chế đã được chứng minh, tích hợp ưu đãi giảm phí cùng mô hình ve (3,3) nâng cao để tạo thành một vòng quay tăng trưởng mạnh mẽ. Được xác thực bởi các giao thức DeFi thế hệ mới, mô hình này giúp gắn kết lợi ích giữa người nắm giữ token, người dùng và quản lý vault.





Các đặc điểm nổi bật:





Khoá token để bỏ phiếu: Người dùng stake VELVET để nhận veVELVET, thời gian khóa càng lâu thì quyền biểu quyết và mức ưu đãi phí càng cao.

Logic staking (3,3): Cấu trúc phần thưởng khuyến khích nắm giữ dài hạn và tham gia quản trị tích cực.

Phần thưởng hiệu suất: Người nắm giữ token có thể nhận thêm phần thưởng dựa trên hiệu suất của vault đã bỏ phiếu hỗ trợ.









veVELVET là phiên bản khóa token để bỏ phiếu của VELVET. Người dùng stake VELVET để nhận veVELVET, với số lượng phụ thuộc vào thời gian khóa. Cơ chế này tạo ra các động lực như:





Khuyến khích thời gian: Số dư veVELVET sẽ giảm dần theo thời gian cho đến khi hết thời hạn khóa, từ đó khuyến khích người dùng tiếp tục khóa và tham gia nền tảng.

Các bậc ưu đãi phí: Các mức giảm phí khác nhau dựa trên số lượng stake, mang lại lợi ích thực tế cho người dùng.

Tham gia quản trị: Người nắm giữ veVELVET có quyền bỏ phiếu trong Velvet DAO (ví dụ: đề xuất tích hợp mới) và nhận thêm phần thưởng VELVET sau khi bỏ phiếu để bù trừ lạm phát.









Hệ thống phân bổ linh hoạt cho phép người nắm giữ veVELVET chỉ định phần thưởng VELVET cho các vault cụ thể. veVELVET cũng có quyền quản lý cách phân bổ token VELVET giữa các vault, và các quản lý vault có thể đặt "mức khuyến khích" để thu hút sự ủng hộ của người bỏ phiếu, từ đó giành được nhiều phần thưởng hơn.





Điều này tạo ra một hệ sinh thái cạnh tranh:





Cạnh tranh giữa các vault: Các quản lý cạnh tranh để giành sự ủng hộ của người nắm giữ token thông qua hiệu suất mạnh mẽ và ưu đãi hấp dẫn.

Tối ưu hóa lợi suất: Người nắm giữ token nhận thêm phần thưởng dựa trên hiệu suất vault đã chọn và các ưu đãi liên quan.

Tối ưu thị trường: Cơ chế khuyến khích giúp dòng phần thưởng tự điều phối đến các chiến lược vault hiệu quả nhất.









Thông qua bộ sưu tập Velvet Founders Club NFT, nền tảng tích hợp NFT để cấp quyền truy cập nâng cao và đặc quyền độc quyền. NFT này xác nhận tư cách thành viên sáng lập OG trong Velvet DAO và mang lại:





Tăng hệ số phần thưởng: Điểm airdrop được nhân đôi với mức độ tham gia sâu hơn.

Tăng quyền biểu quyết: Sức mạnh biểu quyết được nhân đôi, nâng cao tầm ảnh hưởng trong DAO.

Quyền truy cập nền tảng: Có thể tạo vault trên marketplace Velvet bằng NFT như chìa khóa truy cập.

Tính năng độc quyền: Truy cập vào các chiến lược đầu tư của quỹ đầu cơ hàng đầu và thông tin nội bộ từ giới chuyên môn.









Gần đây, Velvet Capital đã triển khai các chiến dịch phân bổ token lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng và mở rộng người dùng. Chiến dịch dành riêng cho Binance Wallet (kết thúc ngày 07/05/2025) đã thưởng cho người dùng hoàn thành các nhiệm vụ trên chuỗi và mạng xã hội từ tổng phần thưởng 8 triệu VELVET.





Mục tiêu chính gồm:





Thu hút người dùng mới: Khuyến khích người dùng thử các tính năng trên nền tảng.

Hiệu ứng mạng lưới: Mở rộng tệp người dùng, tăng thanh khoản và khối lượng giao dịch.

Phân bổ token: Đảm bảo phân bổ rộng rãi token để hỗ trợ mô hình quản trị phi tập trung.













Velvet Capital cung cấp các công cụ quản lý danh mục đầu tư nâng cao vốn trước đây chỉ dành cho tổ chức:





Quản lý danh mục tự động: Tạo danh mục đầu tư đa dạng, tự động tái cân bằng dựa trên chiến lược định sẵn và xu hướng thị trường.

Tối ưu hóa khai thác thanh khoản: Xác định và thực thi các chiến lược khai thác thanh khoản hiệu quả nhất trên nhiều giao thức và chuỗi.

Quản lý rủi ro: Tích hợp cơ chế kiểm soát rủi ro thông qua điều chỉnh vị thế và đa dạng hóa, giúp bảo vệ tài sản trong khi tối ưu lợi nhuận.









Nền tảng hỗ trợ tổ chức thông qua các dịch vụ DaaS toàn diện:





Vận hành quỹ đầu cơ: Các quỹ đầu cơ tiền mã hoá có thể phát hành và quản lý công cụ đầu tư đạt chuẩn tổ chức.

Công cụ quản lý tài sản: Các đơn vị quản lý truyền thống có thể cung cấp sản phẩm tiếp cận tiền mã hoá thông qua danh mục token hóa và sản phẩm cấu trúc.

Vault doanh nghiệp: Doanh nghiệp có thể quản lý quỹ tiền mã hoá doanh thu bằng công cụ chuyên nghiệp và báo cáo chi tiết.









API và lớp phần mềm trung gian của Velvet Capital hỗ trợ tích hợp nhiều nhà phát triển và giao thức khác nhau:





Tích hợp giao thức DeFi: Các giao thức DeFi khác có thể kết nối vào bộ máy thực thi và hệ thống tổng hợp thanh khoản của Velvet Capital.

Tích hợp ví: Ví tiền mã hoá có thể tích hợp tính năng quản lý danh mục bằng hạ tầng của Velvet Capital.

Phân tích và báo cáo: Bên thứ ba có thể truy cập dữ liệu thị trường và công cụ phân tích tích hợp.













Lợi thế của Velvet Capital nằm ở hạ tầng DeFi toàn diện:





Tích hợp chiều dọc: Khác với các nền tảng chỉ tập trung vào một mảng, Velvet Capital cung cấp kiến trúc full-stack từ giao diện người dùng đến hệ thống.

Tích hợp AI: Công cụ AI tiên tiến hỗ trợ phân tích thị trường và gợi ý giao dịch.

Hỗ trợ đa chuỗi: Tích hợp sẵn khả năng hoạt động trên nhiều blockchain, loại bỏ rào cản hệ sinh thái.

Tập trung vào tổ chức: Dịch vụ DaaS đáp ứng nhu cầu của các tổ chức – điều mà nhiều nền tảng DeFi khác bỏ qua.









Với sự hậu thuẫn từ Binance Labs, Velvet Capital không chỉ nhận được nguồn vốn mà còn cả sự định hướng chiến lược từ một trong những đơn vị có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành tiền mã hoá. Sự hỗ trợ này mang lại:





Chuyên môn kỹ thuật: Truy cập vào năng lực kỹ thuật và hạ tầng của Binance.

Kênh phân phối: Khả năng tích hợp vào hệ sinh thái sản phẩm của Binance.

Uy tín: Gắn kết với một thương hiệu đáng tin cậy giúp tăng niềm tin từ cộng đồng.









Velvet Capital là bước đột phá quan trọng trong hạ tầng DeFi - kết hợp công nghệ tiên tiến với giao diện thân thiện để xây dựng một nền tảng tài chính phi tập trung toàn diện. Việc đóng vai trò kép là App người dùng và phần mềm trung gian cho DeFi mang lại nhiều cơ hội tạo giá trị.





Token VELVET sở hữu mô hình tokenomics thông minh, kết hợp cơ chế khoá token để bỏ phiếu, phần thưởng hiệu suất và quyền quản trị, tạo ra một hệ sinh thái bền vững cân bằng lợi ích các bên. Với tính năng AI, hỗ trợ đa chuỗi và hạ tầng đạt chuẩn tổ chức, Velvet Capital đang dẫn đầu thế hệ tiếp theo của DeFi.





Token VELVET hiện đã niêm yết trên MEXC. Truy cập MEXC ngay để nắm bắt cơ hội sớm và tiếp cận lĩnh vực tiềm năng này! Truy cập MEXC ngay để nắm bắt cơ hội sớm và tiếp cận lĩnh vực tiềm năng này!





Spot hoặc Futures. 2) Nhập VELVET trong thanh tìm kiếm và chọn giao dịchhoặc

3) Chọn loại lệnh, nhập số lượng và giá, sau đó hoàn tất giao dịch.









Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này không cấu thành lời khuyên về đầu tư, thuế, pháp lý, tài chính, kế toán, tư vấn hay bất kỳ dịch vụ liên quan nào khác, cũng không phải là khuyến nghị mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ tài sản nào. MEXC Learn chỉ cung cấp thông tin với mục đích tham khảo và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Vui lòng đảm bảo hiểu rõ các rủi ro liên quan và thận trọng khi đầu tư. MEXC không chịu trách nhiệm đối với các quyết định đầu tư của người dùng.



