Cấu Trúc Mạng và Lợi Ích Phi Tập Trung của Open Meta City (OMZ)

Open Meta City (OMZ) được thiết kế như một nền tảng Own to Earn (O2E) kết hợp công nghệ Web 2 và Web 3 để cách mạng hóa bất động sản và sự tham gia công cộng thông qua gamification, giáo dục và mã hóa tài sản. Kiến trúc của Open Meta City đại diện cho một mạng blockchain phân tán được xây dựng trên blockchain công khai Ethereum, sử dụng các nguyên tắc mã hóa tiên tiến để đảm bảo an ninh và minh bạch.

Các thành phần cốt lõi của mạng Open Meta City bao gồm:

Lớp đồng thuận : Xác thực giao dịch và đảm bảo tính toàn vẹn của mạng.

: Xác thực giao dịch và đảm bảo tính toàn vẹn của mạng. Lớp dữ liệu : Quản lý trạng thái blockchain, lưu trữ tất cả dữ liệu giao dịch và người dùng.

: Quản lý trạng thái blockchain, lưu trữ tất cả dữ liệu giao dịch và người dùng. Lớp mạng : Tạo điều kiện giao tiếp giữa các nút, đảm bảo truyền dữ liệu liền mạch.

: Tạo điều kiện giao tiếp giữa các nút, đảm bảo truyền dữ liệu liền mạch. Lớp ứng dụng: Cho phép phát triển và triển khai các ứng dụng phi tập trung (dApps) tích hợp trải nghiệm ảo và thực tế.

Các loại nút trong hệ sinh thái Open Meta City bao gồm:

Nút đầy đủ : Duy trì một bản sao hoàn chỉnh của blockchain, đảm bảo dư thừa dữ liệu và bảo mật.

: Duy trì một bản sao hoàn chỉnh của blockchain, đảm bảo dư thừa dữ liệu và bảo mật. Nút nhẹ : Chỉ lưu trữ thông tin thiết yếu, cho phép tham gia hiệu quả với yêu cầu tài nguyên thấp hơn.

: Chỉ lưu trữ thông tin thiết yếu, cho phép tham gia hiệu quả với yêu cầu tài nguyên thấp hơn. Nút xác nhận: Xác nhận giao dịch và đề xuất khối mới, hoạt động theo cơ chế đồng thuận.

Open Meta City sử dụng giao thức Proof of Stake (PoS) làm cơ chế đồng thuận, giúp giảm đáng kể tiêu thụ năng lượng trong khi duy trì bảo mật mạnh mẽ và phi tập trung trên toàn hệ sinh thái OMZ.

Trong Open Meta City, phi tập trung đề cập đến việc phân phối quyền kiểm soát và ra quyết định trên một mạng lưới toàn cầu, loại bỏ sự phụ thuộc vào bất kỳ cơ quan trung ương nào. Điều này đạt được thông qua xác minh mã hóa và một mô hình quản trị dân chủ trao quyền cho cộng đồng Open Meta City.

Quyền lực được phân phối thông qua một hệ thống quản trị dựa trên token, nơi những người nắm giữ token OMZ nhận được quyền biểu quyết tỷ lệ thuận với cổ phần của họ. Điều này tạo ra một hệ sinh thái tự điều chỉnh trong đó các thay đổi giao thức yêu cầu sự chấp thuận đa số từ các bên liên quan. Các nút xác nhận đóng vai trò quan trọng bằng cách:

Xác minh giao dịch

Đề xuất khối mới

Tham gia vào các quyết định quản trị

Token OMZ mà họ đã đặt cọc hoạt động như một động lực tài chính cho hành vi trung thực, vì các hành động độc hại có thể dẫn đến mất cổ phần thông qua cơ chế cắt giảm.

Kiến trúc phi tập trung của Open Meta City mang lại một số lợi thế quan trọng:

Tăng cường bảo mật : Đồng thuận phân tán yêu cầu kẻ tấn công phải kiểm soát phần lớn quyền xác nhận của mạng, khiến các cuộc tấn công ngày càng khó khăn khi mạng OMZ phát triển.

: Đồng thuận phân tán yêu cầu kẻ tấn công phải kiểm soát phần lớn quyền xác nhận của mạng, khiến các cuộc tấn công ngày càng khó khăn khi mạng OMZ phát triển. Kháng kiểm duyệt và bất biến : Một khi giao dịch được xác nhận, chúng không thể bị chặn hoặc thay đổi, cung cấp cho người dùng OMZ quyền tự chủ tài chính chưa từng có.

: Một khi giao dịch được xác nhận, chúng không thể bị chặn hoặc thay đổi, cung cấp cho người dùng OMZ quyền tự chủ tài chính chưa từng có. Giảm thiểu điểm lỗi đơn lẻ : Mạng Open Meta City hoạt động trên hàng nghìn nút độc lập, đảm bảo tính liên tục ngay cả khi một số nút gặp sự cố.

: Mạng Open Meta City hoạt động trên hàng nghìn nút độc lập, đảm bảo tính liên tục ngay cả khi một số nút gặp sự cố. Minh bạch: Tất cả các giao dịch được ghi lại trên sổ cái công khai bất biến, cho phép xác minh độc lập và khả năng kiểm toán thời gian thực vượt xa các hệ thống tài chính truyền thống.

Open Meta City triển khai một số giao thức và công nghệ chính để đảm bảo hoạt động phi tập trung:

Sự chịu lỗi Byzantine : Duy trì đồng thuận ngay cả khi có các nút độc hại.

: Duy trì đồng thuận ngay cả khi có các nút độc hại. Bằng chứng không kiến thức : Cho phép giao dịch riêng tư nhưng có thể xác minh trong hệ sinh thái OMZ.

: Cho phép giao dịch riêng tư nhưng có thể xác minh trong hệ sinh thái OMZ. Chữ ký ngưỡng: Phân phối quyền ký, tăng cường bảo mật.

Mạng lưới dựa vào mã hóa đường cong elliptic để bảo vệ ở mức quân sự với kích thước khóa hiệu quả. Quản lý dữ liệu được tối ưu hóa thông qua phân mảnh, tăng cường bảo mật và hiệu quả truy xuất bằng cách phân phối dữ liệu trên nhiều nút. Để mở rộng quy mô, Open Meta City tận dụng các giải pháp lớp-2 có khả năng xử lý một lượng lớn giao dịch token OMZ mỗi giây mà không ảnh hưởng đến tính phi tập trung.

Có một số cách để tham gia mạng Open Meta City:

Trở thành người xác nhận hoặc nhà điều hành nút : Yêu cầu phần cứng đáp ứng thông số kỹ thuật tối thiểu và đặt cược một lượng token OMZ nhất định làm tài sản thế chấp.

: Yêu cầu phần cứng đáp ứng thông số kỹ thuật tối thiểu và đặt cược một lượng token OMZ nhất định làm tài sản thế chấp. Đặt cược : Người tham gia có thể đặt cược token OMZ để nhận phần thưởng và có quyền biểu quyết tỷ lệ thuận trong các quyết định quản trị của Open Meta City.

: Người tham gia có thể đặt cược token OMZ để nhận phần thưởng và có quyền biểu quyết tỷ lệ thuận trong các quyết định quản trị của Open Meta City. Quản trị cộng đồng : Các bên liên quan OMZ có thể đề xuất cải tiến và bỏ phiếu về các thay đổi giao thức thông qua các diễn đàn và nền tảng bỏ phiếu chuyên dụng.

: Các bên liên quan OMZ có thể đề xuất cải tiến và bỏ phiếu về các thay đổi giao thức thông qua các diễn đàn và nền tảng bỏ phiếu chuyên dụng. Tài nguyên giáo dục: Tài liệu toàn diện và tài nguyên cộng đồng có sẵn để giúp người dùng hiểu rõ các khía cạnh kỹ thuật của Open Meta City và tham gia hiệu quả.

Kiến trúc phi tập trung của Open Meta City mang lại bảo mật và kháng kiểm duyệt vượt trội bằng cách phân phối quyền lực trên một mạng lưới toàn cầu các nút. Để tận dụng tối đa nền tảng sáng tạo này, hãy khám phá Hướng Dẫn Giao Dịch Open Meta City Toàn Diện của chúng tôi trên MEXC, bao gồm mọi thứ từ cơ bản về token OMZ đến các chiến lược nâng cao để tham gia vào hệ sinh thái Open Meta City.