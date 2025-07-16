Cấu Trúc Mạng và Lợi Ích Phi Tập Trung của MEER

Kiến trúc của MEER (Qitmeer Network) đại diện cho một mạng blockchain phân tán được xây dựng dựa trên các nguyên tắc mật mã tiên tiến. Không giống như các hệ thống tập trung, MEER sử dụng một sổ cái hoàn toàn phân tán được duy trì thông qua một mảng toàn cầu các nút độc lập. Mạng MEER được cấu trúc với một số thành phần cốt lõi:
Các loại nút trong hệ sinh thái MEER bao gồm:
Mạng lưới được cung cấp năng lượng bởi giao thức đồng thuận MeerDAG, một cơ chế lai kết hợp các giải pháp Layer 1 và Layer 2. Thiết kế này giải quyết các thách thức như giới hạn kích thước khối và tắc nghẽn mạng, cải thiện đáng kể thông lượng và khả năng mở rộng của MEER trong khi vẫn duy trì bảo mật và tính phi tập trung.
Trong MEER, tính phi tập trung đề cập đến sự phân phối quyền kiểm soát trên toàn mạng lưới toàn cầu thay vì dựa vào bất kỳ cơ quan trung ương nào. Điều này đạt được thông qua xác minh mật mã và một mô hình quản trị dân chủ đảm bảo rằng không có thực thể nào có thể thống trị mạng MEER.
Quyền lực được phân phối thông qua một hệ thống quản trị dựa trên token, nơi những người nắm giữ token MEER nhận được quyền biểu quyết tương ứng với cổ phần của họ. Điều này tạo ra một hệ sinh thái tự điều chỉnh trong đó các thay đổi giao thức yêu cầu sự chấp thuận đa số từ cộng đồng MEER. Các nút xác thực đóng vai trò quan trọng bằng cách:
Token MEER mà họ đã đặt cược hoạt động như một động lực tài chính cho hành vi trung thực, vì các hành động độc hại có thể dẫn đến mất cổ phần thông qua cơ chế cắt giảm.
MEER triển khai một số giao thức và công nghệ tiên tiến để đảm bảo hoạt động phi tập trung:
Kiến trúc phi tập trung của MEER mang lại bảo mật và kháng kiểm duyệt vô song bằng cách phân phối quyền lực trên toàn mạng lưới toàn cầu các nút độc lập. Để tận dụng tối đa công nghệ MEER sáng tạo này, hãy khám phá Hướng dẫn Giao dịch MEER Toàn diện của chúng tôi trên MEXC, bao gồm mọi thứ từ cơ bản đến các chiến lược giao dịch MEER nâng cao.
