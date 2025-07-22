Nguồn gốc và sự phát triển của Open Meta City (OMZ)

Open Meta City (OMZ) là một token nền tảng Own to Earn (O2E) được ra mắt để thúc đẩy hệ sinh thái Open Meta City, kết hợp công nghệ Web 2 và Web 3 nhằm biến đổi ngành bất động sản và tương tác cộng đồng. Cốt lõi của Open Meta City được thiết kế để giải quyết vấn đề phân mảnh thông tin và sự tương tác người dùng hạn chế trong các lĩnh vực metaverse và mạng xã hội. Khác với các nền tảng ảo truyền thống, Open Meta City tận dụng gamification, các sáng kiến giáo dục và mã hóa tài sản để tạo ra một môi trường tương tác và mang lại phần thưởng cao hơn cho người dùng. Token OMZ đóng vai trò là xương sống của hệ sinh thái này, tích hợp trải nghiệm ảo với các yếu tố đời thực, xây dựng một cộng đồng năng động nơi người dùng có thể tham gia vào nhiều sự kiện và hoạt động khác nhau, nâng cao trải nghiệm cả về mặt kỹ thuật số lẫn vật lý.

Tầm nhìn về Open Meta City xuất phát từ nhu cầu thu hẹp khoảng cách giữa tương tác bất động sản kỹ thuật số và thực tế, nhằm mục đích làm cho việc tương tác với tài sản trở nên dễ tiếp cận và hấp dẫn hơn đối với đông đảo công chúng. Ý tưởng ban đầu được phát triển bởi một nhóm chuyên gia blockchain và bất động sản, những người nhận ra tiềm năng của việc kết hợp mã hóa tài sản Web 3 với tiện ích trong thế giới thực. Những thách thức ban đầu bao gồm việc phát triển sự tích hợp liền mạch giữa tài sản ảo và thực tế cũng như đảm bảo quá trình onboarding thân thiện với người dùng không chuyên về tiền mã hóa. Chuyên môn của nhóm trong kiến trúc blockchain, gamification và xây dựng cộng đồng đã giúp họ vượt qua những rào cản này, dẫn đến một nền tảng trao quyền cho người dùng sở hữu, kiếm tiền và tham gia vào một hệ sinh thái số-thực sôi động được hỗ trợ bởi token OMZ.

- Giai đoạn phát triển trước khi ra mắt: Dự án Open Meta City bắt đầu với nghiên cứu và phát triển sâu rộng tập trung vào việc tích hợp tài sản bất động sản với quyền sở hữu và phần thưởng dựa trên blockchain.

- Các cột mốc quan trọng và thành tựu: Các cột mốc chính bao gồm việc ra mắt mô hình O2E, triển khai thành công token OMZ trên blockchain Ethereum và giới thiệu các sự kiện do cộng đồng dẫn dắt cùng các chương trình giáo dục.

- Vòng gọi vốn và nhà đầu tư nổi bật: Mặc dù chi tiết cụ thể về nguồn vốn không được công bố rộng rãi, sự phát triển của Open Meta City đã được hỗ trợ bởi một cộng đồng nhiệt huyết và các đối tác chiến lược.

- Ra mắt công chúng và phản ứng thị trường ban đầu: Open Meta City ra mắt công chúng với token OMZ, đạt mức cao nhất mọi thời đại ở mức $0.3095 vào ngày 27 tháng 8 năm 2024, và kể từ đó đã thiết lập vị thế trên MEXC, nơi người dùng có thể giao dịch, nắm giữ và stake OMZ. Cách tiếp cận độc đáo của nền tảng trong việc kết hợp trải nghiệm số và thực tế đã thu hút sự quan tâm và tương tác mạnh mẽ từ cộng đồng.

- Thiết kế giao thức ban đầu và kiến trúc: Open Meta City ban đầu được xây dựng dưới dạng token dựa trên Ethereum, tập trung vào quyền sở hữu an toàn và minh bạch đối với cả tài sản ảo và tài sản trong thế giới thực thông qua hệ sinh thái OMZ.

- Nâng cấp kỹ thuật và cải tiến giao thức: Nền tảng đã giới thiệu các tính năng như quyền sở hữu tài sản mang tính trò chơi hóa, phần thưởng tham gia sự kiện và các mô-đun giáo dục để tăng cường sự tương tác của người dùng với token OMZ.

- Tích hợp công nghệ mới: Bằng cách tận dụng mã hóa tài sản blockchain và tích hợp giao diện Web 2, Open Meta City đã giúp người dùng phổ thông dễ dàng tham gia vào hệ sinh thái OMZ.

- Đối tác kỹ thuật và hợp tác nổi bật: Đội ngũ Open Meta City đã hợp tác với các nhà cung cấp công nghệ và tổ chức cộng đồng để mở rộng phạm vi tiếp cận và chức năng của nền tảng, củng cố vị trí của mình như một nhà đổi mới trong lĩnh vực metaverse và tương tác xã hội.

Hướng tới tương lai, Open Meta City tập trung vào sự chấp nhận chủ đạo và mở rộng hệ sinh thái trong bối cảnh metaverse và ngành bất động sản đang phát triển. Các tính năng sắp ra mắt bao gồm gamification nâng cao, tích hợp thêm tài sản trong thế giới thực và mở rộng các sáng kiến giáo dục dành cho chủ sở hữu token OMZ. Đội ngũ dự định giới thiệu các công cụ mới cho việc mã hóa tài sản và quản trị cộng đồng, nhằm trao quyền cho người dùng và thúc đẩy một nền kinh tế số bao trùm hơn. Về lâu dài, Open Meta City hướng tới trở thành tiêu chuẩn cho tương tác tài sản số-thực, với các nguyên tắc chỉ đạo là phi tập trung, trao quyền người dùng và đổi mới với token OMZ là trung tâm.

Từ nguồn gốc giải quyết sự phân mảnh trong tương tác kỹ thuật số và thực tế đến việc trở thành một lực lượng tiên phong trong lĩnh vực metaverse và mạng xã hội, sự phát triển của Open Meta City nhấn mạnh tầm nhìn đổi mới của các nhà sáng lập. Để bắt đầu giao dịch OMZ với sự tự tin, hãy xem "Hướng dẫn Giao dịch Open Meta City Toàn diện" của chúng tôi để biết những nền tảng cơ bản, quy trình từng bước và chiến lược quản lý rủi ro. Sẵn sàng áp dụng kiến thức của bạn vào thực tế? Khám phá hướng dẫn toàn diện của chúng tôi ngay bây giờ và bắt đầu hành trình học hỏi về Open Meta City và token OMZ trên nền tảng giao dịch an toàn của MEXC.