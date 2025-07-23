Cấu trúc mạng và lợi ích phi tập trung của TERM

Kiến trúc của TERM được thiết kế như một mạng blockchain phân tán được xây dựng dựa trên các nguyên tắc mật mã tiên tiến. Khác với các hệ thống tập trung, TERM sử dụng sổ cái hoàn toàn phân tán được duy trì thông qua một loạt các nút độc lập toàn cầu. Mạng TERM bao gồm nhiều thành phần cốt lõi:
Trong hệ sinh thái TERM, có nhiều loại nút khác nhau:
Thiết kế phân lớp và mô-đun này cho phép TERM hỗ trợ nhiều ứng dụng phi tập trung và công cụ tài chính khác nhau, đồng thời đảm bảo mạng vẫn an toàn và có khả năng mở rộng.
Trong ngữ cảnh của TERM, phi tập trung có nghĩa là phân phối quyền kiểm soát và ra quyết định trên toàn mạng lưới toàn cầu, thay vì phụ thuộc vào một cơ quan trung ương duy nhất. Điều này đạt được thông qua:
Quyền lực trong mạng TERM được phân phối thông qua một hệ thống quản trị dựa trên token. Người nắm giữ token có thể đề xuất và bỏ phiếu về các thay đổi giao thức, tạo ra một hệ sinh thái tự điều chỉnh. Các trình xác thực đóng vai trò quan trọng bằng cách:
Để căn chỉnh các khuyến khích, các trình xác thực phải đặt cược token TERM làm tài sản thế chấp. Nếu họ hành động ác ý, họ có nguy cơ mất token đã đặt cược thông qua việc cắt giảm, đảm bảo sự tham gia trung thực và bảo mật mạng.
Kiến trúc phi tập trung của TERM mang lại nhiều lợi thế quan trọng:
TERM kết hợp nhiều giao thức và công nghệ tiên tiến để đảm bảo hoạt động phi tập trung:
Bảo mật của mạng được hỗ trợ bởi mật mã đường cong elliptic, cung cấp sự bảo vệ cấp quân sự với kích thước khóa hiệu quả. Đối với quản lý dữ liệu, TERM sử dụng sharding, phân phối dữ liệu trên nhiều nút để tăng cường cả bảo mật và hiệu quả truy xuất. Để giải quyết vấn đề khả năng mở rộng, TERM triển khai giải pháp lớp-2 có khả năng xử lý khối lượng giao dịch cao mỗi giây mà không hy sinh tính phi tập trung.
Có một số cách để tham gia và đóng góp vào mạng TERM:
Đối với những ai đang tìm kiếm sự hiểu biết kỹ thuật sâu sắc hơn, TERM cung cấp tài liệu toàn diện và nguồn tài nguyên cộng đồng, giúp mạng dễ tiếp cận với cả người mới và các nhà phát triển có kinh nghiệm.
Kiến trúc phi tập trung của TERM cung cấp bảo mật và kháng kiểm duyệt vô song bằng cách phân phối quyền lực trên hàng nghìn nút trên toàn cầu. Để tận dụng tối đa công nghệ cách mạng này, hãy khám phá Hướng dẫn Giao dịch TERM Toàn diện của chúng tôi, bao gồm mọi thứ từ cơ bản đến chiến lược nâng cao.
