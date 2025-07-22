Cấu Trúc Mạng và Lợi Ích Phi Tập Trung của Open Meta City (OMZ)

Open Meta City (OMZ) được thiết kế như một nền tảng Own to Earn (O2E) kết hợp công nghệ Web 2 và Web 3 để cách mạng hóa bất động sản và sự tham gia công cộng thông qua gamification, giáo dục và mã hóa tài sản. Kiến trúc của Open Meta City đại diện cho một mạng blockchain phân tán được xây dựng trên blockchain công khai Ethereum, sử dụng các nguyên tắc mã hóa tiên tiến để đảm bảo an ninh và minh bạch.
Các thành phần cốt lõi của mạng Open Meta City bao gồm:
Các loại nút trong hệ sinh thái Open Meta City bao gồm:
Open Meta City sử dụng giao thức Proof of Stake (PoS) làm cơ chế đồng thuận, giúp giảm đáng kể tiêu thụ năng lượng trong khi duy trì bảo mật mạnh mẽ và phi tập trung trên toàn hệ sinh thái OMZ.
Trong Open Meta City, phi tập trung đề cập đến việc phân phối quyền kiểm soát và ra quyết định trên một mạng lưới toàn cầu, loại bỏ sự phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan trung ương nào. Điều này đạt được thông qua xác minh mã hóa và một mô hình quản trị dân chủ trao quyền cho cộng đồng Open Meta City.
Quyền lực được phân phối thông qua một hệ thống quản trị dựa trên token, nơi những người nắm giữ token OMZ nhận được quyền biểu quyết tỷ lệ thuận với cổ phần của họ. Điều này tạo ra một hệ sinh thái tự điều chỉnh trong đó các thay đổi giao thức yêu cầu sự chấp thuận đa số từ các bên liên quan. Các nút xác nhận đóng vai trò quan trọng bằng cách:
Token OMZ mà họ đã đặt cọc hoạt động như một động lực tài chính cho hành vi trung thực, vì các hành động độc hại có thể dẫn đến mất cổ phần thông qua cơ chế cắt giảm.
Kiến trúc phi tập trung của Open Meta City mang lại một số lợi thế quan trọng:
Open Meta City triển khai một số giao thức và công nghệ chính để đảm bảo hoạt động phi tập trung:
Mạng lưới dựa vào mã hóa đường cong elliptic để bảo vệ ở mức quân sự với kích thước khóa hiệu quả. Quản lý dữ liệu được tối ưu hóa thông qua phân mảnh, tăng cường bảo mật và hiệu quả truy xuất bằng cách phân phối dữ liệu trên nhiều nút. Để mở rộng quy mô, Open Meta City tận dụng các giải pháp lớp-2 có khả năng xử lý một lượng lớn giao dịch token OMZ mỗi giây mà không ảnh hưởng đến tính phi tập trung.
Có một số cách để tham gia mạng Open Meta City:
Kiến trúc phi tập trung của Open Meta City mang lại bảo mật và kháng kiểm duyệt vượt trội bằng cách phân phối quyền lực trên một mạng lưới toàn cầu các nút. Để tận dụng tối đa nền tảng sáng tạo này, hãy khám phá Hướng Dẫn Giao Dịch Open Meta City Toàn Diện của chúng tôi trên MEXC, bao gồm mọi thứ từ cơ bản về token OMZ đến các chiến lược nâng cao để tham gia vào hệ sinh thái Open Meta City.
1. Đăng nhập1.1 Làm thế nào để đăng nhập khi không thể truy cập số điện thoại hoặc Email?Nếu bạn nhớ mật khẩu đăng nhập tài khoản:Trên Web: Tại trang đăng nhập chính thức, nhập tài khoản và mật khẩu,
Gửi bitcoin lúc đầu có thể có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó khá đơn giản một khi bạn hiểu những điều cơ bản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ cần biết về cách gửi bitcoin an toàn và hiệu quả. Bạ
Cuộc tranh luận giữa bitcoin vs vàng đã trở nên gay gắt khi cả hai tài sản đạt mức định giá lịch sử vào năm 2025. Vàng đã tăng mạnh với giá trên $3,000 mỗi ounce trong khi Bitcoin giao dịch trên $100,
Bitcoin đã tăng từ vài xu lên hàng chục nghìn đô la, nhưng nhiều người vẫn tự hỏi làm thế nào tiền kỹ thuật số không có tài sản thực tế đảm bảo lại có thể có giá trị. Bài viết này giải thích các yếu t
1. Đăng nhập1.1 Làm thế nào để đăng nhập khi không thể truy cập số điện thoại hoặc Email?Nếu bạn nhớ mật khẩu đăng nhập tài khoản:Trên Web: Tại trang đăng nhập chính thức, nhập tài khoản và mật khẩu,
Gửi bitcoin lúc đầu có thể có vẻ phức tạp, nhưng thực ra nó khá đơn giản một khi bạn hiểu những điều cơ bản. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu mọi thứ cần biết về cách gửi bitcoin an toàn và hiệu quả. Bạ
Cuộc tranh luận giữa bitcoin vs vàng đã trở nên gay gắt khi cả hai tài sản đạt mức định giá lịch sử vào năm 2025. Vàng đã tăng mạnh với giá trên $3,000 mỗi ounce trong khi Bitcoin giao dịch trên $100,
Bitcoin đã tăng từ vài xu lên hàng chục nghìn đô la, nhưng nhiều người vẫn tự hỏi làm thế nào tiền kỹ thuật số không có tài sản thực tế đảm bảo lại có thể có giá trị. Bài viết này giải thích các yếu t