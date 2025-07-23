Nguồn gốc và Sự phát triển của TOKEN TERM

TERM là một token tiện ích và quản trị được ra mắt vào năm 2023, đóng vai trò là động lực cho hệ sinh thái Term Finance. Tại cốt lõi của nó, token TERM được thiết kế để giải quyết vấn đề thiếu hiệu quả và minh bạch trong việc cho vay cố định kỳ hạn trong DeFi. Khác với các giao thức cho vay DeFi truyền thống dựa trên các khoản vay không kỳ hạn với lãi suất thả nổi, TERM tận dụng các hợp đồng thông minh phi lưu ký và cơ chế đấu giá sáng tạo để tạo ra một hệ thống hiệu quả hơn, minh bạch hơn và tối ưu hóa vốn cho cả người cho vay và người đi vay trong không gian tài chính phi tập trung.

Người có tầm nhìn đằng sau TERM

Token TERM được hình thành vào năm 2022 bởi một nhóm các chuyên gia DeFi và kỹ sư hợp đồng thông minh, những người đã nhận ra sự thiếu hiệu quả và rủi ro liên quan đến các mô hình cho vay DeFi hiện tại, đặc biệt là việc thiếu lựa chọn kỳ hạn cố định, lãi suất cố định và sự phụ thuộc quá mức vào các pool thanh khoản dựa trên AMM.

Khái niệm ban đầu và Phát triển

Khái niệm ban đầu được chi tiết trong sách trắng Term Finance, trong đó phác thảo một giao thức cho vay phi lưu ký kỳ hạn cố định sử dụng tài sản kỹ thuật số thế chấp và quy trình phát hiện lãi suất dựa trên đấu giá minh bạch.

Thách thức ban đầu và Đột phá

Những thách thức ban đầu bao gồm việc thiết kế cơ chế thanh lý giảm thiểu tổn thất và phát triển hệ thống đấu giá hiệu quả về vốn. Đội ngũ đã vượt qua những thách thức này bằng cách triển khai kiến trúc Term Repo Locker, giúp cô lập tài sản thế chấp cho từng khoản vay, và giới thiệu mức lãi suất cân bằng thị trường đơn lẻ để tránh mất cân đối cung-cầu.

Thành viên chủ chốt và Chuyên môn của họ

Đội ngũ sáng lập đã tập hợp chuyên môn về bảo mật hợp đồng thông minh, thiết kế giao thức DeFi và quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ mạnh mẽ và đổi mới kỹ thuật ngay từ đầu.

Giai đoạn phát triển trước khi ra mắt

Quá trình phát triển bắt đầu vào đầu năm 2022, tập trung vào kiến trúc hợp đồng thông minh và kiểm toán bảo mật.

Các cột mốc quan trọng và Thành tựu

Các cột mốc chính bao gồm việc ra mắt các hợp đồng Term Repo đầu tiên và hoàn thành thành công các cuộc kiểm toán bảo mật bên thứ ba.

Vòng gọi vốn và Nhà đầu tư đáng chú ý

Dự án đã huy động được vốn hạt giống từ các nhà đầu tư DeFi nổi tiếng, cho phép phát triển nhanh chóng và tăng trưởng cộng đồng.

Ra mắt công khai và Phản ứng thị trường ban đầu

Token TERM đã ra mắt công khai vào năm 2023, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dùng DeFi đang tìm kiếm giải pháp cho vay kỳ hạn cố định. Sau khi được niêm yết trên MEXC, TERM đạt khối lượng giao dịch cao và sự tương tác cộng đồng mạnh mẽ, phản ánh niềm tin thị trường vào cách tiếp cận sáng tạo của nó đối với cho vay kỳ hạn cố định trong DeFi.

Thiết kế và Kiến trúc giao thức ban đầu

Giao thức TERM được xây dựng như một nền tảng cho vay kỳ hạn cố định phi lưu ký. Thiết kế ban đầu tập trung vào bảo mật, minh bạch và hiệu quả vốn, với tất cả tài sản thế chấp bị khóa trong các hợp đồng thông minh phi tập trung và có thể xác minh thời gian thực.

Nâng cấp kỹ thuật và Cải tiến giao thức

Những nâng cấp tiếp theo đã cải thiện cơ chế đấu giá, tối ưu hóa quy trình thanh lý và giới thiệu quản lý tài sản thế chấp chi tiết hơn thông qua hệ thống Term Repo Locker.

Tích hợp Công nghệ mới

Giao thức đã tích hợp các công cụ sàng lọc người dùng tiên tiến và tuân thủ, cũng như giám sát rủi ro thời gian thực cho tất cả các khoản vay đang hoạt động.

Đối tác kỹ thuật đáng chú ý và Hợp tác

TERM đã hợp tác với các công ty bảo mật hợp đồng thông minh hàng đầu để thực hiện kiểm toán liên tục và với các nhà cung cấp phân tích DeFi để đảm bảo tính minh bạch và niềm tin của người dùng.

Tính năng và Phát triển sắp tới

Hướng tới tương lai, TERM tập trung vào việc mở rộng thị trường cho vay kỳ hạn cố định, giới thiệu các loại tài sản thế chấp mới và cải thiện trải nghiệm người dùng với giao diện và phân tích trực quan hơn.

Tầm nhìn chiến lược dài hạn

Đội ngũ hướng đến việc định vị token TERM trở thành tiêu chuẩn cho vay kỳ hạn cố định trong DeFi, thúc đẩy sự chấp nhận phổ biến và mở rộng hệ sinh thái.

Mở rộng thị trường tiềm năng

Kế hoạch bao gồm việc thâm nhập vào các phân khúc DeFi mới như cho vay tổ chức và thế chấp đa chuỗi, tận dụng thị trường phát triển nhanh cho vay kỳ hạn cố định trong DeFi.

Kế hoạch tích hợp công nghệ

Các bản cập nhật trong tương lai sẽ tích hợp với các giao thức DeFi bổ sung và giải pháp lớp-2, cải thiện thêm khả năng mở rộng và hiệu quả vốn.

Từ nguồn gốc giải quyết sự thiếu hiệu quả trong cho vay DeFi đến việc trở thành nhà đổi mới hàng đầu trong lĩnh vực cho vay kỳ hạn cố định phi lưu ký, sự phát triển của token TERM thể hiện tầm nhìn và chuyên môn kỹ thuật của những người sáng lập. Để bắt đầu giao dịch TERM với sự tự tin, hãy xem "Hướng dẫn Giao dịch TERM Toàn diện" của chúng tôi để biết những nguyên tắc cơ bản, quy trình từng bước và chiến lược quản lý rủi ro. Sẵn sàng áp dụng kiến thức của bạn vào thực tế? Khám phá hướng dẫn toàn diện của chúng tôi ngay bây giờ và bắt đầu hành trình học hỏi về token TERM trên nền tảng giao dịch an toàn của MEXC.