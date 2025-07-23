Cấu Trúc Mạng và Lợi Ích của Việc Phi Tập Trung Hóa Amnis Finance (AMI)

Amnis Finance (AMI) được thiết kế như một mạng blockchain phân tán sử dụng các nguyên tắc mật mã tiên tiến để đảm bảo tính bảo mật và minh bạch. Kiến trúc cốt lõi của mạng AMI được xây dựng trên một sổ cái phân tán hoàn toàn được duy trì bởi một loạt các nút độc lập toàn cầu. Mạng lưới được cấu trúc thành nhiều thành phần chính:
Trong hệ sinh thái AMI, có nhiều loại nút khác nhau, mỗi loại đóng vai trò riêng biệt:
Trong ngữ cảnh của AMI, phi tập trung hóa có nghĩa là phân phối quyền kiểm soát và ra quyết định trên toàn mạng lưới toàn cầu, thay vì dựa vào một cơ quan trung ương. Điều này đạt được thông qua xác thực mật mã và một mô hình quản trị dân chủ đảm bảo không có thực thể đơn lẻ nào có thể thống trị mạng.
Quyền lực trong mạng AMI được phân phối thông qua một hệ thống quản trị dựa trên token. Người nắm giữ token được cấp quyền biểu quyết tỷ lệ thuận với cổ phần của họ, tạo ra một hệ sinh thái tự điều chỉnh nơi mà những thay đổi giao thức cần sự chấp thuận của đa số. Các nút xác thực đóng vai trò quan trọng bằng cách:
Để đảm bảo hành vi trung thực, các nút xác thực phải đặt cọc token làm tài sản thế chấp, với nguy cơ mất tài sản (phạt) nếu họ hành xử ác ý. Cơ chế này điều chỉnh các lợi ích và bảo vệ mạng.
AMI sử dụng nhiều giao thức và kỹ thuật mật mã tiên tiến để đảm bảo hoạt động phi tập trung:
Mạng lưới dựa vào mật mã đường cong elliptic để bảo mật ở mức quân sự với kích thước khóa hiệu quả. Quản lý dữ liệu được cải thiện thông qua sharding, phân phối dữ liệu trên nhiều nút, cải thiện cả bảo mật và hiệu quả truy xuất. Để mở rộng quy mô, AMI triển khai các giải pháp lớp-2 có khả năng xử lý khối lượng giao dịch cao mỗi giây mà không hy sinh tính phi tập trung.
Có nhiều cách để tham gia mạng AMI:
Kiến trúc phi tập trung của Amnis Finance (AMI) mang lại bảo mật và kháng kiểm duyệt vượt trội bằng cách phân phối quyền lực trên toàn mạng lưới các nút toàn cầu. Để tận dụng tối đa công nghệ sáng tạo này, hãy khám phá Hướng dẫn Giao dịch Hoàn chỉnh Amnis Finance (AMI) trên MEXC của chúng tôi, bao gồm mọi thứ từ cơ bản đến chiến lược giao dịch nâng cao.
